Манчестер Сити - Челси. Анонс и прогноз на финал Лиги чемпионов на 29.05.21

Финал Лиги чемпионов

29 мая 2021. Порту, “Драгау”

“Манчестер Сити” 22:00 “Челси”

Телетрансляция – Футбол 1, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV

Пеп Гвардиола не выводил свои команды в финал Лиги чемпионов десять лет. Для Томаса Тухеля это будет второй финал за два сезона. “Манчестер Сити” едва ли не в каждом сезоне считается одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, но в финал ЛЧ самый богатый клуб Англии пробился впервые. Для “Челси” это будет третий финал – ранее было одно поражение (в 2008-м) и одна победа (в 2012-м).

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Манчестер Сити

“Манчестер Сити” в третий раз за последние четыре года выиграл чемпионат Англии. Сезон 2020/21 “горожане” завершили с отрывом в 12 очков от второго “Манчестер Юнайтед”. Ранее “Сити” также выиграл Кубок Лиги, обыграв в финале “Тоттенхэм”. Единственный проигранный – Кубок Англии. Команда Гвардиолы уступила “Челси” Томаса Тухеля в полуфинале.

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К финалу против “Челси” готовы все игроки “Манчестер Сити”. Это будет последний матч Серхио Агуэро за “горожан”, но вероятно аргентинец в старте не сыграет. Гвардиола в ключевых матчах сезона использовал схему без классических нападающих. Фернандиньо и Гюндоган будут действовать глубже, а Бернарду Силва, Фоден, Марез и Де Брюйне будут покрывать пространство впереди. Есть вопрос по левому флангу – в ответной игре против ПСЖ на этой позиции играл Зинченко, а не Канселу, возможно украинец вновь выйдет в старте.

Челси

“Челси” подходит к финалу Лиги чемпионов, проиграв три матча из последних четырех. “Синие” проиграли на “Уэмбли” в финале Кубке Англии “Лестеру”, а в последнем туре чемпионата уступили на выезде “Астон Вилле”. “Челси” удалось занять четвертое место только благодаря победе “Тоттенхэма” над “Лестером”.

Придя в команду в январе, Томас Тухель смог наладить игру в обороне “Челси”, перейдя на схему с тремя центрбеками. “Синие” очень мало пропускали, но забивали не намного больше. Показательно, что лучшим бомбардиром “Челси” в АПЛ стал штатный пенальтист Жоржиньо (семь голов).

В финальном матче Тухель, как и Гвардиола, сможет рассчитывать на всех футболистов. Под вопросом было состояние основного вратаря Менди и хавбека Канте, но они восстановились после повреждений и со среды тренировались в общей группе. Ничто не указывает на то, что Тухель откажется от схемы 3-4-3, благодаря которой он вышел в финал Лиги чемпионов.

Статистика команд, цифры и факты

В первых 25 матчах под руководством Томаса Тухеля “Челси” пропустил всего 11 голов, сыграв на ноль 72% поединков. Но сезон “синие” завершают серию из пяти матчей без клиншитов (семь пропущенных голов).

Похожая тенденция наблюдается и у “Манчестер Сити”. С января по апрель “горожане” пропустили всего 13 голов в 28 поединках. “Сити” пропускал гол каждые 193 минуты. Однако в последних 12 матчей этот показатель упал до 77 минут. По три гола “Сити” недавно забивали “Ньюкасл” и “Брайтон”.

Обе команды пропустили в розыгрыше Лиги чемпионов 2021/2022 всего по четыре гола.

Под руководством Тухеля “Челси” забивает в среднем 1.3 гола за матч. Всего один раз в 29 матчах под руководством немецкого тренера “синим” удалось забить больше двух голов за игру. “Сити”, после того “Челси” возглавил Тухель, забивает 2.3 гола за матч.

С другой стороны, “Челси” не зависит от одного игрока в атаке. Десять последних голов “синих” были забиты девятью разными футболистами. 24% голов “Челси” забивают защитники.

“Манчестер Сити” забил два и больше голов в десяти из 12 матчей в Лиге чемпионов 2020/21. Без голов закончилась только игра с “Порту” (0:0).

Результаты “Манчестер Сити” в Лиге чемпионов: 11 побед, одна ничья. У “Челси” восемь побед, три ничьи и одно поражение.

Путь к финалу Лиги чемпионов

Манчестер Сити

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 6 5 1 0 13-1 +12 16 2 "Порту" 6 4 1 1 10-3 +7 13 3 "Олимпиакос" 6 1 0 5 2-10 -8 3 4 "Марсель" 6 1 0 5 2-13 -11 3

Плей-офф

1/8 “Боруссия” Менхенгладбах – 2:0, 2:0

1/4 “Боруссия” Дортмунд – 2:1, 2:1

1/2 “Пари Сен-Жермен” – 2:1, 2:0

Челси

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 6 4 2 0 14-2 +12 14 2 "Севилья" 6 4 1 1 9-8 +1 13 3 "Краснодар" 6 1 2 3 6-11 -5 5 4 "Ренн" 6 0 1 5 3-11 -8 1

Плей-офф

1/8 “Атлетико” – 1:0, 2:0

1/4 “Порту” – 2:0, 0:1

1/2 “Реал” Мадрид – 1:1, 2:0

Личные встречи

Это будет четвертая в сезоне встреча “Челси” с “Манчестер Сити”. В первом круге АПЛ “Челси” еще Фрэнка Лэмпарда уступил на своем поле “Сити” 1:3. Затем в двух матчах победили “синие” (уже под руководством Томаса Тухеля): 1:0 в полуфинале Кубка Англии и 2:1 в матче чемпионата. В двух проигранных матчах Гвардиола выпускал против “Челси” свой полурезервный состав. Всего это будет 169-й матч в истории между “Челси” и “Манчестер Сити”. Впереди лондонцы: 70 побед, 39 ничьи, 59 поражений.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Марез, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден – Бернарду Силва, Де Брюйне

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Пулишич, Маунт, Вернер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси от UA-Football

Пять из последних финалов между командами из одного чемпионата были малорезультативными – меньше 2.5 голов за 90 минут. “Челси” и “Манчестер Сити” хорошо знают друг друга, обе команды во второй половине сезона пропускали очень мало голов (за исключением последних туров “Сити”, когда играл второй состав). Поэтому ставки в Тотал 2.5 М в 1.72 и “обе забьют – нет” в 1.73 – предсказуемый выбор. “Манчестер Сити” считается фаворитом матча. Все-таки Гвардиола шел к этому матчу пять лет (во главе “Сити”), а Тухель только полгода работает с “Челси” и для него и “синих” финал ЛЧ и место в четверке АПЛ – само по себе достижение. Прогноз – ничья в основное время 1:1 и победа “Сити” в серии пенальти.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.