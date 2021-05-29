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FAVBET: Зинченко сыграет в финале Лиги Чемпионов и забьет гол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперты прогнозируют, чем может удивить нынешний финал и футболист сборной Украины

FAVBET: Зинченко сыграет в финале Лиги Чемпионов и забьет гол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 мая - главный матч европейского клубного футбола. В финале Лиги Чемпионов встретятся Манчестер Сити и Челси. Это будет третий английский финал в истории турнира. В 2008 году Манчестер Юнайтед переиграл Челси в серии пенальти. Тогда также был заявлен украинец за команду в финале - Андрей Шевченко просидел в резерве всю аристократов всю игру. В 2019 Ливерпуль победил Тоттенхэм. Манчестер Сити впервые сыграет в финале Лиги Чемпионов.

Впервые сыграть в финале Лиги Чемпионов сможет и Александр Зинченко.

Александр провел хороший сезон, сыграл 20 матчей в английской Премьер-лиге, 8 в еврокубках и отметился ассистом в полуфинальном матче против ПСЖ.

Эксперты FAVBET высоко оценивают шансы Зинченко выйти в старте на игру с Челси. Он выиграл конкуренцию у Канселу и Мэнди на позиции левого защитника. Поэтому есть смысл поставить на появление Зинченко с первых минут.

Возможно молодой капитан сборной Украины не ограничится одним лишь выходом на поле, но и отметится результативным действием.

Если Зинченко появится в игре, то его ждет испытание Аспиликуэтой, Хаверцом, Вернером и Пулишичем, которые заставили на пути к финалу капитулировать Атлетико и Реал.

Поэтому эксперты FAVBET допускают, что Зинченко получит предупреждение.

Что из этого осуществится, увидим 29 мая. Болейте за нашего футболиста и будьте внутри финала Лиги чемпионов с FAVBET.

FAVBET: Зинченко сыграет в финале Лиги Чемпионов и забьет гол - изображение 1

  • Выйдет в стартовом составе - 1.45
  • Забьет или отдаст голевую передачу - 7
  • Получит желтую карточку - 5
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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко финал Лиги Чемпионов
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Комментарии (4)
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Unselfish (Белая Церковь )
29.05.2021 в 11:01
Выйдет, но не забьёт, получит жёлтую, из под него забьют гол, но МС выиграет 3:1(или 2:1)
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+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
29.05.2021 в 10:52
Я тоже про це думав,що заб'є,і чомусь є впевненість що заб'є.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.05.2021 в 10:36
Вот бы вышел и хорошо отыграл!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2021 в 10:17
Никогда не забивал, с чего бы вдруг?
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+2
0


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