Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 14.04.21

Лига чемпионов, ответный четвертьфинал. Первый матч – 1:2

14 апреля 2021. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Футбол 1, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV

В первом матче “Манчестер Сити” предсказуемо обыграл “Боруссию” (2:1). Однако “Сити” победил не настолько уверенно, как этого можно было ожидать от главного фаворита турнира и без пяти минут чемпиона Англии в матче против пятой команды Бундеслиги. Дортмунду большую часть поединка удавалось нейтрализовывать “Сити”, также “Боруссия” нашла способ преодолевать прессинг хозяев. Во втором тайме Дортмунд смог отыграть один мяч, но избежать поражения не удалось – на 90-й минуте Фоден забил победный гол “Манчестер Сити”.

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Боруссия Дортмунд

На выходных “Боруссии” удалось частично отомстить “Штутгарту” за разгромное поражение в первом туре (5:1), которое привело к увольнению Люсьена Фавра. События в матче развивались драматично. BVB уступал в счете 0:1, затем Беллингем и Ройс вывели “Боруссию” вперед, но на 78-й минуте хозяева отыгрались. Однако победа все же осталась за Дортмундом. Победный гол забил 19-летний вингер Ансгар Кнауфф. Для него это был дебютный гол в футболке BVB.

Лидеры “Боруссии” Матс Хуммельс и Марко Ройс не смогли доиграть матч со “Штутгартом” из-за различных проблем со здоровьем. Однако к игре с “Сити” они успели восстановится. К сожалению, рано еще возвращаться в игру экс-вингеру “Манчестер Сити” Джейдону Санчо. Помимо Санчо, против “горожан” не сыграют Мукоко, Шмельцер, Витцель и Загаду.

Манчестер Сити

Следом за не самой убедительной игрой против Дортмунда, у “Манчестер Сити” был по-настоящему провальный матч против “Лидса” в чемпионата Англии. “Сити” на протяжении всего второго тайма играл в большинстве против новичка лиги, и умудрился проиграть матч, пропустив два гола после двух ударов у соперника (1:2). Объяснить поражение можно ротацией – Пеп сделал семь изменений в составе после матча Лиги чемпионов. Также “Сити” подвела реализация. В частности, очень расточительным был Стерлинг.

Тем не менее, это поражение мало на что влияет. “Сити” проиграл только два из 29 последних матчей, все остальные выиграв. Преимущество в АПЛ остается большим. В среду “Сити” имеет хороший шанс первый раз с Гвардиолой выйти в полуфинал Лиги чемпионов. К игре с “Боруссией” готовы все игроки “Манчестер Сити”, за исключением Агуэро.

Статистика команд

Интересно, что в Лиге чемпионов команда, выигравшая первый матч плей-офф со счетом 2:1, чаще вылетала (15), чем проходила дальше (13). Но сложно ожидать такого подвига от “Боруссии”. Дортмунд выиграл только два из последних семи матчей, три раза проиграв. Кроме того, в четырех последних матчах “Боруссия” пропускала по два мяча.

Матч с “Лидсом” стал первым за месяц, когда “Манчестер Сити” не смог забить два гола за матч. Предыдущей такой встречей было проигранное дерби “Манчестер Юнайтед” (0:2). В сезоне 2020/21 Лиги чемпионов “Манчестер Сити” не выиграл только в одном матче, сыграв на выезде с “Порту” 0:0 в групповом раунде. Команда Гвардиолы выиграла 27 из последних 29 матчей.

Личные встречи

В групповому раунде Лиги чемпионов 2012/13 Дортмунд выиграл домашний матч, а в Манчестере была зафиксирована ничья.

В последнее время показатели “Сити” против немецких команд улучшились – “горожане” выиграли семь последних поединков против представителей Бундеслиги. В то же время “Боруссия” уступила в семи последних встречах с английскими командами.

Домашние показатели “Боруссии” против английских команд – шесть побед, четыре ничьи, три поражения. Последние два матча (против “Тоттенхэма”) закончились поражениями. “Манчестер Сити” выиграл свои три последние матча в Германии, и не проигрывает в последних пяти (четыре победы, одна ничья).

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Хитц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Дауд, Беллингем – Ройс, Холанд, Азар

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоген – Марез, Жезус, Фоден

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити от UA-Football

“Веры будет недостаточно. Мы должны быть опасными для соперника, а это невероятно сложно”, – говорит тренер “Боруссии” Эдин Терзич. Дортмунд превзошел себя в первой игре, и вновь сыграть почти на равных против “Сити” будет очень сложно. В пользу “горожан” говорит и то, что многие игроки основы отдохнули на выходных, в частности Кевин Де Брюйне. Дортмунд рассчитывает на лучшего бомбардира Лиги чемпионов Эрлинга Холанда, но он не забивает в трех матчах подряд. Все указывает в пользу гостей. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.