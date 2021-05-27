Прогноз Александра Шовковского на финал Лиги чемпионов

В этом матче Хосеп Гвардиола должен сделать то, ради чего его приглашали в «Манчестер Сити» - выиграть наконец Лигу чемпионов. Тренер и игроки «Горожан» находятся под невероятным давлением, тогда как «Челси» очень комфортно чувствует себя в роли андердога. Чего ожидать от финала анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский

Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Челси»: команды забьют больше 2 голов. Коэффициент 1.7

В полуфинале этого сезона «Горожане» уверенно прошли прошлогоднего финалиста - ПСЖ (2:1, 2:0). «Манчестер Сити» победил во всех матчах плей-офф нынешнего розыгрыша ЛЧ. В целом «Манчестер Сити» выиграл 11 из 12 поединков в ЛЧ, став первой английской командой, которая достигла отметки в 11 побед в ЛЧ за один сезон. «Горожане» выиграли 7 последних матчей в ЛЧ, это рекордная победная серия для английских клубов в истории турнира.

Перед финалом ЛЧ «Ман Сити» разгромил в последнем туре чемпионата Англии «Эвертон» (5:0). «Горожане» досрочно стали чемпионами АПЛ. Ранее они выиграли Кубок английской лиги. В случае победы в ЛЧ команда Гвардиолы праздновать требл - три трофея за сезон.

«Челси» в полуфинале прошел «Реал» (1:1, 2:0) и в третий раз в своей истории пробился в финал ЛЧ. Лондонцы становились победителями ЛЧ в сезоне-2011/12, когда победили «Баварию» (1:1, 4:3 по пенальти). А вот английский финал сезона-2007/08 против МЮ они проиграли (1:1, 5:6 по пенальти). Клуб из Лондона в плей-офф нынешнего розыгрыша ЛЧ не уступил в 5 из 6 поединков (4 победы, 1 ничья), а с учетом матчей групповой стадии не проиграл в 11 из 12 встреч (8 побед, 3 ничьи). Причем «Челси», как и будущий соперник пропустил в этих 12 играх лишь 4 гола.

Лишь в заключительном туре АПЛ «Челси» гарантировал себе путевку в следующем сезоне ЛЧ. «Синие» хоть и проиграли «Астон Вилле» (1:2), но за счет неудачи «Лестера» все же смогли финишировать в топ-4. Команда Тухеля заняла четвертое место, опередив «Лестер» на одно очко.

Команды забьют больше 2 голов - 1.7

Решающие матчи ЛЧ не так уж и пресное зрелище - более 2 голов забивалось в 5 из 8 последних финалов. Минимум 2 гола забивались в 20 из 22 последних поединков «Манчестер Сити» в ЛЧ и в 14 из 17 последних матчей «Челси» в ЛЧ.

Относительно личных противостояний, минимум 2 гола команды забивали в 7 из 9 последних поединков во всех турнирах. Скажем, в предыдущем матче (8 мая в АПЛ), команды забили больше 2 мячей. Тогда «Челси» победил 2:1.