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Бавария – ПСЖ. Анонс и прогноз матча 1/4 финала ЛЧ на 07.04.2021
Обе команды будут вынуждены обходиться без ключевого игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жребий свёл двух прошлогодних финалистов уже на стадии 1/4. С тех пор "Бавария" научилась играть без Тиаго Алькантары, ПСЖ – без лидера обороны Тиаго Силвы, а Эрик Чупо-Мотинг сменил Париж на Мюнхен. Хотя наиболее радикальные изменения всё же произошли у французов, на посту главного тренера которых теперь трудится Маурисио Почеттино.
Как минимум первая часть ремейка лиссабонского финала рискует немного потускнеть из-за потери ведущего исполнителя у каждой из сторон. "Бавария" осталась без Роберта Левандовски, в этом году вновь выдающего перфомансы на уровне обладателя "Золотого мяча". У ПСЖ не сыграет Верратти – при всем своем великолепии Марко несравним с Робертом, но при Почеттино фигура итальянца стала ключевой в тактических построениях команды.
Ещё один лейтмотив, связывающий завтрашних соперников, – дуэль с главным конкурентом за чемпионство внутри своих лиг, которые прошли на выходных. И если мюнхенцы не без проблем, но всё же практически решили вопрос о титуле, то парижане с треском провалились. Так что оппоненты подходят к матчу на "Альянц арене" в кардинально противоположных моральных состояниях.
Бавария
Субботняя встреча с "РБ Лейпциг" (1:0) дала не так много ответов по поводу того, как "Бавария" будет обходиться без своего главного лидера. В атаке вышел Чупо-Мотинг, неплохо справившегося с ролью столба. Но непосредственной опасности у чужих ворот камерунец не нёс, поэтому на острие попеременно оказывались Мюллер, Сане и Горецка, который собственно и стал автором единственного гола. У Флика в рукаве был ещё вариант с Гнабри в роли ложной девятки, но эту карту наставнику разыграть не удастся – Серж в самый неподходящий момент подхватил мировой вирус. Так что снова ждём его величество Чупо-Мотинга.
На групповом этапе "Бавария" была сверхубедительной, набрав 16 очков (лучший показатель в этом сезоне ЛЧ) и разок шикарно расправившись с автобусом Диего Симеоне (4:0). В 1/8 Мюнхен прошёлся катком по "Лацио" (6:2 по сумме двух встреч). Несмотря на итоговый разгром, ожидания от дуэли были совсем иными: римляне представляют из себя одну из лучших контратакующих команд Европы, а это – потенциальные проблемы для высокой линии обороны "Баварии". Но ни пример аргентинского собрата, ни Индзаги-младшего не даёт Почеттино ясного понимания о том, как играть с этой "Баварией". Мюнхенцы одинаково хороши против самых разных соперников.
Пари Сен-Жермен
На выходных "Пари Сен-Жермен" изрядно усложнил себе жизнь, проиграв матч за первую строчку "Лиллю". Пропустив в первом тайме, ПСЖ за весь так и не нашёл в себя силы отыграться. В кои-то веки здоровый Неймар и вовсе удалился с поля за неспортивное поведение вместо того, чтобы решать исход матча. Показателен и пропущенный – Джонатан Дэвид имел гектар свободного пространства в эпизоде с голом, пользуясь отсутствием опорников парижан. Если дыра в опорной зоне будет так же зиять и в Мюнхене, то Леон Горецка с его фирменным врыванием в штрафную непременно даст о себе знать.
Уже при Почеттино в 1/8 ЛЧ ПСЖ с энной попытки таки прошёл "Барселону". И если первая игра стала бенефисом Килиана Мбаппе, то в ответной Маурисио поставил откровенно некачественный автобус, который едва не аукнулся команде. В такой манере "Пари Сен-Жермен" чувствует себя откровенно некомфортно, хотя "Бавария" с их тягой к доминации вполне может эпизодически прижимать парижан так же близко к канатам. Команде Почеттино нужно будет проявить выдержку в такие моменты, иначе успеха им в этой дуэли не видать.
Личные встречи
ПСЖ и Бавария встречались между собой 10 раз. Пока расклад весьма бескомпромиссный – по 5 побед у каждой из сторон. Разница мячей 13:15 в пользу Мюнхена. Для особо забывчивых напомним результат последней игры команд – 1:0 в пользу "Баварии".
Факты и статистика
- "Бавария" выиграла 3 последних матча против ПСЖ
- "Бавария" 11 раз выходила в финал ЛЧ, у ПСЖ – два полуфинала
- "Бавария" выиграла 18 из 19 последних матчей в ЛЧ
- Левандовски забил 36,2% голов команды в сезоне (42 гола из общих 116)
- 18 игроков "Баварии" отмечались голами в этом сезоне
Ориентировочные составы
"Бавария": Нойер; Павар, Зюле, Алаба, Дэвис; Киммих, Горецка; Сане, Мюллер, Коман; Чупо-Мотинг
Не сыграют: Левандовски, Коста, Толиссо, Рока, Гнабри
"ПСЖ": Навас; Керер, Маркиньос, Кимпембе, Диалло; Гуйе, Эррера; Ди Мария, Неймар, Мбаппе; Кин
Не сыграют: Паредес, Верратти, Бернат, Флоренци
Под вопросом: Данилу, Икарди, Кюрзава
"Висят" на карточке: Гуйе, Кюрзава, Неймар, Верратти
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бавария – ПСЖ от UA-Football
Ставка: Тотал меньше 2.5. В отсутствии Левандовски "Бавария" заметно потеряет в нападении. ПСЖ же без Флоренци и Берната потеряет впереди, но зато может стать надежнее сзади – на флангах обороны скорее всего выйдут номинальные центрбеки Диалло и Керер, которые усложнят атакующей группе мюнхенцев жизнь.
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