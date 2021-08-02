Генк - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 3 августа 2021

Давненько "Шахтер" не играл в квалификации ЛЧ. Последний раз подобное случилось в первый год работы Паулу Фонсеки, когда на пути "горняков" встал швейцарский "Янг Бойз". Это препятствие вице-чемпион Украины пройти не сумел. После этого "горняки" четыре года подряд на прямую попадали в групповой этап, где выступали с разной степени успешностью - от второго места при Фонсеки до странной третьей строчки с одной победой за шесть игр. Однако все это позади. В этом году для попадания в группу нужно идти более длинной дорогой, где будут подстерегать разного рода опасности.

Первая из них - бельгийский "Генк". Команда Ван ден Брома, занявшая в прошлой кампании второе место в местном чемпионате, начала сезон не совсем уверенно. Стоит ли после данных слов называть "Шахтер" однозначным фаворитом? Нет. Впереди два непростых матча и любая недооценка может стать для команды де Дзерби фатальной. Случай с "Янг Бойз" еще свеж в памяти.

"Генк" 21:00 "Шахтер"

ЛЧ, третий квалификационный раунд. Первая игра

3 августа, Генк, стадион "Луминус Арена"

Арбитр: Т. Сидиропулос

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости

"Генк":

В прошлом "шахтеры" (такая вот символическая кличка у команды, так как их город был тесно связан с угледобычей) заняли в своем чемпионате второе место, выдав сумасшедший финиш. Перед делением команд на две группы (чемпионская и еврокубковая), "Генк" шел четвертым, однако в чемпионских раундах набрал 16 очков ("Брюгге", к примеру, всего восемь).

Здорово закончив прошлый сезон, в этом их результаты серьезно просели. За два стартовых тура "генкис" набрали лишь одно очко, сыграв вничью со "Стандардом" и проиграв "Остенде". Помимо этого, "Генк" также проиграл Суперкубок Бельгии, уступив "Брюгге" 3:2. В защите команды временами творится настоящий хаос, а потому интересно увидеть, сумел ли Ван ден Бром что-либо исправить.

В двух последних турах состав "Генка" не менялся, но четыре пропущенных от "Остенде" могут заставить наставника внести изменения. Прогнозируем, что в центр обороны вернется Джон Лукуми, который часто подключается на стандарты своей команды. Также в центре поля ожидаем появление норвежца Торстведта, который здорово усилил команду в прошлом туре после выхода на замену. Главное оружие "шахтеров" в атаке - вингер Тео Бонгонда. В двух последних матчах он отличился трижды, а потому Додо стоит быть готовым к его частым прорывам. Также опасность представляет двухметровый форвард Онуачу, которого сейчас оценивают в 20 миллионов евро.

Ориентировочный состав: Вандервордт - Пресьядо, Лукуми, Маккензи, Артеага - Хейнен, Торстведт - Ито, Тресор, Бонгонда - Онуачу

"Шахтер":

В последней игре перед вылетом в Бельгию, донецкий клуб расправился с ФК "Львов", возглавив турнирную таблицу УПЛ. Несмотря на счет 3:0, игра команде де Дзерби давалась непросто, а первый гол был забит лишь на 70-й минуте. После этого "Львов" сдался, а "Шахтер" продолжил клепать голы. Итог: две победы на старте с общей разницей голов 4:1.

Многие эксперты и зрители отмечают перестроение команды на более атакующий и доминантный стиль, однако с окончательными итогами никто не торопится. Все ждут экзамена, который примет более серьезный соперник. "Генк" вполне подходит под данное определение.

В первых двух матчах сезона Роберто де Дзерби четко дал понять, кого видит в основном составе "горняков". Любые изменения будут точечными. С большей долей вероятности, во вторник с первых минут выйдут Педриньо и Майкон, которые заменят по позиции Тете и Антонио. Также остается открытым вопрос с левым флангом. Много критики вылилось в адрес Корниенко (как нам кажется, не совсем справедливой), а потому, вероятно, он начнет матч в запасе. Если Исмаили готов сыграть с первых минут, то он закроет позицию фулбека. Если у бразильца еще есть проблемы со старой травмой, то на фланге сыграет Матвиенко, а в центре обороны его заменят Витао или Кривцов.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Майкон - Педриньо, Патрик, Соломон - Траоре

Путь в квалификации

"Генк" и "Шахтер" свой еврокубковый путь в сезоне 2020/21 начинают с третьего квалификационного раунда ЛЧ. Предыдущие стадии проходили без этих команд, а потому матч вторника - своеобразный дебют. Стоит также заметить, что уже известны вероятные соперники в раунде плей-офф. Победитель пары "Генк" - "Шахтер" сыграет против лучшего из дуэта "Монако" - "Спарта".

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Статистика команд

Сезон в Бельгии и Украине начался практически в одно время, а потому "шахтеры" и "горняки" провели по два матча в регулярном первенстве. Однако, в отличие от "Шахтера", "Генк" также провел встречу за Суперкубок страны против "Брюгге". То есть, на счету "магистров" на один официальный матч больше.

"Генк":

Суперкубок Бельгии, 17.07.2021

"Брюгге" - "Генк" 3:2

Лига Жюпиле, 1-й тур, 23.07.2021

"Стандард" - "Генк" 1:1

Лига Жюпиле, 2-й тур, 30.07.2021

"Остенде" - "Генк" 4:3

"Шахтер":

УПЛ, 1-й тур, 25.07.2021

"Шахтер" - "Ингулец" 2:1

УПЛ, 2-й тур, 30.07.2021

"Львов" - "Шахтер" 0:3

Последние очные встречи

Их нет. "Генк" и "Шахтер" никогда не пересекались друг с другом в официальных и товарищеских матчах, а потому во вторник впервые столкнутся фейс ту фейс.

С другими бельгийскими клубами "горняки" уже имели дело. В разных по статусу еврокубках "Шахтер" уже играл против "Брюгге", "Гента" и "Андерлехта". В 12-ти играх украинский клуб побеждал шесть раз и лишь однажды оказался слабее оппонента. Достаточно уверенные цифры. В последних четырех поединках с бельгийцами "горняки" смогли забить 14 раз.

"Генк" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Генк" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Несмотря на выездной матч, "горняки" подходят к поединку в статусе небольшого фаворита. По ряду причин. Первое, и главное, результаты "Генка" на старте кампании. Вице-чемпион Бельгии пока еще не побеждал в официальных матчах, пропустив сразу восемь раз. В атаке хватает быстрых футболистов, которые могут забивать, однако оборона и молодой голкипер очень часто их подводят. Еще одно преимущество "Шахтера" - опыт. "Генк" - очень молодая команда, за плечами которой нет никакого еврокубкового багажа. Подумайте сами, средний возраст коллектива 23,3 года. Говорят, что молодым везде дорога, но не тогда, когда идут матчи квалификации на вылет. Нужно иметь закалку.

У "горняков" также есть свои проблемы, о которых нужно позаботиться де Дзерби (физическая готовность, не самая лучшая сыгранность, плохой выход из-под прессинга), однако и плюсы у украинской стороны также имеются. Футболисты стали играть агрессивнее, появилась какая-никакая надежность в обороне и настоящий центральный нападающий. Если защита сможет следить за быстрыми выпадами соперника, то результат должен быть положительным. Свой (-и) гол (-ы) "Шахтер" точно найдет.