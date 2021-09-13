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Призраки 2:8. Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Два очень разных гранда европейского футбола

Призраки 2:8. Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Marchante/Pool

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1-й тур
14 сентября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Бавария"
Арбитр: Майкл Оливер
Трансляция: MEGOGO

13 месяцев назад "Бавария" сделала из "Барселоны посмешище на всю Европу, и тот матч забудут еще нескоро. Даже далекие от футбола люди слышали про 2:8. Можно представить, какую рану они нанесли каталонцам.

Увы, они сейчас слишком слабы, чтобы мстить. Впервые за 16 лет "Барса" стартует в Лиге чемпионов без Лионеля Месси. Основной центрфорвард команды - экс-запасной "Севильи" Люк де Йонг, забивший на "Нервионе" 10 голов за 2 сезона. Невосполнимой кажется даже потеря Мартина Брейтуэйта. Запах нового разгрома витает на "Камп Ноу", и команде Рональда Кумана надо постараться, чтоб его избежать.

"Барселона"

Каталонцы начали сезон с двух побед и ничьей, но ни один из матчей не провели целиком на топ-уровне. Лучше других удался поединок против "Реал Сосьедада" (4:2), но там в концовке просела оборона. А вот против прессингующих "Атлетика" (1:1) и "Хетафе" (2:1) все вышло не гладко.

Проблема "Барсы" Кумана все та же - она не умеет выбираться из-под организованного, массированного прессинга, а когда теряет мяч, позволяет сопернику доводить атаки до ударов. В этом плане после 2:8 сдвигов нет.

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В атаке тащит Мемфис Депай, но он рискует остаться без поддержки от травмированных Фати, Дембеле и Брейтуэйта. Навешивать на Люка де Йонга и еще бить самому - это все, что остается техничному голландцу. А, ну и еще рассчитывать на включения из глубины Альбы, Педри и Френки де Йонга - они это умеют и любят. Понятно, что это не самый богатый арсенал на "Баварию", но порой и простые приемы дают результат, если соперник не сконцентрирован.

"Бавария"

Мюнхенцы - явный фаворит противостояния. На их стороне класс игроков, сыгранность, текущая форма. В последних двух турах Бундеслиги против "Герты" и "Лейпцига" команда Юлиана Нагельсманна победила с общим счетом 9:1. До этого "Бавария" забила 12 голов любителям в Кубке.

По составу все без изменений - Левандовский забивает, Мюллер отдает, Нойер тащит. Разве что добавился важный персонаж на флангах - Джамал Мусияла, и еще Дайо Упамекано заменил в центре обороны постаревшего Жерома Боатенга.

Все в "Баварии" работает как машина, все отлажено до мельчайших деталей. И тем не менее, играть с ней можно, что в этом сезоне уже доказали "Кельн" и "Гладбах". В обоих случаях помогли высокий процент выигранных единоборств, быстрые контратаки и глубокая защита. Но готова ли так сыграть "Барса"?

"Барселона" - "Бавария": статистика личных встреч

Последние 8 лет здесь настоящие американские горки - то "Барса" разгромит соперника 4:0, то уже Мюнхен отвечает своими 3:0, то снова берет свое "Барса" - 3:0. Последний виток исторического противостояния остался за немцами - те самые 8:2.

"Барселона" - "Бавария": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Призраки 2:8. Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021 - изображение 1

Последние матчи "Баварии"

Призраки 2:8. Барселона - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2021 - изображение 2

Ориентировочные составы

У "Барсы" проблем очень много - травмы у Брейтуэйта, Фати, Дембеле, Агуэро, Деста, да и Серхи Роберто под большим вопросом. Куману некем закрывать все дыры - справа в обороне так точно.

У "Баварии" ситуация попроще. Серж Гнабри успел вернуться в общую группу и полетел в Барселону после травмы; таким образом, в лазарете остались лишь Толиссо и Коман - обоих есть кем менять.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Араухо, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Ф. де Йонг - Коутиньо, Л. де Йонг, Депай

"Бавария": Нойер - Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис - Киммих, Горецка - Сане, Мюллер, Мусияла - Левандовский

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"Барселона" - "Бавария": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Бавария": прогноз от UA-Football

В еще один супер-разгром не верим. Не пристало одному гранду так жестко уничтожать другого в трудную минуту. Тут, скорее, немцы отнесутся к сопернику с уважением. Но, конечно же, победить они в любом случае должны - на это и поставим. Тем более, коэффициенты солидные - около 2,0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Прогнозы
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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
13.09.2021 в 22:44
Фаворит действительно известен, и это не Барселона. Скорее всего Бавария отберет все шесть очков. А Куману надо думать о том, как не проиграть крупно. Впрочем, Бавария может проявить известный гуманизм и обойтись двумя простыми (не крупными) победами. Иное (даже одна ничья) будет сенсацией.
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0
-6
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
13.09.2021 в 22:36
З сьогоднішньої минулої статті про цей ЕПОХАльний ФІНАЛ ЛЧ ФЕЄРІЮ ФУТБОЛУ Барса-Баварія- 2:8 (!) , гучні заяви куманароні про те що ми (blaugranas cules) можем-могем ми здатні нашкодити Баварії... з таких "грізних" посилів було б добре не зупинитися на 2:9 () - "РЕКОРДИ" зБАНКРУТованої "величественной" Барселони ніяк не дають спокою шепетівській мессозбоченій райПСИХпалаті - вже і авки усі перепробував і БАНКРУТСТВО Барселони відмінив "непорочністю" ДОПІНГованого ЛеоМессі - а ефекту НУЛЬ БІЙТЕСЯ усі мессозбочені шизошмари - ця Барса точно буде "сильнішою" за минулорічного зразка... без двозначного рахунку каталонці не залишать поля...
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+7
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.09.2021 в 22:19
Буде скромно. 1:3.
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+6
-3
Лекарь (село Дарница)
13.09.2021 в 21:46
Желаю повторить. Можно даже без двойки.
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+7
-3
Kirillan2017 (Запорожье)
13.09.2021 в 22:00
А так и должно быть!
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+5
-3


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