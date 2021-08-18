Яремчук поборется за Лигу Чемпионов. Бенфика - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 18.08.2021

18 августа. 22:00. Лига Чемпионов. Четвертый Квалификационный раунд. Первый матч

Лиссабон. "Да Луш"

"Бенфика" - ПСВ

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Предыдущий сезон "Бенфика" и ПСВ закончили в депрессии. "Фермеры" отстали от "Аякса" на 16 очков и чувствовали себя беспомощными против него, провели второй год подряд без Лиги Чемпионов. "Орлы" в своем чемпионате даже вторыми не стали и также пролетели мимо групп ЛЧ. Да еще и лишились президента клуба, обвиненного в отмывании денег и налоговых нарушениях. Однако в начале нового сезона все иначе. Обе выиграли все свои матчи, чувствуют себя замечательно и собираются яростно, ярко и качественно бороться за место в групповом турнире. Должны выйти эпические битвы.

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что этот матч должен был состояться в самом групповом турнире. Он прав, если смотреть на игру и результаты команд. Его подопечные одержали четыре победы в лиге и Лиге Чемпионов, легко выбив из последнего турнира московский "Спартак". Общая разница мячей - 8:1. ПСВ же и вовсе разбушевался, по два раза переиграв "Мидтьюллан" и "Галатасарай" (с 3:0 и 5:1 дома), затем уничтожив "Аякс" в Суперкубке (4:0) и начав в лиге 2:0 против "Хераклеса" в гостях практически вторым составом. Его общая разница мячей в этих шести матчах - 17:2.

Такие показатели позволяют нам ожидать в очном матче что-то особенное. Тем более, что в обеих командах говорят об отличном настроении, максимальной уверенности в себе. Также отмечают, что "Бенфика" и ПСВ играют на атаку, в агрессивный футбол, хвалят качество соперника. Рогер Шмидт отмечает отличную работу португальцев с мячом, опыт игроков сборных. Но фаворита не видит, и его вообще не интересует такая тема. Главной же задачей ставит держать соперника подальше от своих ворот. Того же хочет и Жезуш, отмечая индивидуальные таланты голландцев и их фланговую игру.

Интересно, что обе лучше чувствуют себя в контратаках, чем в позиционных. Рафаэль ван дер Ваарт прежде всего отмечает скорость ПСВ и заявляет, что получает удовольствие от его игры. Рууд Гуллит также видит больше прямой игры, энергии. "Нельзя просто бежать вперед против них, это смертный приговор, поскольку они разрывают тебя в контратаках". А вот как раз "Бенфика" против такого стиля подходит. Она не так много создает, но владение мячом терпеливое, точное, способное остудить соперника. А ее контратаки не менее остры. Очень любопытное противостояние.

Также интересно, как на поле отреагирует немец Шмидт на заявления Жезуша о том, что немецкие тренеры слабее, менее изобретательны, чем португальские и аргентинские. На пресс-конференции Рогер на эту провокацию не поддался, заявив, что не собирается комментировать слова, которые не слыхал лично.

Кадры

Жезуш уже выбирал схемы 4-4-2 и 3-4-2-1. Он заявил, что не знает еще, какую выберет и не знает, кого из форвардов выпустит. Скорее всего, вторую, как в обоих матчах против "Спартака". И, скорее всего, на острие выйдет Яремчук. Любой другой выбор после гола, ассиста и заработанного украинцем удаления вратаря в лиге против "Ароки" выглядит странно. Тем более, что он отыграл 57 минут, то есть отдохнул. Должны вернуться латерали Гримальдо и Гонсалвеш, опорник Вайгль, центральный защитник Вериссимо, Пицци и Рафа Силва. Всех их в "старте" в лиге не было.

Среди потерь отметим форварда Сеферовича, который вряд ли сыграет и в ответном матче. Вряд ли сыграет там и бельгийский центральный защитник Вертонген, и эта потеря весьма серьезна. Его дублеры гораздо слабее.

Шмидт в матче лиги произвел семь изменений. Скорее всего, шесть-семь будет и сейчас. Первый вратарь Дроммель должен вернуться. Левый фланг Филиппа Макса (был травмирован) и Коди Гакпо. Ведущий опорник Ван Гинкель оправился от повреждения. Ведущая атакующая связка в схеме 4-2-3-1 Захави-Гетце. Чемпион Мира-2014 и израильский форвард отлично взаимодействуют. Останется в составе правый вингер Мадуэке, забивший в лиге и играющий отлично. А на замену на флангах готов выйти воспитанник лиссабонского "Спортинга" Брума, также забивший "Хераклесу".

Отсутствует защитник Виргевер, супруга которого на днях должна родить.

Оба тренера делают все для того, что сохранить своих игроков свежими.

"Бенфика": Влаходимос, Вериссимо, Морато, Отаменди, Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо, Пицци, Рафа Силва, Яремчук

ПСВ: Дроммель, Тезе, Рамальо, Боскальи, Макс, Проппер, Ван Гинкель, Мадуэке, Гакпо, Гетце, Захави

Очные матчи

"Бенфика" и ПСВ встречались семь раз. У обеих по две победы и три ничьи. Разница мячей - 16:14 в пользу первых. Наиболее известная их встреча состоялась в финале Кубка Чемпионов 1987/88. Там победил ПСВ, в серии пенальти. Но как раз после этого в четырех матчах "Бенфика" добыла две победы и две ничьи. В групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 1998/99 и четвертьфинале Лиги Европы сезона 2010/11 она уезжала из Эйндховена со счетом 2:2. Дома в первом случае счет был 2:1, во втором - 4:1.

Прогноз: Бенфика - ПСВ 2:1

Дебют Яремчука встретили с восхищением, даже переименовали официальный Твиттер клуба на Benficachuk. Но главный его тест состоится сегодня. Сегодня обязательно нужно забивать, поскольку Лига Чемпионов нужна позарез. Нужна обоим клубам. Не случайно Ван Гинкель уже говорит о финале. Романа и другого форварда Рамуша Шмидт называет главными угрозами. Нужно соответствовать. Тем более, что и напротив угроз немало. Захави, Гетце, Мадуэке. В целом игра может пойти по любому сценарию. Точно ясно, что она будет очень интересной. Хотя и с мыслями об ответной.