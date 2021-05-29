Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
FAVBET: Зинченко сыграет в финале Лиги Чемпионов и забьет гол
Эксперты прогнозируют, чем может удивить нынешний финал и футболист сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
29 мая - главный матч европейского клубного футбола. В финале Лиги Чемпионов встретятся Манчестер Сити и Челси. Это будет третий английский финал в истории турнира. В 2008 году Манчестер Юнайтед переиграл Челси в серии пенальти. Тогда также был заявлен украинец за команду в финале - Андрей Шевченко просидел в резерве всю аристократов всю игру. В 2019 Ливерпуль победил Тоттенхэм. Манчестер Сити впервые сыграет в финале Лиги Чемпионов.
Впервые сыграть в финале Лиги Чемпионов сможет и Александр Зинченко.
Александр провел хороший сезон, сыграл 20 матчей в английской Премьер-лиге, 8 в еврокубках и отметился ассистом в полуфинальном матче против ПСЖ.
Эксперты FAVBET высоко оценивают шансы Зинченко выйти в старте на игру с Челси. Он выиграл конкуренцию у Канселу и Мэнди на позиции левого защитника. Поэтому есть смысл поставить на появление Зинченко с первых минут.
Возможно молодой капитан сборной Украины не ограничится одним лишь выходом на поле, но и отметится результативным действием.
Если Зинченко появится в игре, то его ждет испытание Аспиликуэтой, Хаверцом, Вернером и Пулишичем, которые заставили на пути к финалу капитулировать Атлетико и Реал.
Поэтому эксперты FAVBET допускают, что Зинченко получит предупреждение.
Что из этого осуществится, увидим 29 мая. Болейте за нашего футболиста и будьте внутри финала Лиги чемпионов с FAVBET.
- Выйдет в стартовом составе - 1.45
- Забьет или отдаст голевую передачу - 7
- Получит желтую карточку - 5
Популярное сейчас
- Transfermarkt поднял ценники на Яремчука, Безуса, Михайличенко и Макаренко
- Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги чемпионов
- Первый итальянец в Шахтере. Невио Скала сделал клуб чемпионом, но после провалился в Европе
- Манчестер Сити - Челси. Анонс и прогноз на финал Лиги чемпионов на 29.05.21
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО