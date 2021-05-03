Манчестер Сити - ПСЖ. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 04.05.21

Лига чемпионов, полуфинал, второй матч (результат первой игры – 2:1)

4 мая 2021. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Пари Сен-Жермен”

Телетрансляция – Футбол 1, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV

В первом полуфинальном матче Париж выигрывал 1:0, но после перерыва “Сити” перевернул игру и забил два гола. В ответной игре “Манчестер Сити” достаточно сыграть вничью с любым счетом или проиграть “Пари Сен-Жермен” 0:1, чтобы впервые в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов. Для Гвардиолы это может быть первый финал ЛЧ за десять лет.

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Манчестер Сити

“Мы готовимся к этому матчу, как к любому другому. На протяжении шести месяцев я говорю ребятам, чтобы они не думали слишком много о том, как победить в следующем матче”. Можно понять Гвардиолу и его попытки снять напряжение перед одним из важнейших поединков в истории “Сити”. Его команда уже выиграла Кубок лиги и очень близка к третьей за последние четыре года победе в АПЛ. Однако главная цель – это Лига чемпионов.

В матче чемпионата в субботу против “Кристал Пэлас” Пеп предсказуемо оставил в запасе Гюндогана, Де Брюйне, Мареза, Силву, Уокера, Диаша и Фодена, но “Сити” все равно одержал уверенную победу (2:0), блестящий гол забил Агуэро. У “горожан” нет никаких кадровых проблем, единственный вопрос, кто сыграет слева – Канселу или Зинченко.

Пари Сен-Жермен

Почеттино может позавидовать Гвардиоле. ПСЖ за три тура до конца уступает в турнирной таблице “Лиллю”, поэтому в игре против “Ланса” тренер Парижа вынужден был играть с лидерами команды Неймаром и Маркиньосом, проведя только частичную ротацию. Париж выиграл 2:1, но игроки и тренер после матча говорили о “психологической и физической усталости”.

Игру с “Лансом” из-за повреждения пропустил Мбаппе и перед игрой с “Сити” он тренировался только индивидуально. Тем не менее, ожидается, что чемпион мира-2018 выйдет в старте. Точно вне игры останется Бернат, который не играет с сентября, и Идрисса Гуйе, который получил в первом матче с “Сити” прямую красную карточку. Перед Почеттино стоит дилемма, кто сыграет в ответной игре в паре с Паредесом в центре. Данилу Перейра – это усиление защиты, но ослабление атаки, а Верратти лучше смотрится на позиции десятки. Вероятно, тренер ПСЖ выберет более универсального Эрреру.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл 32 из последних 35 матчей во всех турнирах, в Лиге чемпионов 2020/21 команда Гвардиолы выиграла 10 из 11 поединков (ничья с “Порту” 0:0 в групповом раунде).

В плей-офф ЛЧ Париж не смог выиграть домашние матчи у “Барселоны” (1:1) и “Баварии” (0:1), но побеждал их на выезде 4:1 и 3:2 соответственно. Ранее в группе ПСЖ проиграл дома “Манчестер Юнайтед” 1:2, но на “Олд Траффорд” выиграл 3:1.

“Манчестер Сити” пропускал по голу в трех из шести последних поединков, но в каждом из них отыгрывался и побеждал 2:1 (“Боруссия” Дортмунд, “Астон Вилла”, “Пари Сен-Жермен”).

Если “Сити” выиграет у ПСЖ во втором матче, то побьет рекорд английских команд по количеству побед подряд в Лиге чемпионов/КЕЧ. У “горожан” их сейчас шесть, столько же было у “Манчестер Юнайтед” (1965/66), “Лидса” (1969/70) и “Арсенала” (2005).

“Парижу” удалось выйти в следующий раунд плей-офф, когда в последний раз в первом матче было поражение 1:2 (“Боруссия” Дортмунд, 1/8 Лиги чемпионов 2019/2020), но ПСЖ никогда не проходил дальше после домашнего поражения в первой игре.

“Манчестер Сити” в последний раз был в финале еврокубков в 1970 году (Кубок обладателей Кубков, победа над польским “Гурником” 2:1).

Личные встречи

Это будет пятый матч между “Манчестер Сити” и “Пари Сен-Жермен”. Французскому клубу пока не удается обыграть “горожан”: две ничьи и два поражения. “Сити” выиграл последний домашний матч у ПСЖ, обыграв Париж в четвертьфинале Лиги чемпионов 2015/16 со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Родри, Гюндоган – Марез, Силва, Фоден – Де Брюйне

“Пари Сен-Жермен”: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Эррера, Паредес – Ди Мария, Верратти, Неймар – Мбаппе

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен от UA-Football

Париж лучше провел первый тайм первой игры против “Сити” и заслуженно выигрывал 1:0, воспользовавшись слишком осторожным планом на игру соперника. В перерыве тренер “Сити” внес коррективы в игру своей команды, “горожане” стали играть выше, заработал прессинг, а с ним стали появляться моменты. Но первый гол стал результатом случайности, второй был забит со стандарта. Перед ответной игрой “Сити” хозяин положения, но любая мелочь может перевернуть ход матча. Коэффициент на победу “Манчестер Сити” слишком занижен, но можно обратить внимание и на ставку “обе забьют – да” в 1.63. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.