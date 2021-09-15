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Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Лиги Чемпионов на 15.09.21

Лига Чемпионов
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Финалист ЛЧ против вице-чемпиона Германии

Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Прогноз на матч Лиги Чемпионов на 15.09.21

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа A, 1-й тур

15 сентября. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг" 22:00

Трансляция – Megogo

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" при Хосепе Гвардиоле выиграл уже 10 внутренних английских трофеев, но лишь в прошло сезоне наконец блеснул и на европейской арене. Спустя 10 лет каталонский специалист вновь оказался в финале Лиги Чемпионов, но долгожданный титул похитил "Челси". "Горожане" полны решимости продолжить погоню за ушастым в новой кампании, о чём говорил и сам Пеп.

С тех пор могущество "Сити" никуда не делось. Со 100-миллионным трансфером креативного гения Джека Грилиша оно рискует только увеличиться. Команда немного побуксовала на старте сезона, не желая форсировать возвращение своих звёзд после тяжелого лета, наполненным континентальными сражениями в составе национальных сборных. Это стоило "горожанам" поражению в Суперкубке Англии от "Лестера" (0:1) и "Тоттенхэму" (0:1) в первом туре АПЛ.

Но уже вскоре МС стали напоминать себя, поглумившись над слабыми – "Норвич" и "Арсенал" получили в свои ворота по пять безответных голов в АПЛ, а затем был скромно обыгран всё тот же "Лестер" (1:0), хотя по игре могло получиться и больше. "Горожане" всё так же надёжны в обороне, прекрасны в позиционных атаках и в этой команде забить может каждый.

РБ Лейпциг

В прошлом году "РБ Лейпциг" уже попадал в группу смерти вместе с "Пари Сен-Жермен" и Манчестером – правда тогда им противостоял местный "Юнайтед". Многие не воспринимали "быков" всерьёз, но им удалось во второй год кряду пробиться в плей-офф, оставив "красных дьяволов" позади. Правда, повторить подобное с "Сити" будет гораздо сложнее.

Летом "быки" потеряли свой главный актив – тренер Юлиан Нагельсманн укатил в Мюнхен в компании Дайо Упамекано и экс-капитана команды Марселя Забитцера. Потерю наставника пока не в состоянии компенсировать даже долгожданное подписание забивного форварда – Андре Силва после 28 голов в прошлой кампании Бундеслиги в составе "Айнтрахта" уехал на повышение в Лейпциг.

Новый тренер коллектива Джесси Марш не только не в состоянии дать того игрового разнообразия, что было при Нагельсманне. Пока у американца не получается вернуть "быков" к былому вертикальному футболу, завязанном на агрессивном прессинге. "РБ Лейпциг" проиграл 3 из 4 стартовых тура Бундеслиги, уступив "Майнцу" (0:1), "Вольфсбургу" (0:1) и "Баварии" (1:4). По игре всё было не настолько удручающе, но в любом случае до прошлогоднего качества футбола ещё огромный путь, а "Сити" ошибки прощать не будет.

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Статистика и факты

  • "РБ Лейпциг" пропускал минимум 2 гола в 4 последних встречах в ЛЧ
  • "РБ Лейпциг" проиграл 3 из 4 последних матчей
  • "Манчестер Сити" выиграл 3 последних встречи с общим счётом 11:0
  • 9 игроков "Сити" успели отличиться голом в этом сезоне
  • "Манчестер Сити" ни разу не проиграл в групповом раунде ЛЧ за последние 2 сезона (9 побед, 3 ничьи), пропустив всего 5 голов

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диас, Зинченко – де Брейне, Родри, Гюндоган – Марез, Стерлинг, Торрес

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Орбан, Симакан, Анхелиньо – Хайдара, Адамс – Собослаи, Форсберг, Нкунку – Силва.

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Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг" от UA-Футбол

"РБ Лейпциг" Джесси Марша, тем более на данном этапе развития, банально не ровня этому "Сити". Ждём от "горожан" небольшой ротации в виде первых выходов Зинченко и Стоунза в новом сезоне, и возвращения в состав Стерлинга/Мареза. Победа всё равно ожидается довольно убедительная и вероятно сухая, но до разгрома дойти не должно. Прогноз: победа хозяев 2:0.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг
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