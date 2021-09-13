Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021

Перед началом прошлогодней Лиги чемпионов Мирча Луческу откровенно говорил, что для его команды главная задача – пробиться в групповой этап. Достигнув цели, тренер заявил, что предел желаний – это третье место и выход в весеннюю часть Лиги Европы, с чем киевляне тоже справились. И вот новый сезон. Теперь же румынский наставник говорит о желании сделать шаг вперед именно в Лиге чемпионов. То есть, побороться за одно из двух первых мест квартета. Но что изменилось за год? Есть ли основания для прогресса?

Главный козырь нынешнего "Динамо" – это сыгранность. То, что повзрослели лидеры коллектива, игроки поняли принципы и требования Мирчи Луческу. Это единственное, на что можно опираться, ведь ни трансферная кампания, ни результаты жеребьевки групп Лиги чемпионов не дали оснований для оптимизма. Да еще и календарь не дал времени для разогрева, сразу определив для "Динамо" ключевой поединок – дома против представителя третьей корзины. То есть, против теоретически самого простого соперника.

Проигрывать однозначно нельзя. Даже ничья будет расцениваться как удар по перспективам относительно еврокубковой весны. Поэтому "Динамо" придется вытерпеть немалую ответственность за результат. Посмотрим, что из этого получится.

Лига чемпионов. Группа Е. Первый тур

14.09.2021. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Энтони Тейлор (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Бенфика" (Лиссабон, Португалия)

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"Динамо"

В прошлом году "Динамо" проходило квалификацию Лиги чемпионов, проведя перед групповым этапом три поединка (один против АЗ и два против "Гента"). Сейчас же приходится стартовать сразу с основной стадии, что, с одной стороны, дало возможность больше времени потратить на подготовку, с другой – не оставляет возможностей для разогрева. Включаться и выигрывать нужно сразу.

Матчи чемпионата Украины показывают, что "Динамо" находится в отличной форме. Осечка с "Ингульцом", как оказалось, была просто случайностью. Но можно ли по поединкам УПЛ оценивать способность чемпиона Украины выстрелить в Лиге чемпионов? Здесь более показательным может быть недавний товарищеский матч с "Интером", в котором "Динамо" без шансов проиграл 0:3.

Важным фактором является кадровая ситуация. Мирча Луческу еще раньше говорил о проблемах некоторых основных футболистов со здоровьем, но пока не все безнадежно. По крайней мере, восстановился Виталий Буяльский, проведя уже несколько тренировок в общей группе. Выйдет ли в стартовом составе? Загадка. Точно не будет Артема Беседина, Владислава Кулача и Эрика Рамиреса. Вернулись к тренировкам, но не набрали оптимальных кондиций Георгий Бущан и Никита Бурда. Ну и вопрос по центральному нападающему: неужели снова Гармаш?

Ориентировочный состав: Бойко - Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Де Пена - Гармаш

"Бенфика"

"Бенфика" – грозный соперник, но в этой группе единственный, с кем "Динамо" может попробовать потягаться в обоих матчах. "Орлы", в отличие от своего сегодняшнего визави, Лигу чемпионов для себя начали еще летом. В третьем раунде квалификации был пройден "Спартак", в раунде плей-офф – ПСВ.

Матчи с нидерландцами показали, что "Бенфика" далеко не неуязвима. Хотя в чемпионате Португалии у лиссабонцев все в порядке: пять побед в пяти стартовых турах.

Забито тринадцать голов, два из которых принадлежат украинскому нападающему Роману Яремчуку. Также экс-форвард киевского "Динамо" помог "Бенфике" в противостоянии квалификации Лиги чемпионов против "Спартака". Поэтому можно констатировать, что украинец уже полностью адаптировался к новой команде и в Киеве сыграет с особой мотивацией. А вот кто точно не сыграет, так это дисквалифицированный Лукас Вериссимо и травмированный Андре Алмейда.

Ориентировочный состав: Влаходимос - Жилберто - Вертонген, Отаменди, Морато - Гримальдо - Вайгль, Жоау Мариу - Таарабт, Рафа Силва - Яремчук

"Динамо" - "Бенфика". Статистика личных встреч

Нельзя сказать, что команды часто встречаются между собой в еврокубках, но и незнакомцами друг для друга не являются. Все началось в далеком 1991-м году, когда "Динамо" в Киеве победило "Бенфику" в группе Кубка УЕФА 1:0. А вот три следующих поединка (два из которых еще свежи в памяти, ведь состоялись в 2016-м году в группе Лиги чемпионов) представитель Украины проиграл с общим счетом 0:8.

Есть долги как перед собой, так и перед болельщиками.

"Динамо" - "Бенфика". Последние матчи команд

У "Динамо" практически нет проблем в УПЛ. Как показала практика, осечка с "Ингульцом" (1:1) была случайностью. Но в список пяти последних поединков киевлян попадает спарринг с "Интером", который можно моделировать на Лигу чемпионов. Там было безнадежное поражение 0:3. Посмотрим, какие уроки вынес Мирча Луческу.

"Бенфика" в текущем сезоне еще не проигрывала. Более того, не выиграла только один поединок – ответный матч против ПСВ в раунде плей-офф Лиги чемпионов, где "орлы" позволили себе сыграть на удержание преимущества, добытого неделей ранее. В целом же в Лиге чемпионов у "Бенфики" продолжается приятная серия: три победы и ничья в последних четырех поединках, только один пропущенный.

"Динамо" - "Бенфика". Турнирное положение команд

Борьба в группе только начинается, поэтому все в равном положении. Несмотря на то, что впереди у обоих соперников еще будут пять поединков, именно отчетную игру называют ключевой для обеих команд в контексте претензий на третье место. Ведь еще есть "Бавария" и "Барселона", которых будет чрезвычайно сложно оставить за бортом плей-офф Лиги чемпионов.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 0 0 0 0 0 0 0 2 Бенфика 0 0 0 0 0 0 0 3 Барселона 0 0 0 0 0 0 0 4 Бавария 0 0 0 0 0 0 0

"Динамо" - "Бенфика". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Бенфика". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Тяжелый для прогноза матч, но рискнем поставить на то, что "Динамо" не проиграет. Аргументами будут отличная форма лидеров украинского чемпиона (Шапаренко, Цыганкова, Сидорчук, разве что Буяльский выпадает из этого списка), фактор домашних трибун, а также сыгранность "Динамо". Сейчас командные связи работают как часы, поэтому класс "Бенфики" удастся нивелировать. Ставка на ничью с допустимыми мыслями о победе киевлян.