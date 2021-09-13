Севилья - Ред Булл Зальцбург. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 14.09.2021 

Лига чемпионов, группа G, первый тур

14 сентября 2021. Севилья, “Рамон Санчес Писхуан”

“Севилья” 19:45 “Ред Булл Зальцбург”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ред Булл Зальцбург” выиграл все свои официальные матчи в сезоне 2021/22, но австрийскому чемпиону будет сложно продолжить свою серию в Лиге чемпионов. Во вторник вечером “Зальцбург” сыграет на выезде с фаворитом группы G “Севильей”.

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Севилья

Последний официальный матч “Севилья” сыграла 28 августа. Команда Хулена Лопетеги сыграла вничью с “Эльче” (1:1) в чемпионате Испании. “Не играть 16 дней – это не очень приятно, но нужно принимать реальность таковой как, она есть”, – философски замечает ХуЛен Лопетеги.

Реальность – это перенос матча Ла Лиги с “Барселоной” из-за участия южноамериканских футболистах в матчах отбора. С одной стороны, “Севилья” может выглядеть свежее в игре с “Зальцбургом”, но с другой не всем потеря игрового ритма идет на пользу. “Севилья” заполнила продолжительную паузу спаррингом с “Алавесом” (1:0, единственный гол забил Оскар Родригес), но товарищеские матчи все же в полной мере не могут заменить официальную игру.

Также Лопетеги признает, что “Зальцбург” воспринимает Лигу чемпионов с дополнительным вызовом, так как у себя в лиге “Ред Булл” не имеет конкурентов. Дополнительный стимул для обеих команд – это и благоприятный жребий (еще две команды – “Вольфсбург” и “Лилль”), где по словам Лопетеги “каждый может оказаться на первом месте или на последнем”.

В игре с “Зальцбургом” Лопетеги не рассчитывает на Гуделя и Идрисси, состояние Оливера Торреса и Окампоса под вопросом.

Ред Булл Зальцбург

“Зальцбург” сильно изменился за лето. Дака, Мвепу и Рамальо (лидеры в каждой линии) покинули команду, как и американский главный тренер Джесси Марш. Спортивный директор “Ред Булла” Кристиан Фройнд принял смелое решение передать команду в руки 33-летнему Маттиасу Яйссле, который ранее работал в молодежном фарм-клубе “Лиферинге”. Из “Лиферинга” на повышение в первую команду отправилось и ряд футболистов, в частности стабильно игровые минуты получает 18-летний словенский форвард Беньямин Шешко, в роли основного игрока утвердился и 19-летний Карим Адейеми, недавно дебютировавший за сборную Германии. Первый забил в десяти матчах сезона 2021/22 шесть голов, второй – семь.

Пока смелость Фройнда приносит плоды. “Зальцбург” выиграл семь из семи матчей австрийской Бундеслиги, дважды чемпион Австрии переиграл датский “Брондбю” в квалификации Лиги чемпионов, еще одна победа была добыта в Кубке Австрии. Яйссле стал первым тренером “Зальцбурга”, который выиграл первые десять матчей во главе команды.

Яйссле призывает свою команду с энтузиазмом принять вызов. И для самого тренера, и для ряда футболистов этот матч будет дебютным в Лиге чемпионов. “Мы стартовали с суперсерии, и у ребят все хорошо. Я надеюсь, что во вторник они выйдут на поле с такой же бесшабашностью и дерзостью, и получат удовольствие от футбола”.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом сезоне “Зальцбург” четыре раза встречался с испанскими командами, и четыре раза проиграл (дважды “Атлетико” в Лиге чемпионов и “Вильярреалу” в Лиге Европы).

Выездные показатели “Ред Булла” против испанских команд: одна победа, две ничьи и пять поражений. Общая статистика с соперниками из Ла Лиги: четыре победы, две ничьи и 12 поражений.

“Зальцбург” сыграет в группе Лиги чемпионов в третьем сезоне подряд, для “Севильи” это будет пятая ЛЧ за последние семь сезонов.

Обе команды еще ни разу не проигрывали в сезоне 2021/22. “Севилья” сыграла три официальных матча (две победы, одна ничья), “Зальцбург” – десять (десять побед).

“Зальцбург” забил 27 голов в десяти матчах, “Севилья” – пять в трех поединках.

“Зальцбург” в сезоне 2021/22 не пропускал больше одного гола за матч.

Последние пять матчей Севильи и Ред Булл Зальцбург

Севилья

09.09 “Алавес” 1:0 (ТМ)

28.08 “Эльче” 1:1 (Ла Лига)

23.08 “Хетафе” 1:0 (Ла Лига)

15.08 “Райо Вальекано” 3:0 (Ла Лига)

31.07 “Рома” 0:0 (ТМ)

Ред Булл Зальцбург

11.09 “ВСГ Сваровски Тироль” 3:1 (Бундеслига)

28.08 “Хартберг” 1:0 (Бундеслига)

25.08 “Брондбю” 2:1 (квалификация ЛЧ)

21.08 “Аустрия Клагенфурт” 3:1 (Бундеслига)

17.08 “Брондбю” 2:1 (квалификация ЛЧ)

Личные встречи

Команды встречались друг с другом в позапрошлом десятилетии, во втором раунде Кубка УЕФА-2008. “Севилья” и дома, и на выезде выиграла со счетом 2:0. Удивительно, один из нынешних игроков “Севильи” участвовал в обеих матчах. Разумеется, речь идет о Хесусе Навасе.

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Ориентировочные составы

"Севилья": Буну – Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья – Фернандо, Жордан, Ракитич – Сусо, Эн-Несири, Оскар

"Ред Булл Зальцбург": Кен – Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер – Сучич, Камара, Ааронсон, Зайвальд – Адейеми, Шешко

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Севилья – Ред Булл Зальцбург от UA-Football

Хулен Лопетег на 21 год старше Маттиаса Яйссле и уже многое повидал в своей карьере. Как и ряд игроков его “Севильи”. Испанский клуб в целом производит впечатление более зрелой и опытной команды. На стороне “Зальцбурга” – молодость, задор, футбольный хард рок. Конечно, все это в какой-то степени клише, но в футболе они чаще работают, чем нет. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.