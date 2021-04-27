Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Все меньше времени остается до финала самого престижного клубного турнира Европы. Командам осталось преодолеть последнюю стадию, чтобы добраться решающего матча. Чего ждать от полуфинальных противостояний анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Реал" - "Челси": команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 2.2

"Реал" победил в 4 последних домашних матчах в ЛЧ. Мадридский клуб не проиграл в 5 предыдущих встречах в этом турнире (4 победы, 1 ничья). Кроме того, "Реал" не уступал английским клубам в ЛЧ в 14 из 17 последних матчей (9 побед, 5 ничьих).

Перед поединком с "Челси" мадридцы не сумели обыграть "Бетис" (0:0) в чемпионате Испании. "Реал" не выиграл в Ла Лиге 2 из 3 последних матчей. Команда Зидана остается 2-й в турнирной таблице, отставание от "Атлетико" - 2 очка. В общем, "Реал" не проигрывает уже 17 матчей (12 побед, 5 ничьих) во всех турнирах.

"Челси" на пути в полуфинал проиграл лишь в одной встрече (7 побед, 2 ничьи) и пропустил только 3 гола. Также лондонцы не проигрывали в 6 из 7 предыдущих выездных игр в ЛЧ (5 побед, 1 ничья). Команда Тухеля в четвертьфинале одолела "Порту" (2:0 и 0:1). "Челси" в восьмой раз вышел в 1/2 финала ЛЧ, что является лучшим показателем среди английских клубов. Кстати, в финал лондонцы доходили только дважды.

В последнем туре АПЛ "Челси" обыграл на выезде "Вест Хэм" (1:0). Команда Тухеля закрепилась на четвертом месте, оторвавшись от того же "Вест Хэма" на 3 очка.

Прогноз

Казалось бы, есть две команды, которые в последнее время показывают скромную результативность. Впрочем, статистика свидетельствует, что в ЛЧ соперники любят и умеют забивать. Как минимум 3 гола забивались в 16 из 17 последних домашних матчей "Реала" в ЛЧ и в 12 из 13 последних выездных матчей "Челси" в ЛЧ.

Другой аргумент в пользу забитых мячей - во всех 4-х матчах между командами Тухеля и Зидана соперники забивали минимум 3 гола. Напомним, что Тухель ни разу не проиграл Зидану (1 победа, 3 ничьи).

Прогноз на матч ПСЖ - "Ман Сити": обе забьют. Коэффициент - 1.6

Накануне встречи с ПСЖ "Ман Сити" выиграл первый трофей в этом сезоне - в финале Кубка Английской Лиги команда Пепа Гвардиолы победила "Тоттенхэм" со счетом 1:0. Нет сомнений, что этот трофей не будет последним - в чемпионате "Сити" опережает "Манчестер Юнайтед" на десять очков. Но Гвардиола мечтает о требле - впервые вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Лиги чемпионов, и победа в турнире уже очень близко.

С "Боруссией" в предыдущем раунде пришлось понервничать, но две победы со счетом 2:1 "Сити" одержал. После матча в Дортмунде команда Гвардиолы уступила "Челси", вылетев из Кубка Англии и дважды победила "Лестер" и "Тоттенхэм". В апреле "Манчестер Сити" проиграл дважды, но в целом статистика фантастическая - 30 побед в последних 33 матчах.

ПСЖ также преимущественно выигрывает, но 3 апреля проиграл очень важный матч - 0:1 дома с "Лиллем". Именно "Лилль" сейчас лидирует в чемпионате Франции, опережая парижан на одно очко. Поэтому команда Почеттино не может сосредоточиться только на Лиге чемпионов - в Лиге 1 тоже надо бороться за чемпионство.

За последние девять матчей в ПСЖ два поражения (от "Лилля" и "Баварии") и семь побед. В этих семи матчах парижане забили минимум трижды. Впрочем, статистика на своем поле довольно тревожная, учитывая мощность "Сити": в 2021 году ПСЖ дома проиграл "Монако", "Нанта", "Лилию" и "Баварии", а с "Барселоной" сыграл вничью.

Прогноз

ПСЖ и "Манчестер Сити", в первую очередь, ассоциируются с атакой, поэтому логично ставить на голы. У хозяев есть Килиан Мбаппе и Неймар, у "Сити" каждый игрок может стать угрозой - эти команды никогда не делают ставку на надежность своей защиты, они хотят побеждать благодаря эффективным действиям нападения.