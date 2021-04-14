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Ливерпуль - Реал. Ждем камбек от мерсисайдцев?

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Ливерпуль - Реал. Ждем камбек от мерсисайдцев?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Два года назад "Ливерпулю" удалось совершить впечатляющий камбек против "Барселоны". После 0:3 на "Камп Ноу" команда Клоппа дома разобрала Месси и компанию 4:0 и вышла в финал. Сумеют ли "мерсисайдцы" пройти дальше после 1:3 от "Реала"? Разбираемся

Коэффициенты Favbet: 2.1 – 4 – 3.6

Выход в полуфинал:

  • Реал – 1.26
  • Ливерпуль – 4.25

"Ливерпуль" считался относительным фаворитом пары, но в первом матче в Мадриде всё с самого начала пошло не по его сценарию. "Реал" выглядел сильнее, солиднее и заслуженно выиграл 3:1. Героем встречи стал бразилец Жуниор Винисиус, который забивает редко и куда чаще становится объектом критики. Но против "Ливерпуля" он отметился дублем и провел, возможно, свой лучший матч в карьере

Если б ответный матч проходил с болельщиками, то можно было б не сомневаться, что на "Энфилде" "Ливерпуль" однозначно попробует сделать камбэк. Как это было два года назад с "Барселоной". После того матча фраза "Never give up" на футболке Мохаммеда Салаха вообще стала культовой. "Никогда не сдавайся" - это точно про философию "Ливерпуля"

Но сейчас ситуация иная. В 2021году на своем поле команда Клоппа играет не слишком удачно, даже хуже, чем в гостях. На выходных "Ливерпуль" на последней минуте вырвал победу над "Астон Виллой" и эта первая домашняя победа для "красных" с 16 декабря! Проклятие разрушено, но очевидно, что игра на "Энфилде" со зрителями и без них - это две большие разницы

У "Реала" сейчас очень сложный календарь + играть приходится без двух ключевых центральных защитников – капитана Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Впрочем, "сливочные" пока успешно справляются с этим испытанием. Сперва победа над "Ливерпулем", затем выигрыш в "Эль Класико" с "Барселоной". Конечно, можно сказать, что "блаугранас" заслужили как минимум ничью и сомнительные решения арбитра были в пользу мадридцев. Но факт остается фактом – "Реал" в отличной форме и даже сложный и насыщенный календарь не стал для него помехой.

А потому есть ощущение, что Реал удержит добытый перевес и выйдет в полуфинал. Как на этом заработать? Можно, конечно, поставить на проход мадридцев, на Favbet на это дают коэффициент 1.26. Но это не слишком впечатляет, разве что в экспресс можно включить. Куда лучше просто поставить на то, что "Реал" не проиграет. Конечно, ставить против "Ливерпуль" в плей-офф это всегда риск, но сейчас это точно оправдано

Прогноз от Favbet: Реал не проиграет – 1.9

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Прогнозы
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Комментарии (4)
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Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 15:04
Алё, редакция, вы анонс матча собираетесь к верху подымать. Потарахтеть бы надо, посудачить, шо до чого..
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.04.2021 в 16:08
А что, у тебя не роднимвн кверху уже?. Потарахтеть...)))
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 14:59
Увы, но нет. Не тот случай. Не тот Клопп, не тот Энфилд. Но очень хотелось бы.
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+1
0
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trafalgar (Запорожье)
14.04.2021 в 15:57
я как фан ливера соглашусь,но всякое бывает
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0
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