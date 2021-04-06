Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

7 апреля, Мюнхен. "Альянц Арена"

"Бавария" 22:00 "Пари Сен-Жермен"

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Жребий свёл двух прошлогодних финалистов уже на стадии 1/4. С тех пор "Бавария" научилась играть без Тиаго Алькантары, ПСЖ – без лидера обороны Тиаго Силвы, а Эрик Чупо-Мотинг сменил Париж на Мюнхен. Хотя наиболее радикальные изменения всё же произошли у французов, на посту главного тренера которых теперь трудится Маурисио Почеттино.

Как минимум первая часть ремейка лиссабонского финала рискует немного потускнеть из-за потери ведущего исполнителя у каждой из сторон. "Бавария" осталась без Роберта Левандовски, в этом году вновь выдающего перфомансы на уровне обладателя "Золотого мяча". У ПСЖ не сыграет Верратти – при всем своем великолепии Марко несравним с Робертом, но при Почеттино фигура итальянца стала ключевой в тактических построениях команды.

Ещё один лейтмотив, связывающий завтрашних соперников, – дуэль с главным конкурентом за чемпионство внутри своих лиг, которые прошли на выходных. И если мюнхенцы не без проблем, но всё же практически решили вопрос о титуле, то парижане с треском провалились. Так что оппоненты подходят к матчу на "Альянц арене" в кардинально противоположных моральных состояниях.

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Бавария

Субботняя встреча с "РБ Лейпциг" (1:0) дала не так много ответов по поводу того, как "Бавария" будет обходиться без своего главного лидера. В атаке вышел Чупо-Мотинг, неплохо справившегося с ролью столба. Но непосредственной опасности у чужих ворот камерунец не нёс, поэтому на острие попеременно оказывались Мюллер, Сане и Горецка, который собственно и стал автором единственного гола. У Флика в рукаве был ещё вариант с Гнабри в роли ложной девятки, но эту карту наставнику разыграть не удастся – Серж в самый неподходящий момент подхватил мировой вирус. Так что снова ждём его величество Чупо-Мотинга.

На групповом этапе "Бавария" была сверхубедительной, набрав 16 очков (лучший показатель в этом сезоне ЛЧ) и разок шикарно расправившись с автобусом Диего Симеоне (4:0). В 1/8 Мюнхен прошёлся катком по "Лацио" (6:2 по сумме двух встреч). Несмотря на итоговый разгром, ожидания от дуэли были совсем иными: римляне представляют из себя одну из лучших контратакующих команд Европы, а это – потенциальные проблемы для высокой линии обороны "Баварии". Но ни пример аргентинского собрата, ни Индзаги-младшего не даёт Почеттино ясного понимания о том, как играть с этой "Баварией". Мюнхенцы одинаково хороши против самых разных соперников.

Пари Сен-Жермен

На выходных "Пари Сен-Жермен" изрядно усложнил себе жизнь, проиграв матч за первую строчку "Лиллю". Пропустив в первом тайме, ПСЖ за весь так и не нашёл в себя силы отыграться. В кои-то веки здоровый Неймар и вовсе удалился с поля за неспортивное поведение вместо того, чтобы решать исход матча. Показателен и пропущенный – Джонатан Дэвид имел гектар свободного пространства в эпизоде с голом, пользуясь отсутствием опорников парижан. Если дыра в опорной зоне будет так же зиять и в Мюнхене, то Леон Горецка с его фирменным врыванием в штрафную непременно даст о себе знать.

Уже при Почеттино в 1/8 ЛЧ ПСЖ с энной попытки таки прошёл "Барселону". И если первая игра стала бенефисом Килиана Мбаппе, то в ответной Маурисио поставил откровенно некачественный автобус, который едва не аукнулся команде. В такой манере "Пари Сен-Жермен" чувствует себя откровенно некомфортно, хотя "Бавария" с их тягой к доминации вполне может эпизодически прижимать парижан так же близко к канатам. Команде Почеттино нужно будет проявить выдержку в такие моменты, иначе успеха им в этой дуэли не видать.

Личные встречи

ПСЖ и Бавария встречались между собой 10 раз. Пока расклад весьма бескомпромиссный – по 5 побед у каждой из сторон. Разница мячей 13:15 в пользу Мюнхена. Для особо забывчивых напомним результат последней игры команд – 1:0 в пользу "Баварии".

Факты и статистика

"Бавария" выиграла 3 последних матча против ПСЖ

"Бавария" 11 раз выходила в финал ЛЧ, у ПСЖ – два полуфинала

"Бавария" выиграла 18 из 19 последних матчей в ЛЧ

Левандовски забил 36,2% голов команды в сезоне (42 гола из общих 116)

18 игроков "Баварии" отмечались голами в этом сезоне

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер; Павар, Зюле, Алаба, Дэвис; Киммих, Горецка; Сане, Мюллер, Коман; Чупо-Мотинг

Не сыграют: Левандовски, Коста, Толиссо, Рока, Гнабри

"ПСЖ": Навас; Керер, Маркиньос, Кимпембе, Диалло; Гуйе, Эррера; Ди Мария, Неймар, Мбаппе; Кин

Не сыграют: Паредес, Верратти, Бернат, Флоренци

Под вопросом: Данилу, ﻿Икарди, Кюрзава

"Висят" на карточке: Гуйе, Кюрзава, Неймар, Верратти

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бавария – ПСЖ от UA-Football