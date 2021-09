Старт для Малиновского. Вильярреал - Аталанта. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 14 сентября 2021

В матче первого тура группового этапа ЛЧ, недавний победитель турнира статусом ниже, "Вильярреал", будет принимать на своей арене "Аталанту". Итальянский клуб несколько лет ломал догматы катеначчо, играл красиво в атаке, выходил в плей-офф ЛЧ, но сейчас коллектив из Бергамо штормит. Не так давно они проиграли "Фиорентине", что можно назвать сенсацией. "Аталанта" планирует вернуться на путь истинный через ЛЧ, но рулевой "желтой субмарины", Унаи Эмери, умеет выжимать максимум из средних команд. А потому просто итальянским гостям не будет.

Лига Чемпионов, групповой этап, 1-й тур

14 сентября, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"

Арбитр: К.Тюрпен

Трансляция: канал "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Прошло более двух недель с того момента, когда "желтая субмарина" провела свой последний официальный матч. На прошедших выходных они должны были принять на своем поле "Алавес", однако эта игра была перенесена из-за международной паузы и позднего возвращения латиноамериканских футболистов. Всего в этом сезоне испанцы провели четыре матча - проиграли Суперкубок УЕФА "Челси" в серии пенальти и трижды сыграли вничью в чемпионате. Миролюбивое начало.

