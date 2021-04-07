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Бавария - ПСЖ. Ждем повторение прошлогоднего финала?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из самых обсуждаемых пар на стадии 1/4 Лиги Чемпионов. Еще бы, ведь встречаются прошлогодние финалисты. Тогда практически равный матч завершился 1:0 в пользу "Баварии" благодаря единственному голу Кингсли Комана и великолепным сэйвам Мануэля Нойера. "Бавария" выиграла все матчи, а ПСЖ хоть и провел прекрасный турнир, но вновь остался без титула. Кто окажется сильнее на сей раз?
Коэффициенты Favbet: 1.95 – 3.9 – 3.8
Выход в полуфинал:
- Бавария – 1.75
- ПСЖ – 2.2
Выиграет Лигу Чемпионов:
- Бавария – 4.3
- ПСЖ - 8
В 1/8 "Бавария" ожидаемо без проблем прошла "Лацио", а вот ПСЖ неожиданно легко разобрался с "Барселоной". Победа 4:1 в гостях и судьба противостояния была решена - еще один камбэк против ПСЖ "Барселоне" сотворить не удалось.
После жеребьевки 1/4 "Бавария" считалась явным фаворитом пары, но вмешался форс-мажор. Главный бомбардир мюнхенцев и лучший футболист мира прошлого года Роберт Левандовски получил травму в матче за сборную Польши и пропустит обе игры против ПСЖ. Это во многом уравнивает шансы. Да, "Бавария" всё еще остается фаворитом на выход в полуфинал, но уже не таким очевидных. Если судить по коэффициентам Favbet, то это примерно 55% на 45% в пользу немецкого клуба.
У Флика два варианта решить "проблему Левандовски" - поставить на его позицию Чупо-Мотинга (как это было в победном матче против "РБ Лейпциг" на выходных) либо сыграть с Гнабри в роли "ложной девятки". Посмотрим, что выберет тренер.
У ПСЖ проблем, впрочем, не меньше. Марко Верратти это конечно не Левандовски, но его потеря для нынешнего ПСЖ также весьма существенна. Плюс парижане находятся в откровенно плохом настроении после поражения от своего прямого конкурента в Лиге 1 – "Лилля". Мало того, что ПСЖ проиграл, так в конце матча Неймар в очередной раз продемонстрировал свой несносный характер и заработал удаление за неспортивное поведение. Конечно, сыграть с "Баварией" это ему не помешает, но пока что Неймар не напоминает самого себя в лучшей форме
На что же поставить? "Бавария" - фаворит, но без Левандовски, наверняка, будет играть осторожнее, чем обычно. От таких команд, как "Бавария" и ПСЖ традиционно ждут много голов, но есть ощущение, что первый четвертьфинал будет довольно аккуратным и больше трех голов мы вряд ли увидим. Скорее всего будет примерно такая же игра, как и в финале в августе прошлого года. А потому оптимально выглядят две ставки: на тотал матча меньше (3.5) и относительно долгосрочная на проход "Баварии". Они совершенно не противоречат друг друг и есть смысл взять обе
Прогноз №1: проход "Баварии" - 1.75
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