Старт для Малиновского. Вильярреал - Аталанта. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 14 сентября 2021

В матче первого тура группового этапа ЛЧ, недавний победитель турнира статусом ниже, "Вильярреал", будет принимать на своей арене "Аталанту". Итальянский клуб несколько лет ломал догматы катеначчо, играл красиво в атаке, выходил в плей-офф ЛЧ, но сейчас коллектив из Бергамо штормит. Не так давно они проиграли "Фиорентине", что можно назвать сенсацией. "Аталанта" планирует вернуться на путь истинный через ЛЧ, но рулевой "желтой субмарины", Унаи Эмери, умеет выжимать максимум из средних команд. А потому просто итальянским гостям не будет.

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"Вильярреал" 22:00 "Аталанта"

Лига Чемпионов, групповой этап, 1-й тур

14 сентября, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"

Арбитр: К.Тюрпен

Трансляция: канал "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Вильярреал":

Прошло более двух недель с того момента, когда "желтая субмарина" провела свой последний официальный матч. На прошедших выходных они должны были принять на своем поле "Алавес", однако эта игра была перенесена из-за международной паузы и позднего возвращения латиноамериканских футболистов. Всего в этом сезоне испанцы провели четыре матча - проиграли Суперкубок УЕФА "Челси" в серии пенальти и трижды сыграли вничью в чемпионате. Миролюбивое начало.

Tomorrow we're in @ChampionsLeague action ????!



And this is how we start the group ????. #UCL pic.twitter.com/18plBjtH41 — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) September 13, 2021

Главная проблема Эмери - состояние лучшего бомбардира. Жерар Морено вынуждено покинул расположение сборной Испании из-за повреждения, однако существует вероятность, что матч вторника он начнет в старте. Не сможет коуч рассчитывать на Чуквуезе, который выбыл из-за серьезной травмы.

Ориентировочный состав: Рулли - Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян - Пино, Тригерос, Капу, А.Морено - Ж.Морено, Диа

"Аталанта":

Как мы и говорили выше, команда Гасперини не очень уверенно начала свой путь в этом сезоне. Четыре очка для постоянного участника ЛЧ - маловато. И это при том, что "Аталанта" еще ни разу не встречалась с топ-соперником, проиграв "Фиорентине" и не обыграв дома "Болонью". Особенно бросается в глаза матч против "фиалок", в котором клуб из Бергамо проспал первый тайм, не сумев переломить ход встречи во втором.

Проблем у Гасперини хватает. Хатебур продолжает находиться в лазарете, туда же недавно отправился Муриэль. Травма последнего разозлила коуча, который прямым текстом заявил, что ждал летом еще одного нападающего, но не получил. На острие атаки выйдет Сапата, а Руслан Малиновский расположится немного ниже, где будет играть рядом с Иличичем.

Ориентировочный состав: Муссо - Толои, Паломино, Джимсити - Меле, Пашалич, Фройлер, Госенс - Иличич, Малиновский - Сапата

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Аталанта 0 0 0 1 0-0 0 0 4 Янг Бойз 0 0 0 0 0-0 0 0

Очные встречи команд

"Вильярреал" и "Аталанта" впервые встретятся в официальном матче

"Вильярреал" - "Аталанта": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Вильярреал" - "Аталанта" от UA-Football

Победа "Аталанты" 1:2. В будущем матче обе команды попытаются добыть победу, чтобы немного сгладить не самый удачный старт сезона. "Вильярреал" имел более двух недель на подготовку к одной игре, однако иногда такие паузы идут во вред коллективу. "Аталанта" провалила первый тайм против "Фиорентины", но после перерыва завелась и создала немало моментов. Если они выйдут серьезно настроенными с первых минут, а они выйдут, испанцам будет непросто. Поставим на минимальную победу гостевой стороны.