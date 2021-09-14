Лилль - Вольфсбург. Прогноз и анонс матча Лиги чемпионов на 14.09.2021

Лига чемпионов, групповой этап

Группа G, первый тур

14 сентября, 22:00. "Пьер Моруа" (Вильнёв-д'Аск)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Прямая трансляция: Мегого, Воля

И "Лилль" и "Вольфсбург" вновь выйдут на поле с патчами Лиги чемпионов на своих футболках. Французы в позапрошлом сезоне выступали в самом престижном евротрофее, а вот немецкая команда провела шесть лет без группового этапа ЛЧ. Теперь осталось узнать кто же больше готов к матчу против прямого конкурента за выход в плей-офф.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Лилль"

Действующие чемпионы Франции очень сильно сдали позиции по сравнению с прошлым сезоном. Уход тренера дает о себе знать. Как итог - пять очков за пять встреч и пока далеко на почетное 12 место в Лиге 1. "Доги" потеряли присущий команде характер, а вместе с ним сильные позиции. Лидеры команды ощутимо сдали - тот же Йылмаз не может в свои 36 тянуть всю команду на своих плечах. В пяти поединках подряд команда пропускала "в раздевалку" (как и в конце первого, так и второго таймов) и лишь однажды вырвала очко на 90+6 минуте - против аутсайдера "Меца", да еще и в большинстве. Непорядок. Но, к счастью, в матче за Суперкубок Франции против "ПСЖ" все было хорошо.

Кадры хозяев

После чемпионского сезона удалось сохранить всех лидеров, поэтому нужно просто ждать пока они наконец начнут приносить результат. Правда, в матче против "волков" нужно будет обойтись без одного из них - Ренату Санчеша. Также игру пропустят Тимоти Веа и Джонатан Бамба.

"Вольфсбург"

Перед вами лидер текущего розыгрыша Бундеслиги. В то время как в той же "Баварии" после четырех туров 10 очков, подопечные Марка ван Боммеля набрали максимум - 12 из 12, пропустив только в одном матче. Стоит отметить, что предсезонку "Вольфсбург" провалил в пух и прах (пять поражений при одной победе). Однако это лишнее доказательство того, что результаты в спаррингах ничего не значат.

Кадры гостей

Самый дорогой игрок по данным портала Transfermarkt (30 млн евро), один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша Бундеслиги Ваут Вегхорст уже в пути к своей пиковой формы. В его активе уже три гола и один ассист в пяти официальных матчах этого сезона. К счастью для ван Боммеля он сегодня сыграет, в отличие от одного из лидеров полузащиты Ксавера Шлягера - австриец выбыл из основной группы из-за травмы. Также встреча пропустят Отавиу и Бялек.

Ориентировочные составы от УЕФА

"Лилль": Грбич - Зэки Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду - Юсуф Языджи, Андре, Шека, Гомес - Дэвид, Бурак Йылмаз.

"Вольфсбург": Кастеелс - Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон - Гилявоги, Арнольд - Филипп, Штеффен - Вегхорст, Нмеча.

Последние матчи "Лилля" и "Вольфсбурга"

Последние пять встреч хозяев

10.09.2021. "Лорьян" - "Лилль" 2:1 (Лига 1)

29.08.2021. "Лилль" - "Монпелье" 2:1 (Лига 1)

21.08.2021. "Сент-Этьен" - "Лилль" 1:1 (Лига 1)

14.08.2021. "Лилль" - "Ницца" 0:4 (Лига 1)

08.08.2021. "Мец" - "Лилль" 3:3 (Лига 1)

Последние пять встреч гостей

11.09.2021. "Гройтер Фюрт" - Вольфсбург 0:2 (Бундеслига)

01.09.2021. "Вольфсбург" - "Ганновер" 3:3 (Бундеслига)

29.08.2021. "Вольфсбург" - РБ "Лейпциг" 1:0 (Бундеслига)

21.08.2021. "Герта" - "Вольфсбург" 1:2 (Бундеслига)

14.08.2021. "Вольфсбург" - "Бохум" 1:0 (Бундеслига)

Личные встречи команд

Пути "Лилля" и "Вольфсбурга" всего однажды пересеклись в еврокубках: в 2014-м году на групповом этапе Лиги Европы. Тогда "волки" вышли из группы, а этому помогла разгромная победа над "догами" в гостях (0:3) и ничья в Германии. "Лилль" тогда занял последнее место в квартете.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч "Лилль" - "Вольфсбург"

Прогноз на матч "Лилль" - "Вольфсбург"

У команд на данный момент разная форма. Правда, все-таки нужно делить выступления во внутреннем чемпионате и Лиге чемпионов. Несмотря на плохие выступления в Лиге 1, "доги" все равно сильно настроятся на первый матч сезона в еврокубках. Однако этого хватит разве что для палок в колеса сопернику. "Волки" более организованная команда, которая способна второй раз в своей истории выйти из группы ЛЧ. Тем более с явно не супертоповимы соперниками (еще "Севилья" и "Зальцбург"). Прогноз на матч: победа "Вольфсбурга".