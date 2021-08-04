Спартак - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 4 августа 2021

Лига Чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч

4 августа. 20:00. Москва. "Открытие Арена"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Встреча "Спартака" и "Бенфики" выглядит наиболее любопытной в Третьем раунде Квалификации Лиги Чемпионов. Уж точно - наиболее напряжённой. В руководстве обоих клубов летом произошли довольно шумные пертурбации, португальские тренеры обеих команд тащат за собой немалый шлейф взаимных оскорблений, взаимной ненависти. Наставник "орлов" Жорже Жезуш ещё и прижат к стенке. Атмосфера настолько накалена, что милый ролик "Спартака" об орле из "Бенфики", которого на "Открытие Арене" игроки хозяев ловят и сажают в клетку, был назван в португальских СМИ провокацией. Будет жарко.

Сезон ещё не начался, а "Бенфика" уже в Чрезвычайной ситуации. Предыдущий стал её худшим за последние 11 лет, с первым за это время пролётом мимо группового турнира Лиги Чемпионов, третьим местом в лиге, без трофеев. Ещё один сезон мимо ЛЧ Жезушу не простят. Новый президент Руй Кошта прямо говорит, что клуб принадлежит этому турниру, фундаментальному для него, и пролёт мимо него недопустим. Впрочем, и сам он шатается, лишь несколько недель назад на фоне огромного скандала заменил обвинённого в налоговых махинациях и отмывании денег Луиша Филипе Виейру. В клубе землетрясение.

В "Спартаке" также летом произошли перестановки в руководстве с аккомпанементом в прессе и соцсетях. Он не был в группах ЛЧ уже три года. А сезон в лиге начал поражением от "Рубина" со счётом 0:1 и такой же, сложной, победой над "Крыльями Советов". Но там всё не так драматично. Новый тренер Руй Витория только начинает работу, а его почерк уже видят. Там давление меньше, Витория называет соперника фаворитом, отмечает его опыт, крайне важный в таких матчах, но собирается перебить его энтузиазмом, нацеленностью. Он видит преимущество в том, что его команде нечего терять.

Преимущество команды Витории также в том, что тренер "Бенфики" в 2015-19 годах хорошо знает и её, и её нынешнего тренера. Даже слишком хорошо. В сущности, они - враги. Жорже в прошлом отказывался называть Руи коллегой, считая, что он не заслуживает звания тренера. А тот заявлял, что Жезуш по степени значимости его и его слов на 92-ом месте, сразу же после продавца попкорна в парке аттракционов. И вчера заявил, что никогда не разговаривал с Жезушем и не собирается. Правда, сказал, что скандалы между ними нужны лишь прессе. А Жорже и вовсе пожелал успеха Витории со "Спартаком".

Так что, надеемся, обойдётся без стычек между ними. Хотя ожидаем интересную стычку их команд. Обе играют по схеме 4-4-2, "Бенфика" может изменять её на 3-4-3, "Спартак" - на 4-2-3-1. Жезуш уже заявил, что в межсезонье играл с четырьмя защитниками, Витория же как раз предпочитал запасную, 4-2-3-1. Оба тренера любят агрессивный футбол, с высокой линией обороны, высоким прессингом, любят владеть мячом и разыгрывать комбинации через короткий пас. Правда, команды ещё не в состоянии полностью следовать плану, лишь вкатываются в сезон. Потому их битва может выйти нервной и осторожной.

Следует заметить, что трибуны не слишком помогут хозяевам. Из-за коронавирусных ограничений на 45-тысячный стадион разрешили продать всего три тысячи билетов.

Очные матчи

Команды встречались лишь дважды. В групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 2012/13 они обменялись домашними победами - 2:1 в Москве, 2:0 в Лиссабоне. Тогда "Бенфика" заняла третье место в группе, а "Спартак" - четвёртое. Отношения тренеров гораздо насыщеннее. 21 матч, 13 побед Жезуша, четыре - Витории и четыре ничьи. Разница мячей - 37:13. Правда, следует отметить, что в большинстве этих матчей Витория возглавлял скромные команды. В битвах же его "Бенфики" со "Спортингом" Жезуша вначале трижды побеждал второй, затем дважды - первый, а затем состоялись три ничьи.

Кадры

В заявке "Бенфики" немало форвардов, но все они не в лучшей форме. Дарвин Нуньес тяжело травмирован, Жезуш недоволен состоянием Винисиуса, Пинья вчера покинул тренировку с травмой. Романа Яремчука быстро внесли в заявку на турнир, но лишь с прицелом на следующий матч. В Москву он не полетел по двум причинам - возникшие проблемы с визой и плохая физическая готовность. Придётся ставить в атаку одного из героев Евро, выбившего Францию Хариса Сеферовича, и 20-летнего Рамоса. Зато в центре поля могут дебютировать опытные новички Мейте (экс-"Милан") и Жоау Мариу (экс-"Интер").

У "Спартака" тренировки пропускали Квинси Промес и Маслов. Они играть почти наверняка не будут. Пропускали и ведущий защитник Джикия и опытный Виктор Мозес. Они под вопросом, но могут сыграть. Форвард Джордан Ларссон (сын Хенрика) предыдущий сезон провел отлично, но этот начал слабо. Получит ли он шанс? Слабо начал и опорник Алекс Крал, возможно, уставший после четвертьфинала Евро со сборной Чехии.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Ларссон, Соболев

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Жилберто, Гримальдо, Таарабт, Жедсон, Жоау Мариу, Пицци, Сеферович, Рамос

Прогноз: Спартак - Бенфика 1:1

"Бенфика" намного опытнее, выше классом. Сам Витория признает, что по составу сильнее, чем была в его времена и сильнейший возможный соперник на этой стадии. Однако этот состав пока что не оправдывал ожидания. Лиссабонцы из-за всех проблем на поле и в кабинетах чувствуют себя неуверенно, в прессе, да и в клубе побаиваются знающего про него всё Виторию. Также помнят, что год назад команда уже вылетала из ЛЧ от португальского тренера - Абеля Феррейры и его ПАОКа. Потому будут осторожными и удовлетворятся ничьей. Четвёртой ничьей подряд во встречах тренеров.