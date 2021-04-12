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Цель - завершить начатое. Челси - Порту. Анонс и прогноз матча на 13 апреля 2021

Лига Чемпионов
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Команда Тухеля добыла хорошее преимущество в первой встречи

Цель - завершить начатое. Челси - Порту. Анонс и прогноз матча на 13 апреля 2021

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний раз лондонский "Челси" играл в полуфинале Лиге Чемпионов в далеком сезоне 2013/14. Тогда команда Жозе Моуриньо прошла в плей-офф "Галатасарай" и "ПСЖ", но на стадии 1/2 была выбита мадридским "Атлетико". Символично, что "Порту" был в четверке лучших европейских команд также еще во времена Моуриньо. Вспоминайте 2004-й год, Деку, финал в Гельзенкирхене и победу "драконов" над "Монако".

Читайте такжеСтановление Особенного: 16 лет назад Моуриньо привел Порту к победе в Лиге Чемпионов

Уже в этот вторник один из двух коллективов вернется в полуфинал, но уже без "особенного". В первом матче, который состоялся неделю назад, выездную победу в Севильи праздновал "Челси". Португальский клуб попытается взять реванш, но, признаться честно, шансов у них не так и много.

"Челси" 22:00 "Порту"

Лига Чемпионов, 1/4 финала, 2-й матч
Первая встреча - 2:0
13 апреля, Севилья, стадион "Рамон Санчес-Писхуан"
Арбитр: К.Тюрпен
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Челси":

В прошедшую среду лондонский "Челси" праздновал комфортную победу в матче с "Порту". Нельзя сказать, что команда Тухеля доминировала на протяжении всей игры, но идеально воспользовалась своими моментами, добыв викторию "малой кровью". На выходных лондонский клуб без особых проблем еще и одолел "Кристал Пэлас" со счетом 4:1.

Томасу Тухелю нужно будет грамотно выбрать состав на игру, ведь после матча вторника, на выходных они сыграют против "Ман Сити". Предположим, что на поле с первых минут выйдет Тьяго Силва, который пропускал матч АПЛ из-за дисквалификации, а также Нголо Канте. Француз не так давно восстановился после повреждения и продолжает набирать форму.

Ориентировочный состав: Менди - Аспиликуэта, Силва, Кристенсен - Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо - Зиеш, Пулишич - Жиру

"Порту":

Сержиу Консейсау не позавидуешь. 46-летний наставник выбрал правильную тактику в первом матче, но из-за не самой лучшей реализации, а также ошибок в обороне, его команда практически выбыла из конкурентной борьбы. Однако у португальца бодрый настрой. По его словам, футболисты верят в себя и настроены решить сложнейшую задачу. Оптимистично.

Хорошая новость для фанатов "драконов" - в строй возвращаются Тареми и Оливейра. Два лучших бомбардира команды пропустили первую игру из-за перебора желтых, что также ударило по планам Консейсау. Помимо двух вернувшихся, нам не кажется, что тренер "Порту" будет сильно менять состав или тактическую схему. Во вторник сыграют лучшие.

Ориентировочный состав: Марчесин - Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси - Корона, Урибе, Оливейра, Отавио - Марега, Тареми

Цифры и факты

  • Лондонский "Челси" еще не пропускал в Лиге Чемпионов при Томасе Тухеле. Немецкий тренер возглавил команду в январе, после чего клуб провел три матча, дважды обыграв "Атлетико" (1:0, 2:0), а также "Порту" (2:0)
  • Если смотреть в целом, то в этой ЛЧ "пенсионеры" победили в семи матчах и дважды сыграли вничью (против "Краснодара" и "Севильи")
  • "Челси" уверенно играет против португальских команд в Европе. На их счету 11 побед, два поражения и лишь одна ничья
  • 13 раз лондонцы побеждали в первом выездном матче раунда плей-офф и каждый раз проходили в следующий этап
  • "Порту" еще никогда не побеждал английские клубы на выезде. Катастрофическая статистика - три ничьих и 17 поражений

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Последние очные встречи

Лига Чемпионов, 1/4 финала, 07.04.2021
"Порту" - "Челси" 0:2
Голы: Маунт 32, Чилвелл 85

Лига Чемпионов, групповой этап, 09.12.2015
"Челси" - "Порту" 2:0
Голы: Маркано 15 (аг), Виллиан 52

Лига Чемпионов, групповой этап, 29.09.2015
"Порту" - "Челси" 2:1
Голы: Андре 39, Майкон 52 - Виллиан 45+2

Лига Чемпионов, групповой этап, 25.11.2009
"Порту" - "Челси" 0:1
Гол: Анелька 69

"Челси" - "Порту": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Челси" - "Порту" от UA-Football

Победа "Челси" 2:1. Наибольшие проблемы у хозяев могут возникнуть в том случае, если они заранее уверуют в свой проход. Домашние 0:2 отыграть непросто, но "драконы" - тренерская команда, которая имеет неплохую структуру и точно готова к бою против "пенсионеров". Уже на выходных "Челси" проведет важный полуфинальный матч кубка Англии, но сейчас Тухелю нужно настроить свою команду на игру против "Порту". По нашему мнению, у немецкого наставника получится это сделать и лондонцы пройдут в следующий этап, во второй раз "убив дракона".

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В статье: Челси (Лондон) Порту Прогнозы
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