Шахтер - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10 августа 2021

Неделю назад донецкий "Шахтер" добыл свою первую еврокубковую победу в новом сезоне. Но до чего же тяжелой она была. "Генк" создал немало проблем "горнякам", первым повел в счете, неплохо прессинговал соперника и в целом, положа руку на сердце, наиграл на ничью. Но еврокубковый опыт и грамотные замены помогли "Шахтеру" забить дважды после перерыва, уехав из Бельгии с комфортным преимуществом. Теперь в Киеве, дабы выйти в следующий раунд, команде де Дзерби хватит и мирового результата. Но нужно настраиваться только на победу, так как на ничью украинские команды играть не умеют.

Если "Генк" на выезде "Шахтер" обыграть сумел, то домашний матч УПЛ против "Александрии" закончился поражением с аналогичным счетом 1:2. Возможно, это поможет футболистам вице-чемпиона собраться перед вторником и показать свою лучшую игру. Вряд ли после внутреннего фиаско возможна недооценка еврокубкового соперника. Не так ли?

"Шахтер" 20:30 "Генк"

ЛЧ, третий квалификационный раунд. Ответная игра

10 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: И. Ковачи

Трансляция: канал "Футбол 1"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Во вторник Роберто де Дзерби проведет свой юбилейный пятый матч во главе "горняков". Так скоро требовать от него новой версии "Шахтера" - глупо, однако из-за некоторых решений покритиковать стоит. В матче с "Александрией" у донецкого клуба были старые проблемы - медленные движения в центре поля и проблемы с выходом в атаку. За последнее отвечает Марлон, однако он провел весь матч в запасе, из-за чего защитники "Шахтера" смотрелись немного растеряно. Без бразильца команда смотрится тяжеловато.

Крайне вероятно, что ДД повторит состав "Шахтера" с прошлого еврокубкового матча, за исключением одной позиции. Из-за травмы не поможет команде один из лидеров - Манор Соломон, и так сходу непросто сказать, кто его заменит. Это будет либо Судаков, либо Мудрик, либо Патрик. Выход последнего отправит на левый край Педриньо. Также возможно появление Исмаили на позиции фулбека, однако, учитывая, что с "Александрией" он даже не попал в заявку, бразилец до сих пор не до конца восстановился из-за повреждения.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон, Антонио - Тете, Педриньо, Судаков - Траоре

"Генк":

На прошедших выходных "магистры" скинули с себя огромный груз. Они добыли первую победу в сезоне, обыграв в непростом матче "Кортрейк". Для подопечных ван дер Брома это важное событие, которое может помочь им с психологической точки зрения. В Киев они отправляются не в качестве фаворита, однако игра в Бельгии доказала, что у "Генка" хватает сильных сторон, за счет которых они могут обыграть "Шахтер".

На выходных коуч "шахтеров" дал отдых некоторым футболистам, выпустив Лукуми и Тресора лишь по ходу матча. Маловероятно, что ван дер Бром будет вносить хоть какие-то изменения в состав в сравнении с матчем недельной давности, а потому мы ждем точно такую же стартовую 11-ку.

Ориентировочный состав: Вандервордт - Муньос, Садик, Лукуми, Артеага - Хейнен, Грошовски - Ито, Тресор, Бонгонда - Онуачу

Путь в квалификации

"Шахтер" и "Генк" в нынешней ЛЧ сыграли лишь по одному матчу, который прошел на прошедшей неделе в Бельгии. Победитель матча вторника получит билет в последний квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта". Французы выиграли первый матч 2:0.

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Статистика команд

Украинская и бельгийская команды только начинают свой путь в нынешнем сезоне. "Магистры" выходили на поле пять раз, "горняки" - четыре. Если сравнивать результаты, то преимущество на бумаге за вице-чемпионом Украины, который имеет три победы и одно поражение. Будущий соперник побеждал пока всего раз.

"Генк":

Суперкубок Бельгии, 17.07.2021

"Брюгге" - "Генк" 3:2

Лига Жюпиле, 1-й тур, 23.07.2021

"Стандард" - "Генк" 1:1

Лига Жюпиле, 2-й тур, 30.07.2021

"Остенде" - "Генк" 4:3

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021

"Генк" - "Шахтер" 1:2

Лига Жюпиле, 2-й тур, 07.08.2021

"Кортрейк" - "Генк" 1:2

"Шахтер":

УПЛ, 1-й тур, 25.07.2021

"Шахтер" - "Ингулец" 2:1

УПЛ, 2-й тур, 30.07.2021

"Львов" - "Шахтер" 0:3

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021

"Генк" - "Шахтер" 1:2

УПЛ, 3-й тур, 07.08.2021

"Шахтер" - "Александрия" 1:2

Последние очные встречи

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021

"Генк" - "Шахтер" 1:2

Голы: Онуачу 39 - Тете 63 (п), Патрик 81

"Шахтер" - "Генк": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Генк" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Команда де Дзерби - фаворит будущего матча. На стороне украинской команды еврокубковый опыт, а также преимущество в счете, добытое в игре недельной давности. "Шахтеру" не нужно будет всеми силами бежать вперед, это бельгийцы должны отыграться, на чем и должны сыграть "горняки". Основная задача - не пропустить быстрый гол и надежно сыграть в обороне. Чем дольше счет будет в пользу украинской стороны, тем больше бельгийцы будут нервничать, усиливая давление и оставляя зоны для контратак. А в таких случаях быстрые игроки хозяев знают, что нужно делать. Прогнозируем, что "Шахтер" одержит верх, повторив счет прошлого матча, и отправится в следующий раунд квалификации.