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Монако - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17 августа 2021
Два шага до группового этапа. Первый - выездной
Фото: ФК Шахтер
Последний раз донецкий "Шахтер" не играл на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда команда Фонсеки не сумела пройти "Янг Бойз", неожиданно проиграв швейцарцам в серии пенальти. С тех самых пор четыре года донецкий клуб был сильнейшим в Украине, что дарило ему прямую путевку в групповой раунд, пока "Динамо" и Мирча Луческу не прервали эту гегемонию. В 2021-м году "Шахтер" пытается снова пройти квалификационный путь, в котором уже одолел "Генк". Впереди - последнее испытание. Оно же - самое сложное.
Французское "Монако" - самый мощный соперник текущей стадии. Команда Ковача шикарно провела вторую часть прошлого сезона в родном чемпионате, запрыгнула на третье место и временами даже считалась претендентом на чемпионство. Делает ли этот факт "монегасков" явными фаворитами? Нет. У "горняков" есть и свои плюсы, которые должны им облегчить путь в групповой этап. Осталось только грамотно ими воспользоваться на футбольном поле.
"Монако" 22:00 "Шахтер"
ЛЧ, раунд плей-офф. Первая игра
17 августа, Монако, стадион "Луи II"
Арбитр: Д.Маккели
Трансляция: "MEGOGO"
Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"
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Последние новости и составы
"Монако":
Коллектив Ковача проваливает старт нового сезона в Лиге 1. В двух турах его команда набрала всего один бал, сыграв вничью с "Нантом" и проиграв "Лорьяну". Параллельно с этим "Монако" не заметило сопротивление "Спарты", дважды обыграв добротный чешский коллектив, что говорит нам об одной вещи: все ставки сделаны на Лигу Чемпионов. Недаром в Монако расположено много казино.
В прошлом сезоне "красно-белые" стали третьими, уступив "Лиллю" и "ПСЖ", однако опередив "Лион". Нико Ковач, не так давно провалившийся в "Баварии", собрал во Франции неплохой коллектив, который достаточно гибкий, может играть разными схемами, забивать на стандартах и удерживать победный счет. Одним словом, весьма неприятный соперник.
#PartoutToujours ❤️???? pic.twitter.com/B81ct1h5Z4— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 14, 2021
Потеря "монегасков" - травма главного креативщика, Александра Головина. Россиянин получил повреждение в последнем матче Лиги 1, и до сих пор непонятно, сможет ли выйти с первых минут. В случае отрицательного ответа врачей, его заменит Диоп. В остальном мы не ждем от Ковача сюрпризов. Несмотря на гибкую структуру игры, "Монако" сыграет 4-4-2 с мощными защитниками (Дисаси и Бадьяшиль), цепким опорником (Тчуамени) и опытными нападающими (Фолланд и Бен Йеддер).
Ориентировочный состав: Нюбель - Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике - Мартинш, Тчуамени, Фофана, Диоп - Фолланд, Бен Йеддер
"Шахтер":
Нынешнее состояние донецкого клуба оценить сложно. С одной стороны, команда набрала неплохой ход, добыв пять побед в шести матчах, однако в игре все равно нет легкости, скоростей и той структуры, которую хочет видеть де Дзерби. Помимо прочего, часть футболистов еще не готова играть два в неделю, что может сказаться во время поздних этапов матча с "Монако". Одним словом, проект "новый Шахтер" от де Дзерби еще далек от своего завершения, и срок сдачи остается неизвестным.
Но не подумайте, есть и позитивные стороны. Во-первых, команда прибавляет. Вторую игру с "Генком" вице-чемпион Украины провел на отличную оценку, после этого был неплохой второй тайм с "Металлистом 1925". К тому же, возвращаются к своей лучше форме часть сдавших игроков (Додо, Маркос Антонио), а впереди у де Дзерби есть отличный наконечник, забивающий практически в каждой игре. Речь о Ласине Траоре.
Всем привет из Франции ???? ????????#МонакоШахтер #UCL #Shakhtar pic.twitter.com/mBOXkDVADL— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 16, 2021
Главный кадровый вопрос перед матчем вторника - кто сыграет в центре поля? Тарас Степаненко сейчас находится не в идеальной форме, однако второго опорника в команде просто нет. Украинец еще ни разу в этом сезоне не играл две игры подряд в старте, что проводит к неутешительному заключению: с "Монако" он вряд ли готов выйти с первых минут. И это плохо. Вероятнее всего, нас ждет пара Майкон + Антонио, в то время как над ними расположится Алан Патрик. Педриньо же остается в запасе, а на левом фланге обороны, по нашим прогнозам, сыграет Николай Матвиенко.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон, Антонио - Тете, Патрик, Соломон - Траоре
Путь в квалификации
Раунд плей-офф - заключительный перед групповым этапом ЛЧ. Каждой из команд, которые смогли до него добраться, осталось провести по два матча, и сильнейшая в своих парах выполнит одну из миссий на сезон. "Монако" и "Шахтер" успели провести по два поединка в третьем квалификационном раунде, где прошли, соответственно, "Спарту" и "Генк".
"Монако":
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021
"Спарта" - "Монако" 0:2
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Монако" - "Спарта" 3:1
"Шахтер":
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021
"Генк" - "Шахтер" 1:2
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Шахтер" - "Генк" 2:1
Статистика команд
По количеству сыгранных официальных поединков в новом сезоне, "Шахтер" превосходит своего будущего оппонента. Команда де Дзерби сыграла шесть раз, в то время, как "монегаски" всего четыре. Сезон в Лиге 1 начался на несколько недель позже УПЛ.
"Монако":
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021
"Спарта" - "Монако" 0:2
Лига 1, 1-й тур, 06.08.2021
"Монако" - "Нант" 1:1
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Монако" - "Спарта" 3:1
Лига 1, 2-й тур, 13.08.2021
"Лорьян" - "Монако" 1:0
"Шахтер":
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021
"Генк" - "Шахтер" 1:2
УПЛ, 3-й тур, 07.08.2021
"Шахтер" - "Александрия" 1:2
ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Шахтер" - "Генк" 2:1
УПЛ, 4-й тур, 13.08.2021
"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0
Последние очные встречи
Контрольный матч, 05.07.2015
"Шахтер" - "Монако" 3:0
Голы: Марлос 6, 15, Тайсон 52
Кубок УЕФА, 1-й раунд, 03.10.1979
"Монако" - "Шахтер" 2:0
Голы: Оннис 49, Дальжер 53
Кубок УЕФА, 1-й раунд, 19.09.1979
"Шахтер" - "Монако" 2:1
Голы: Соколовский 48, 70 - Пети 80
"Монако" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Монако" - "Шахтер" от UA-Football
Ничья 1:1. Букмекеры в один голос называют "монегасков" фаворитами будущей встречи, однако мы считаем, что "Шахтер" не проиграет в первом матче. "Монако" нестабильно выглядит на старте этого сезона, растеряв немало очков в Лиге 1 против не самых сильных соперников. Ковач сделал явную ставку на Лигу Чемпионов, что по итогу может сыграть с достаточно молодой командой злую шутку. К тому же, только в одном из четырех матчей сезона "красно-белые" не пропускали, что также работает не на их пользу.
"Шахтеру" важно две вещи - не пропустить быстрый гол и внимательно сыграть на стандартах. Форвард "Генка" Онуачу уже показал проблемы центра обороны "горняков", потому Марлону и Витао важно минимизировать допущенные ошибки. У де Дзерби хватает хороших исполнителей в атаке, которые могут забивать и могут решать исход матча. Поставим на то, что в первой игре обе стороны найдут свой гол, оставив немало вопросов перед ответным матчем в Харькове.
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