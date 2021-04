Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.04.2021

Лига чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

14 апреля. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" 22:00 "Реал"

Арбитр: Бйорн Куйперс (Нидерланды)

Трансляция: Футбол 2, MEGOGO

Два года назад "Ливерпуль" отыгрался дома с 0:3 против "Барселоны" и сенсационно прошел дальше. Тот матч вошел в историю как "Чудо на Энфилде". Сегодня болельщикам красных не остается ничего, кроме как верить в еще одно чудо. Вот только помочь команде на сей раз они не смогут - трибуны останутся пустыми.

В первом матче на "Бернабеу" неделю назад "Реал" переиграл "Ливерпуль" по всем статьям и итоговые 1:3 были еще неплохим результатом для англичан. Будь Асенсио порасторопнее в чужой штрафной, и дело вполне могло кончиться и 1:5. Чтобы пройти такой "Реал", "Ливерпулю" надо прибавлять абсолютно во всем. Но способна ли на это команда, переживающая свой самый глубокий кризис за время работы в Англии Юргена Клоппа?

"Ливерпуль"

Поединок на "Бернабеу" показал, что "Ливерпуль" слаб. Каждая его линия играет словно в вакууме, подстраховка пропала и вдобавок трое из четырех защитников очень плохи что позиционно, что в единоборствах. Это касается Кабака, Филипса и Александра-Арнольда, на фланге которого "Реал" устроил настоящее шоссе в первой игре.

На выходных красные добыли важную победу в АПЛ, где Трент выступил уже героем - забил решающий гол на 91-й минуте. Впрочем, он всегда умел атаковать и не умел обороняться. Просто раньше у "Ливерпуля" был Ван Дейк, который за всеми подчищал, а теперь в центре обороны играет Кабак.

Формально команда Клоппа подходит к матчу в хорошей форме - 4 победы в 5 последних матчах. Но по-настоящему качественную игру "Ливерпуль" на этом отрезке показал лишь против "Арсенала". Остальные победы - вымученные. Ждать повторения "Чуда на Энфилде" с такой игрой сложновато. Не подтверждает возможность реванша и статистика: "Ливерпуль" проходил дальше, проиграв первую игру плей-офф с разницей в два мяча, лишь в 2 случаях из 13.

"Реал"

Если у "Ливерпуля" вроде бы появились результаты, но нет игры, то у "Реала" есть и то, и другое. Последний раз команда Зинедина Зидана проигрывала еще 30 января с "Леванте" (1:2). С тех пор - 11 побед и 2 ничьи, в том числе домашний триумф с "Ливерпулем" и победа в Эль Класико (2:1), добытая в субботу.

Вообще матч с "Барселоной" сложился для "Реала" необычно - до перерыва "Сливочные" доминировали и могли забивать 3-4 мяча; после - "Барса" перехватила инициативу и имела все шансы сравнивать счет. Отчасти такая метаморфоза объясняется усталостью "Реала", который на неделе играл с "Ливерпулем". Но также повлияла и агрессия каталонцев. Без травмированных Варана и Рамоса "Реал" весьма чувствителен к массированным атакам соперников.

Касательно усталости, то она еще может сыграть свою роль и на "Энфилде" тоже. Команда у Зидана немолодая - Модричу, Бензема, Кроосу, Начо, Марсело уже перевалило за 30. Они могут и подсесть под занавес игры, и если к тому времени "Ливерпуль" останется в игре, у него появятся дополнительные шансы. Главное для "Реала" - не проиграть первый тайм. Ну а статистика, разумеется, говорит в его пользу: после победы в первом матче с разницей в два гола, "Сливочные" проходили дальше в 15 из 16 случаев.

35y 209d - Luka Modric ???????? (35 y 209 d) has assisted last three #UCL games in a row for Real Madrid, becoming the oldest player to do it in the competition since Ryan Giggs for @ManUtd in April 2011 (37 years old). Wine#RealMadridLiverpool #ChampionsLeague pic.twitter.com/hbFcoImkGL