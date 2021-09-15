Бешикташ - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 15.09.2021

Лига чемпионов, групповой этап

Группа C, первый тур

15 сентября, 19:45. "Водафон Парк" (Стамбул)

Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)

Прямая трансляция: Мегого, Воля

Второй игровой день группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022 гг. параллельно с матчем "Шериф" - "Шахтер" начнут стамбульский "Бешикташ" и дортмундская "Боруссия". Обе забивные команды, которые обычно забывают об атаке, встречаются в личном противостоянии - мечта для нейтрального болельщика. Хозяева имеют очень важное преимущество - собственные фанаты на трибунах с бешеной поддержкой, которые тосковали по таким рейтинговыми матчами. Станет ли это решающим фактором, или же все-таки уровень "шмелей" возьмет верх?

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"Бешикташ"

"Черные орлы" после четырех лет тишины наконец возвращаются в большой европейский футбол. В прошлом сезоне до последнего тура шла борьба за чемпионство в Турции, однако "Галатасарай" и "Фенербахче" все-таки уступили первенство "Бешикташу". В команду Сергена Янчина вернулся характер, который так ценят их ожесточенные болельщики. И самое важное то, что в текущем сезоне доминация продолжилась: лидерство в Суперлиге с 10 очками после четырех матчей и 7:0 в графе забитые-пропущенные.

Кадры хозяев

В летнее трансферное окно "Бешикташ" подписал двух хороших игроков: Миралема Пьянича и Миши Бачуайи. Также удалось сохранить чемпионский состав, поэтому в дальнейшем "черные орлы" только будут укреплять свои крылья. Правда, одно из них против дортмундцев будет подбито - Домагой Вида травмировался в предыдущем матче команды против "Ени Малатьяспора" и не сможет помочь своей команде.

"Боруссия Дортмунд"

Одна из самых интересных команд Европы вступает в борьбу за самые высокие места в Лиге чемпионов. Вряд ли это дерево, из которого ежегодно срывают спелые плоды, сможет получить престижный клубный трофей, однако за попытку деньги не берут. Как минимум, "шмели" принесут нам интересный атакующий футбол, особенно с такими соперниками, как "Бешикташ", который тоже делает акцент на атаку.

В стартовых четырех турах Бундеслиги "Боруссия" забила 13 голов. Самое интересное, что в девяти из них (4+5) принял участие этот же “спелый плод”: Эрлинг Браут Голанд - один из лучших форвардов современности. Однако это не команда одного игрока, ведь норвежец - это вишенка на торте Марко Розе. Однако пока на не очень вкусном торте - он только в процессе выпекания новоиспеченным наставником.

Кадры гостей

В "шмелей" целый табун травмированных. Основными потерями является Эмре Джан и Торган Азар, также не сыграют Загаду и Шульц, которые уже долго в лазарете

Ориентировочные составы на матч от УЕФА

"Бешикташ": Ерсинг Дестаноглу - Розье, Монтеро, Велинтон, НьСакаля - Соуза, Хатчинсон, Пьянич, Геззаль, Ларин - Бачуайи.

"Боруссия Дортмунд": Кобель - Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейро - Витсель - Дауд, Беллингем - Ройс - Холанд, Маллен.

Последние матчи "Бешикташа" и "Боруссии Дортмунд"

Последние пять встреч хозяев

11.09.2021. "Бешикташ" - "Ени Малатьяспор" 3:0 (Суперлига)

02.09.2021. "Бешикташ" - "Умраниеспор" 4:0 (ТМ)

28.08.2021. "Бешикташ" - "Карагюмрюк" 1:0 (Суперлига)

21.08.2021. "Газиантеп" - "Бешикташ" 0:0 (Суперлига)

13.08.2021. "Бешикташ" - "Ризеспор" 3:0 (Суперлига)

Последние пять встреч гостей

11.09.2021. "Байер" - "Боруссия Д" 3:4 (Бундеслига)

27.08.2021. "Боруссия Д" - "Хоффенхайм" 3:2 (Бундеслига)

21.08.2021. "Фрайбург" - "Боруссия Д" 2:1 (Бундеслига)

17.08.2021. "Боруссия Д" - "Бавария" 1:3 (Суперкубок Германии)

14.08.2021. "Боруссия Д" - "Айнтрахт" 5:2 (Бундеслига)

Цифры и факты

Когда в последний раз "Бешикташ" играл в групповом этапе Лиги чемпионов, Эрлинг Холанд выступал еще за "Мольде". С тех пор норвежец забил 20 голов за 16 матчей - столько же, столько "черные орлы" за два последних розыгрыша группы ЛЧ.

Лучшим результатом в обновленной Лиге чемпионов (с 1992г.) для "Бешикташа" - 1/8 финала (2017/2018 гг.), а для "Боруссии Д" - финал (2012/2013 гг.).

"Шмели" забивали в 58-ми матчах подряд. Последний раз они не отличались в матче против "Аугсбурга" в конце сентября прошлого года.

По данным аналитического портала Transfermarkt Эрлинг Холанд стоит больше (130 млн евро), чем весь "Бешикташ" (127,15 млн евро).

Личные встречи между "Бешикташем" и "Боруссией Дортмунд"

Команды еще никогда не противостояли друг другу. Это будет первый матч между двумя атакующими силами. Интересно, что оба имеют отличные шансы на выход из группы, в которой еще есть "Аякс" и "Спортинг". Ярко выраженных топовых коллективов нет - все в ногах каждой команды.

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Ставки и коэффициенты на матч "Бешикташ" - "Боруссия Дортмунд"

Прогноз на матч "Бешикташ" - "Боруссия Дортмунд"

Важно, чтобы команды в ожидании результативного матча не закрылись и играли от обороны. К счастью, пока они это не умеют делать. И даже если захотят это воплотить на поле, то на весь матч точно не хватит - нужно зарабатывать три очка и увеличивать свои шансы на выход из группы уже сейчас. Дортмундцы имеют больше шансов победить в среду, еще и учитывая травму Виды. Но и хозяева реализуют свой момент, который у них обязательно будет. Прогноз на матч: Победа "Боруссии Д" + обе забьют.