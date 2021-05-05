Лига Чемпионов, 1/2 финала. Ответный матч

5 мая. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 22:00 "Реал"

(Первая игра – 1:1)

Телетрансляция – Футбол 1, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV

"Челси" добыл комфортный результат в первой игре, забив гол на выезде. Исходя из игрового содержания, "синие" могли уезжать из Мадрида с большим заделом. Но "Реал" сумел взять ничью, даже играя заметно хуже. Пожалуй, это тоже в как-то смысле является показателем класса – умение выжать максимум даже при неблагоприятном сценарии.

"Челси"

На выходных "Челси" без лишних усилий обыграл "Фулхэм" (2:0), заработав важные три очка для борьбы за топ-4 в чемпионате. Тухель изрядно поротировал состав, а результат принес Кай Хавертц своим первым дублем в АПЛ. Но далеко не факт, что Кай выйдет в старте на "Реал" – всё будет зависеть от плана на поединок.

Тухель здорово прочитал замысел Зидана в первой дуэли и переиграл своего коллегу в первой тайме. "Реал" неожиданно вышел в три защитника и пытался встречать соперников высоким персональным прессингом по всему полю. Но гибридная роль Маунта полностью разбила эту затею. Он опускался в центр, разбивая персональные ориетировки "сливочных", и оттуда начинал быстрые выпады "Челси", снабжая передачами быстроногую пару форвардов Вернера и Пулишича. Ну и отдельной похвалы удостоился Канте, который прост уничтожил бедолагу Тони Крооса что в атаке, что в защите.

Во второй половине Зидан полностью отказался от прессинга и откровенно согласился перенести выяснение отношений на "Стэмфорд Бридж" – настолько лучше подготовленным оказался соперник.

"Реал"

"Реал" тоже выиграл свою игру на выходных, дожав "Осасуну" (2:0) в конце встречи. Зидан оставил на лавке Крооса и Модрича, предоставив возрастным хавам время на восстановление перед ответным полуфиналом. Неожиданно здорово выглядел Эден Азар, но решится ли Зидан из-за приличного перфоманса против памплонцев ставить бельгийца на игру с бывшей командой – ещё тот вопрос. Хотя если Эден где и привык сиять, так это на "Стэмфорд Бридж".

Со стороны Зидана весьма благоразумным было бы решиться на возвращение к привычным 4-3-3 на ответную игру. Возвращение Каземиро вглубь поля позволит сдерживать динамичных ребят "синих" – в первом матче он лез прессинговать Жоржиньо и оставил за своей спиной целый бульвар.

Главная проблема "Реала" заключается в том, что им обязательно нужно будет забивать. Забивать команде, сыгравшей на ноль в 17 из 23 матчах при новом наставнике. Тухель с чисто немецким прагматизмом готов играть в сухой стерильный футбол без намёка на голевые осадки. А чтобы помешать им в этом, нужно прессинговать. И оставлять пространство для дико шустрых Вернера, Пулишича и компании. Да и вообще играть в динамичный футбол с молодой командой "Челси", когда у тебя самого в центре поля великие, но слегка престарелые мастера, – значит пойти сопернику на уступки, создать для них благоприятные условия. Так что скорее всего "Реал" начнёт без лишнего риска, постепенно раскрываясь при необходимости. В конце концов, на их стороне огромный опыт и чемпионский менталитет.

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Статистика и факты

В последних 6 матчах "Челси" в ЛЧ было забито меньше трёх голов

"Челси" непобедим в 10 из 11 последних игр ЛЧ

"Реал" не уступал в 6 последних поединках ЛЧ

"Челси" пропустил один гол в 5 последних матчах во всех турнирах

У "Реала" один пропущенный в 6 последних поединках

"Реал" не проигрывал в 19 последних матчах

Ориентировочные составы

"Челси" в предстоящей игре недосчитается одного лишь Ковачича. Матео стал одним из ключевых элементов команды при Тухеле, но это тот редкий случай, когда потеря хорвата не катастрофична. В матче с "Реалом" больше пригодится неиссякаемый динамизм Нголо Канте и зоркий глаз Жоржиньо, который будет забрасывать свои радиоуправляемые передачи за спину защитникам мадридцев. Рюдигер успел оправиться от травмы лица и сыграет в маске.

У "Реала" потерь куда больше. С одной стороны, хватает и позитива. Вальверде успел выздороветь от ковида, а Рамос и Менди успели восстановиться от мышечных травм. Марсело удалось "отмазать" от истории с выборами и он смог полететь с командой в Лондон. Но в сравнении с первым полуфиналом Зидан лишился Варана и Карвахаля. Скорости француза и надежности Дани "сливочным" будет откровенно не хватать. Также травмирован и любимый универсал Зизу Лукас Васкес, так что справа в обороне можно и вовсе ждать Феде Вальверде.

"Челси": Менди – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта – Пулишич, Вернер

"Реал": Куртуа – Менди, Рамос, Милитао, Вальверде – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема, Асенсио

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч "Челси" – "Реал"

Прогноз. Победа "Челси" 1:0. "Реалу" будет непросто придавить "синих", и тем более забить лондонцам. Если Бензема не придумает что-то на индивидуальном уровне или условный Рамос не забьёт со стандарта, то "сливочным" придётся постепенно оголять тылы по ходу игры в поисках гола. А раскрытие игры может пойти только в пользу "Челси", который может быть убийственным в быстрых выпадах, даже несмотря на расточительность Вернера.