Янг Бойз - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 14.09.2021

Лига Чемпионов, групповой этап

Группа F, первый тур

14 сентября, 21:45. "Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Мегого, Воля

Всего второй раз "Янг Бойз" будет выступать в групповом этапе Лиги Чемпионов и вдруг швейцарцы встретятся в очном противостоянии с "Манчестер Юнайтед". Четыре года назад "манкунианцы" не оставили "пчелам" ни единого шанса - по сумме двух встреч счет был 4:0 в пользу тогда еще подопечных Моуринью. Повторится ли сценарий доминирование снова?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Янг Бойз"

Основная ассоциация в украинских болельщиков с этой командой - это вылеты "Динамо" и "Шахтера" в квалификационных раундах ЛЧ от "пчел". Правда, тогда дважды "Янг Бойз" так и не попал в основную сетку турнира. Теперь же подопечные Давида Вагнера прошли "Слован Братиславу", "ЧФР Клуж" и "Ференцварош" с веселыми и результативными матчами (за шесть встреч было забито 21 гол). Команда показывает яркий атакующий футбол, забывая об обороне - все, как любят "манкунианцы".

Кадры хозяев

Лидером является одним из самых дорогих трансферов в истории клуба (2,5 млн евро) форвард Национальной сборной США Джордан Сибачо. В этом сезоне на его счету уже восемь результативных действий (6+2) за 11 матчей. А вот самый дорогостоящий футболист команды по версии аналитического портала Transfermarkt Жан-Пьер Нсаме (7 млн ​​евро) травмирован - он, скорее всего, пропустит весь долгожданный групповой этап Лиги Чемпионов. Важная потеря, учитывая то, что за последние два сезона он забил 67 голов во всех турнирах.

"Манчестер Юнайтед"

Опять Оле-Гуннар Сульшер будет пытаться покорить группу ЛЧ. В прошлом сезоне "красные дьяволы" не смогли это сделать - помешал "Лейпциг" и плохая игра дома. Сейчас и немцев в группе нет, да и болельщики на трибуны вернулись - шансы выйти из группы очень высоки. Команда хорошо стартовала в АПЛ, ведь сейчас "манкунианцы" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Есть ярко выраженная атакующая игра, однако продолжаются проблемы в защите. Даже Варан не помог - пока он выбивается из общего рисунка команды. Возможно, нужно время на адаптацию.

Кадры гостей

Ну тут и говорить не нужно, но стоит лишний раз вспомнить, кто же все-таки основная звезда не только Англии или Манчестера в частности последнюю неделю, но и всего футбольного мира. Криштиану Ронаду феноменально вернулся на "Олд Траффорд": дубль против организованной обороны "Ньюкасла", овации трибун, захват болельщиков. Это то, чего ждал красный Манчестер - шоу (не Люка), лидера и побед.

Стоит отметить, не команде не помогут Кавани, Рашфорд и Мактомини. Пока Сульшер без первых двух научился играть, но все-таки шотландца не хватает - Матич в опорной зоне не везде успевает в свои 33.

Ориентировочные составы от УЕФА

"Янг Бойз": фон Балльмоос - Хефти, Лаупер, Камара, Гарсия - Фасснахт, Ебишер, Мартинс, Нгамале - Элиа, Сибачо.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Варан, Магуайр, Шоу - Фред, Погба - Гринвуд, Бруну Фернандеш, Санчо - Роналду.

Последние матчи "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

11.09.2021. "Янг Бойз" - "Цюрих" 4:0 (Чемпионат Швейцарии)

29.08.2021. "Базель" - "Янг Бойз" 1:1 (Чемпионат Швейцарии)

24.08.2021. "Ференцварош" - "Янг Бойз" 2:3 (Лига Чемпионов, плей-офф квалификации)

18.08.2021. "Янг Бойз" - "Ференцварош" 3:2 (Лига Чемпионов, плей-офф квалификации)

14.08.2021. "Литтау" - "Янг Бойз" 1:4 (Кубок Швейцарии)

Последние пять встреч гостей

11.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1 (АПЛ)

29.08.2021. "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)

22.08.2021. "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

14.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Лидс" 4:1 (АПЛ)

07.08.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 4:0 (ТМ)

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" проиграл в последних двух матчах Лиги Чемпионов.

Между командами 30 строчек в рейтинге клубов УЕФА: "Янг Бойз" - 38, а "красные дьяволы" - восьмые.

В своем последнем на данный момент поединке в ЛЧ "пчелы" обыграли "Ювентус" - 2:1. Это их единственная победа в основной сетке самого престижного клубного турнира Старого света.

Роналду забил в Лиге Чемпионов в 33,5 раз больше, чем "Янг Бойз": 134 гола против четырех.

По данным аналитического портала Transfermarkt "манкунианцы" дороже соперника в 15 раз (937,25 млн евро против 62,08 млн).

Личные встречи "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед"

Команды всего дважды играли между собой. Три года назад они пересеклись на групповом этапе Лиги Чемпионов. Тогда в обоих матчах победу одержали "манкунианцы": 3:0 в гостях и 1:0 дома.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед"

Прогноз на матч "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед"

Разница в классе очевидна. "Красные дьяволы" сейчас на подъеме (и самое главное, что психологическом) и готовы пламенем сжигать очередного оппонента. В "Янг Бойз" даже во внутренних соревнованиях не все гладко - пока четвертое место в швейцарской Суперлиге. Дома команда выглядит уверенно, но сила "манкунианцев" точно больше от мощности недавних соперников уровня того же "Ференцвароша". Прогноз на матч: Победа "Манчестер Юнайтед" 0:2.