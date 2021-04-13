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В ожидании камбека. ПСЖ – Бавария. Прогноз на матч 1/4 финала ЛЧ на 13.04.21
Парижанам повезло уехать с "Альянц Арены" с победой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" откровенно повезло в первой дуэли команд на "Альянц Арене". Париж был просто убийственен у чужих ворот, реализовав все свои немногочисленные шансы. "Бавария" же смотрелась куда мощнее, но ужасная расточительность в реализации поставила под огромный вопрос возможность прохода в полуфинал.
"Пари Сен-Жермен"
На выходных ПСЖ спокойно разобрался с "Страсбуром" (1:4), даже несмотря на отсутствие Неймара. Парижу удалось поберечь силы на "Баварию", но без потерь вновь не обошлось – Навас получил травму и был заменён в перерыве. Во многом победа над Мюнхеном заслуга именно Кейлора. Если ему не удастся восстановиться – это будет огромной потерей для команды.
К тому же во вторник не сыграют два основных левых фулбека и лидер защиты Маркиньос. Если ПСЖ и в ответной игре будет обороняться в 8 человек без Неймара и Мбаппе – добром дело не кончится. Во многом именно этот вопрос повлияет на результат дуэли – сумеет ли Почеттино заставить своих суперзвёзд пахать в обороне. Если же повторятся трусливые попытки удержания счёта, как на стадии 1/8 с "Барсой", да ещё и защищаясь не всей командой, то коллектив Флика вполне может за это наказать.
"Бавария"
"Бавария" на выходных вновь потерпела неудачу, сыграв вничью с "Унионом" (1:1). Впрочем, такой расклад вряд ли кого-то обеспокоил. Отрыв в Бундеслиге вполне позволяет допустить пару осечек, полностью сконцентрировавшись на попытке камбека в матче с ПСЖ.
Левандовски и Гнабри ожидаемо пропустят ответную игру, но вот у Горецки есть шансы вернуться – в заявку Леон по крайней мере попал. Его рывки в штрафную из глубины бы очень помогли в отсутствии чистых форвардов. Также не сыграет Зюле, зато восстановился Боатенг. Значит будет ещё более качественное продвижения мяча, но меньше надежности сзади.
Личные встречи
"Пари Сен-Жермен" и "Бавария" никогда не заканчивали свои матчи вничью. У французов на данный момент 6 побед, у немцев – 5. Разница мячей – 16:17 в пользу Мюнхена.
Статистика и факты
- В первом матче "Бавария" нанесла 31 удар по воротам ПСЖ (12 в створ)
- Киммих создал 10 моментов в первой матче – рекорд ЛЧ с апреля 2012 года
- "Бавария" забивала 2 и больше голов в 18 из 20 последних матчей ЛЧ
- ПСЖ выиграл 5 из 6 последних матчей ЛЧ
Составы команд
"ПСЖ": Навас; Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло; Гуйе, Паредес; Ди Мария, Дракслер, Неймар; Мбаппе
Не сыграют: Бернат (колено), Икарди (бедро), Маркиньос (приводящая мышца), Кюрзава (икроножная мышца)
Под вопросом: Диало (болезнь), Флоренци (не уточняется), Верратти (не уточняется)
"Висят" на карточке: Гуйе, Кюрзава, Неймар, Верратти
"Бавария": Нойер; Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис; Киммих, Алаба; Сане, Мюллер, Коман; Чупо-Мотинг
Не сыграют: Левандовски (колено), Коста (стопа), Гнабри (ковид), Зюле (бедро), Толиссо (бедро)
Под вопросом: Горецка, Рока
"Висят" на карточке: Боатенг, Эрнандес, Киммих
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч ПСЖ – Бавария от UA-Football
Прогноз: Победа "Баварии" 1:3. На этот раз Мюнхен не должен упускать своё. Если Почеттино не придумает хитрый план и не заставит отрабатывать Неймара и Мбаппе – ждите беды.
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