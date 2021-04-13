  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. В ожидании камбека. ПСЖ – Бавария. Прогноз на матч 1/4 финала ЛЧ на 13.04.21
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ожидании камбека. ПСЖ – Бавария. Прогноз на матч 1/4 финала ЛЧ на 13.04.21

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Парижанам повезло уехать с "Альянц Арены" с победой

В ожидании камбека. ПСЖ – Бавария. Прогноз на матч 1/4 финала ЛЧ на 13.04.21

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Чемпионов. 1/4 финала, ответный матч
13 апреля. Париж, "Парк де Пренс"
"Пари Сен-Жермен" 22:00 "Бавария"
(3:2 по итогам первого матча)
Трансляция – Megogo, Футбол 2

"Пари Сен-Жермен" откровенно повезло в первой дуэли команд на "Альянц Арене". Париж был просто убийственен у чужих ворот, реализовав все свои немногочисленные шансы. "Бавария" же смотрелась куда мощнее, но ужасная расточительность в реализации поставила под огромный вопрос возможность прохода в полуфинал.

"Пари Сен-Жермен"

На выходных ПСЖ спокойно разобрался с "Страсбуром" (1:4), даже несмотря на отсутствие Неймара. Парижу удалось поберечь силы на "Баварию", но без потерь вновь не обошлось – Навас получил травму и был заменён в перерыве. Во многом победа над Мюнхеном заслуга именно Кейлора. Если ему не удастся восстановиться – это будет огромной потерей для команды.

К тому же во вторник не сыграют два основных левых фулбека и лидер защиты Маркиньос. Если ПСЖ и в ответной игре будет обороняться в 8 человек без Неймара и Мбаппе – добром дело не кончится. Во многом именно этот вопрос повлияет на результат дуэли – сумеет ли Почеттино заставить своих суперзвёзд пахать в обороне. Если же повторятся трусливые попытки удержания счёта, как на стадии 1/8 с "Барсой", да ещё и защищаясь не всей командой, то коллектив Флика вполне может за это наказать.

"Бавария"

"Бавария" на выходных вновь потерпела неудачу, сыграв вничью с "Унионом" (1:1). Впрочем, такой расклад вряд ли кого-то обеспокоил. Отрыв в Бундеслиге вполне позволяет допустить пару осечек, полностью сконцентрировавшись на попытке камбека в матче с ПСЖ.

Левандовски и Гнабри ожидаемо пропустят ответную игру, но вот у Горецки есть шансы вернуться – в заявку Леон по крайней мере попал. Его рывки в штрафную из глубины бы очень помогли в отсутствии чистых форвардов. Также не сыграет Зюле, зато восстановился Боатенг. Значит будет ещё более качественное продвижения мяча, но меньше надежности сзади.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
betandyou
3700 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Личные встречи

"Пари Сен-Жермен" и "Бавария" никогда не заканчивали свои матчи вничью. У французов на данный момент 6 побед, у немцев – 5. Разница мячей – 16:17 в пользу Мюнхена.

Статистика и факты

  • В первом матче "Бавария" нанесла 31 удар по воротам ПСЖ (12 в створ)
  • Киммих создал 10 моментов в первой матче – рекорд ЛЧ с апреля 2012 года
  • "Бавария" забивала 2 и больше голов в 18 из 20 последних матчей ЛЧ
  • ПСЖ выиграл 5 из 6 последних матчей ЛЧ

Составы команд

"ПСЖ": Навас; Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло; Гуйе, Паредес; Ди Мария, Дракслер, Неймар; Мбаппе

Не сыграют: Бернат (колено), Икарди (бедро), Маркиньос (приводящая мышца), Кюрзава (икроножная мышца)

Под вопросом: ﻿Диало (болезнь), ﻿ Флоренци (не уточняется), Верратти (не уточняется)

"Висят" на карточке: Гуйе, Кюрзава, Неймар, Верратти

"Бавария": Нойер; Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис; Киммих, Алаба; Сане, Мюллер, Коман; Чупо-Мотинг

Не сыграют: Левандовски (колено), Коста (стопа), Гнабри (ковид), Зюле (бедро), Толиссо (бедро)

Под вопросом: Горецка, Рока

"Висят" на карточке: Боатенг, Эрнандес, Киммих

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
3.00
4.18
2.25
Сделать ставку
Favbet
2.93
4.00
2.27
Сделать ставку
betandyou
2.94
4.10
2.21
Сделать ставку

Прогноз на матч ПСЖ – Бавария от UA-Football

Прогноз: Победа "Баварии" 1:3. На этот раз Мюнхен не должен упускать своё. Если Почеттино не придумает хитрый план и не заставит отрабатывать Неймара и Мбаппе – ждите беды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...