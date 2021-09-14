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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига чемпионов на старте. Анонс главных матчей первого дня

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Лига чемпионов на старте. Анонс главных матчей первого дня

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

14 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. И болельщикам как всегда не просто выбирать, какой именно матч посмотреть. В первый же день сойдутся Барселона и Бавария, которые являются одними из претендентов на победу в турнире. Также проведут свои матчи во вторник европейские гранды Ювентус и Челси, официальным партнером которых является Parimatch.

Напомним, что Челси является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. Сейчас команду ждет домашняя игра против Зенита. Аналитики Parimatch оценивают шансы лондонцев на победу достаточно высоко - 82% против 4% у питерцев (14% на ничью). В свою очередь у Ювентуса 69% на победу в гостевом матче с Мальме. У шведов 12% на успех, ничья оценивается в 19%. Что же касается противостояния Барселоны и Баварии, преимущество на стороне немцев (49% на победу Баварии, 28% на победу Барселоны и 23% на ничью).

При этом следует отметить, что матч состоится в Испании. Болельщики уже обсуждают, насколько необычно будет смотреть на Барселону без Месси. Аргентинец дебютирует в Лиге чемпионов с ПСЖ (матч с Брюгге) в среду.

Также ожидается и выход на поле Криштиану Роналду. Его Манчестер Юнайтед сыграет с Янг Бойз и если португалец сыграет, то догонит по количеству матчей Икера Касильяса (177).

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Комментарии (1)
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леонид Угринович
14.09.2021 в 12:21
Так що ж виходить, що україньці, яки мешкають за кордоном не зможуть дивитись матчі Ліги Європи по телевізору. Їх показують тільки по Україні. Добре, що є российськи каналали, які ці матчі показують. Але хотілось би почути україньську мову. Де взявся цей канал ИГОГО чи ІБОБО?
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