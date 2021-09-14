Прогноз на матч Шериф - Шахтер. Экзамен для дебютанта

15 сентября Шахтер проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперником горняков станет дебютант основной сетки турнира Шериф, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб. В свое время он был главным тренером Зари и не один раз играл против Шахтера. Опыт побед над горняками в Вернидуба есть, и он попытается его использовать сейчас. Всего на его счету три победы над Шахтером, одна ничья и 19 поражений. Добавим, что играть команды будут в Тирасполе, поэтому, на стороне Шерифа поддержка трибун.

Сейчас аналитики Parimatch дают Шахтеру 53% на победу против 22% в Шерифа (25% на ничью). Напомним, что однажды команды уже пересекались в Лиге чемпионов в 2003 году, но на стадии квалификации. Дома Шериф отстоял ничью 0:0, но на выезде уступил 0:2. Шериф обыграл Шахтер со счетом 4:0 в Кубке Содружества в 2009 году, но тогда горняки играли далеко не самым сильным составом.

Стоит отметить, что Шериф не просто дебютант группового этапа, а первый представитель Молдовы, который сыграет на этой стадии. Это 34 страна, которая пробилась в основную сетку турнира. Шериф единственный дебютант этого сезона и 146 команда, которая сыграет в групповом этапе.

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. А в 22:00 прозвучит стартовый свисток в Милане, где сыграет другая пара группы D Интер - Реал.