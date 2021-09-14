В ожидании разгрома в Лондоне. Челси – Зенит. Прогноз на матч ЛЧ на 14.09.21

Лига Чемпионов. Группа H, первый тур

13 сентября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Зенит" 22:00

Трансляция – Megogo

Челси

Действующий обладатель Лиги Чемпионов начнётся новую еврокубковую кампанию в довольно комфортных условиях – на "Стэмфорд Бридж" пожалует "Зенит". "Челси" устрашал с первых недель работы Томаса Тухеля, что позволило им на мажорной ноте закончить минувший сезон. С тех пор команда ещё и обзавелась забивным топ-форвардом Ромелу Лукаку, решив главную проблему коллектива. Ромелу сходу влился и забил 3 гола 3 матчах АПЛ, включая дубль в ворота "Астон Вилы" (3:0) на выходных.

Пока "Челси" выиграл все свои игры в сезоне, кроме игры с "Ливерпулем" (1:1) перед международным перерывом. Но удержать ничью на "Энфилде", играя целый тайм в меньшинстве и так сродни победе. До этого "синие" легко переиграли "Кристал Пэлас" (3:0) и "Арсенал" (0:2).

Матч с "Зенитом" предшествует сложной серии игр "Челси", в которой их ждёт "Тоттенхэм", "Ювентус" и "Манчестер Сити". Кадровые перестановки Тухеля должны спасти питерцев от полного уничтожения, но у "синих" есть по парочке толковых исполнителей на каждую позицию. Маунт должен вернуться в старт после отдыха на выходных, как и Рис Джеймс, которому нужны игровые минуты после отбытой дисквалификации. Также эта игра кажется отличной возможностью для Тухеля испробовать потенциально мощный дуэт Лукаку и Вернера, который присел на лавку с приездом бельгийца. Сауля ждём с лавки – в отсутствии Канте его обеспечат нагрузкой даже несмотря на провальный дебют в субботу.

Зенит

Российские клубы в последние годы откровенно провально проявляют себя на европейской арене, и "Зенит" не является исключением. Под руководством Сергея Семака питерцы клепают титулы РПЛ один за другим, но в еврокубках их доминантность куда-то улетучивается – два сезона подряд "сине-бело-голубые" финишируют последними в группе ЛЧ. Причём осенью прошлого года "Зенит" сумел набрать лишь одно очко в матчах против «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге». Ещё хуже дела вдали от родной арены – при Семаке команда ни разу не побеждала на выезде в еврокубках, даже в квалификации в ЛЕ.

Из хорошего для "Зенита" – наконец с первого тура доступен Малком. Бразилец приехал в Питер два года назад за 40 миллионов евро, но с тех пор сыграл всего три игры в ЛЧ. Малком поздно вернулся из отпуска, зато стал забивать сразу по возвращению, записав по мячу в играх с "Уфой" (1:1) и "Ахматом" (3:1). Все мы понимаем уровень подобных соперников, но тем не менее. В целом "Зенит" неплохо начал сезон, выиграл у "Ростова" (2:4), "Краснодара" (3:2) и ЦСКА (1:0), а ещё поделил очки с "Локо" (1:1). Но все это не имеет никакого значения на фоне предстоящей игры с победителем ЛЧ. А ещё "Зенит" рискует остаться без своего Канте – Вильмар Барриос имеет проблемы с британской визой из-за посещения стран из красного списка. На нём держится вся опорная зона, и без колумбийца шансы на приличный счёт резко понижаются.

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Статистика и факты

"Челси" ещё не проигрывал на старте сезоне (4 победы, 1 ничья)

"Челси" не проигрывал в ЛЧ в 12 из 13 последних матчей

"Зенит" проиграл 6 из 7 последних игр в ЛЧ

"Зенит" никогда не побеждал в выездных матчах еврокубков при Семаке, проиграв 5 последних игр вне дома.

"Челси" не пропускал в 5 из 7 последних встреч ЛЧ, "Зенит" пропускает по 2 и больше в 6 из 7 последних встреч в ЛЧ

"Челси" Тухеля мало забивает в ЛЧ – тотал меньше 2.5 во всех играх в турнире при немце

Ориентировочные составы

"Челси": Кепа – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Чилвелл, Жоржиньо, Ковачич, Джеймс – Маунт – Вернер, Лукаку

"Зенит": Кержаков – Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев – Венделл, Барриос, Кузяев, Малком – Дзюба, Азмун

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Челси – Зенит от UA-Футбол

"Синие" перед сложным отрезком календаря потратят ровно столько сил, сколько будет нужно для победы над российским клубом. "Челси" Тухеля не имеет привычку громить соперника без лишней необходимости, но против "Зенита" иной исход стал бы неожиданностью. В случае отсутствия Барриоса питерцы и вовсе рискуют быть растерзанными мотивированными Вернером и компанией. Прогноз: победа хозяев 3:0. Ставка: фора 1 (-2) с коэффициентом в районе 2.05.​​ ​​​​​