Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28 сентября 2021

Прошло две недели с того момента, как донецкий "Шахтер" отправился в Тирасполь, дабы начать свой путь в новом сезоне Лиги Чемпионов. Чем все это закончилось помнят все - крахом. Тотальным. Выездные 0:2 с дебютантом турнира вызвали немалое количество критики со стороны экспертов и насмешек от недоброжелателей. Общий фон удалось сгладить добытым Суперкубком, но полностью перекрыть тот результат не вышло.

Две недели спустя "Шахтер" снова возвращается в Лигу Чемпионов. В Киеве команде де Дзерби придется встретиться с куда более крепким оппонентом - "Интером", так же успевшим проиграть в первом туре. Два неудачника двухнедельной давности встретятся в украинской столице, дабы набрать первые очки. Теперь осталось разобраться, у кого шансов больше.

ЛЧ, групповой этап. 2-й тур

28 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: И.Ковач

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

После холодного душа в Тирасполе, "горняки" вышли на правильную тропу. В трех последующих играх коллектив де Дзерби добыл три победы с общим счетом 12:1. И если матчи с "Вересом" и тем более с "Мариуполем" можно не считать показательными, то разгром "Динамо" - совсем другое дело. По сути, в тот вечер среды "Шахтер" провел лучший матч при де Дзерби, а завоеванный трофей стал хорошим толчком для следующего шага.

Состав "Шахтера", учитывая отсутствие новых повреждений, достаточно легко можно прочитать еще за несколько дней до матча. Пятов останется в рамке, Марлон и Матвиенко сыграют в центре обороны, Додо и Исмаили - по краям. В паре с Майконом в опорной зоне выйдет Степаненко, Патрик - "десятка". Педриньо закроет правое крыло атаки, Соломон - левое, Траоре - форвард. Возможен выход Тете вместо Манора, но мы делаем ставку на израильтянина.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Педриньо, Патрик, Соломон - Траоре

Этим летом миланский клуб серьезно изменился. Это уже не тот "Интер", с которым в 2020-м "Шахтер" сыграл трижды. Нет Конте, нет Лукаку и Хакими, зато пришел Симоне Индзаги, а вместе с ним звезда Евро Думфрис и опытный Джеко. Главная черта нынешних "нерадзурри" - нестабильность. Они больше всех забивают в Серии А, пропуская при этом почти в каждом туре. На прошедших выходных "Интер" расписал мировую с "Аталантой" (2:2), проведя, вероятно, свой худший матч в сезоне.

