ПСЖ – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Лиги Чемпионов на 28.04.21

Лига Чемпионов. 1/2 финала, первый матч

28 апреля. Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" 22:00 "Манчестер Сити"

Телетрансляция – Футбол 1, Megogo

"Пари Сен-Жермен" подарил нам ряд ярчайших матчей этого розыгрыша Лиги Чемпионов, в то время как "Манчестер Сити" не первый месяц выглядит с запасом самой стабильной командой Европы. Их объединяет не только сотни миллионов евро, потраченных на трансферы, но и отсутствие заветного титула сильнейшей команды континента. Этот пробел соперники надеются заполнить уже в этом году, но в финал пройдёт лишь один.

"Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" проводит весьма неоднозначный сезон. С одной стороны яркие выступления в Лиге Чемпионов, а с другой – провал в Лиге 1, где судьба титула находится в руках "Лилля", а не парижан. Да и при более пристальном взгляде можно было увидеть, что в этом плей-офф команда Маурисио Почеттино смотрелась откровенно плохо как во втором матче с "Барселоной" в 1/8, так и в первой дуэли с "Баварией", чудом не отправившей Кейлору Навасу 4-5 мячей в Мюнхене.

В последние недели ПСЖ совершил камбек на последних минутах с "Сент-Этьеном" (3:2), а также обыграл "Метц" (3:1) в Лиге 1. Между этими матчами уместился разгром несчастного "Анже" (5:0), в котором Париж куражился рабонами Ди Марии и фееричными ударами слёту от Икарди. Но насколько всё это показательно перед игрой с "Ман Сити" – большой вопрос.

Задел в первых матчах с "Барсой" и "Баварией" был достигнут благодаря контратакующей модели Почеттино, предоставивший свободу своим суперзвёздам впереди. Но одно дело защищаться в 8 человек против разобранных каталонцев или механизма "Баварии", в котором вылетела половина шестерёнок, таких как Левандовски, Горецки, Гнабри и многих других, а совсем другое – против монолитной дружины Хосепа Гвардиолы, давно готовящейся к противостоянию и равномерно распределяя силы перед самыми ответственными матчами сезона. За каждую недоработку "горожане" будут бить, и делать это очень больно.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" давно улетел впереди планеты всей в АПЛ, поэтому в последние недели Гвардиола занят по большей части распределением нагрузки между игроками и экспериментами, нежели реальной борьбой в каждом матче. Не стоит обманываться ни скромным счётом в очередном триумфальном финале Кубка Лиги против "Тоттенхэма" (1:0), ни недавним вылетом от "Челси" (0:1) в полуфинале Кубка Анлии. Против "шпор" команда создала массу моментов, а против "синих" Пеп откровенно ротировал и снял того же Де Брюйне при намёке на травму.

В прошлых раундах плей-офф "Манчестер Сити" прошёл двух немецких соперников, сначала дважды переиграв гладбахскую "Боруссию", а затем и дортмундскую. В первой дуэли дважды 2:0, во второй – 2:1. Дортмунд сумел доставить неудобства "горожанам", но нынешнему "Сити" хватает зрелости, чтобы хладнокровно переступать через трудности. Команда Гвардиолы адаптивна и даже случайные обстоятельства, как тот же гол Беллингема во второй игре четвертьфинала, не способны сломить их и заставить потерять самообладание.

"Сити" наверняка захватит инициативу с первых же минут матча с ПСЖ, но при этом действуя с запасом прочности сзади, чтобы предотвращать угрозу от Мбаппе и Неймара. В то время как "Бавария" всегда действует нарочито агрессивно в прессинге, у Пепа есть переключатель с режимами, которые он меняет в зависимости от потребностей в конкретной игре. На помощь должны придти излюбленные ложные фуллбеки, нейтрализующие контратаки соперников.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой всего трижды в истории. Нулевая ничья в Кубке УЕФА 2008/09 вряд ли хоть сколько-нибудь показательна. Впрочем, как и игры 1/4 финала ЛЧ 2015/16, в которых "Сити" прошёл 3:2 (2:2 и 1:0) по сумме двух встреч. Тогда "горожанами" руководил ещё Мануэль Пеллегрини, в ПСЖ не было Неймара, а о Мбаппе и вовсе никто не знал.

Статистика и факты

"Манчестер Сити" выиграл 9 из 10 последних матчей ЛЧ

"Манчестер Сити" забивал минимум два мяча в 8 из 10 последних матчей ЛЧ

ПСЖ выиграл лишь 4 из 8 последних матчей на "Парк де Пренс"

Мбаппе забил 6 из 8 голов ПСЖ в плей-офф ЛЧ этого розыгрыша

За "Сити" отличалось сразу 10 разных игроков в этой ЛЧ, 5 из которых забивали больше раза

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Гуйе, Паредес – Ди Мария, Верратти, Неймар – Мбаппе

Не сыграет: Бернат (колено)

Под вопросом: Маркиньос (приводящая мышца)

"Ман Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Канселу – Де Брейне, Родри, Гюндоган – Марез, Фоден, Бернарду Силва

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – "Манчестер Сити" от UA-Футбол

Прогноз: Победа "Сити" 1:2. Битва яркого индивидуального таланта ПСЖ против монолитного механизма "горожан", в котором угроза может исходить от любого. Пожалуй, полностью нейтрализовать Неймара и Мбаппе не получится, но все же Манчестер должен создать больше соперника. Вопрос лишь в том, удастся ли им конвертировать свои моменты.