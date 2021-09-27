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Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28 сентября 2021
Встреча старых знакомых, успевших серьезно измениться
Фото: Александр Приходько
Прошло две недели с того момента, как донецкий "Шахтер" отправился в Тирасполь, дабы начать свой путь в новом сезоне Лиги Чемпионов. Чем все это закончилось помнят все - крахом. Тотальным. Выездные 0:2 с дебютантом турнира вызвали немалое количество критики со стороны экспертов и насмешек от недоброжелателей. Общий фон удалось сгладить добытым Суперкубком, но полностью перекрыть тот результат не вышло.
Две недели спустя "Шахтер" снова возвращается в Лигу Чемпионов. В Киеве команде де Дзерби придется встретиться с куда более крепким оппонентом - "Интером", так же успевшим проиграть в первом туре. Два неудачника двухнедельной давности встретятся в украинской столице, дабы набрать первые очки. Теперь осталось разобраться, у кого шансов больше.
"Шахтер" 19:45 "Интер"
ЛЧ, групповой этап. 2-й тур
28 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: И.Ковач
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Шахтер":
После холодного душа в Тирасполе, "горняки" вышли на правильную тропу. В трех последующих играх коллектив де Дзерби добыл три победы с общим счетом 12:1. И если матчи с "Вересом" и тем более с "Мариуполем" можно не считать показательными, то разгром "Динамо" - совсем другое дело. По сути, в тот вечер среды "Шахтер" провел лучший матч при де Дзерби, а завоеванный трофей стал хорошим толчком для следующего шага.
???? Два суперматча на этой неделе!#ШахтерИнтер – во вторник в Лиге чемпионов.#ДинамоШахтер – в воскресенье в Премьер-лиге.#Shakhtar pic.twitter.com/8C7nYUjH0R— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 27, 2021
Состав "Шахтера", учитывая отсутствие новых повреждений, достаточно легко можно прочитать еще за несколько дней до матча. Пятов останется в рамке, Марлон и Матвиенко сыграют в центре обороны, Додо и Исмаили - по краям. В паре с Майконом в опорной зоне выйдет Степаненко, Патрик - "десятка". Педриньо закроет правое крыло атаки, Соломон - левое, Траоре - форвард. Возможен выход Тете вместо Манора, но мы делаем ставку на израильтянина.
Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Педриньо, Патрик, Соломон - Траоре
"Интер":
Этим летом миланский клуб серьезно изменился. Это уже не тот "Интер", с которым в 2020-м "Шахтер" сыграл трижды. Нет Конте, нет Лукаку и Хакими, зато пришел Симоне Индзаги, а вместе с ним звезда Евро Думфрис и опытный Джеко. Главная черта нынешних "нерадзурри" - нестабильность. Они больше всех забивают в Серии А, пропуская при этом почти в каждом туре. На прошедших выходных "Интер" расписал мировую с "Аталантой" (2:2), проведя, вероятно, свой худший матч в сезоне.
???? | TRAINING— Inter ???????????? (@Inter_en) September 27, 2021
The Nerazzurri have been training ahead of #ShakhtarInter
Full gallery ???? https://t.co/m1czzChSAz#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/DLQH2Dv8Pe
Сенси, Корреа и Видаль точно не помогут итальянцам в Киеве. Из потерь - все. Крайне вероятно, что Симоне Индзаги выпустит похожий состав с тем, который с первых минут выходил на "Аталанту". Единственное исключение может касаться правого края, где Дармиана заменит Думфрис. В остальном сенсаций быть не должно.
Ориентировочный состав: Ханданович - Шкриньяр, де Врей, Бастони - Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Перишич - Мартинес, Джеко
Цифры и факты
- "Шахтер" и "Интер" провели между собой пять официальных матчей. Что символично, три из них пришлись на прошлый год, когда в полуфинале ЛЕ миланцы разгромили коллектив Каштру 5:0, а в группе ЛЧ дважды была зафиксирована нулевая ничья. В 2005-м году "Интер" добыл победу 2:0 и сыграл вничью в рамках главного европейского турнира. Общая статистика голов - 1:8
- Роберто де Дзерби, проработавший немало лет в Италии, семь раз встречался с "Интером" в рамках Серии А. За это время алленаторе успел добыть одну победу, дважды сыграть вничью и четырежды проиграть миланцам
- Помимо этого, РДД восемь раз противостоял "Лацио" Индзаги. Статистика на стороне Симоне - четыре победы, две ничьих и два поражения
- Действующий нападающий "Интера", Лаутаро Мартинес, забил два гола в ворота "горняков"
- В восьми последних играх с итальянскими командами "Шахтер" смог добыть лишь одну победу, обыграв на выезде "Аталанту" в сезоне 2019/20
- "Интер" - последний победитель Лиги чемпионов УЕФА из Италии. В трех последних розыгрышах "нерадзурри" не выходил из группы
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шериф
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|Интер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|4
|Шахтер
|0
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
Статистика команд
"Шахтер":
"Интер":
Очные встречи
"Шахтер" - "Интер": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Интер" от UA-Football
Победа "Интера" 2:1. После поражений в первом туре Лиги Чемпионов, обе команды захотят поправить свое турнирное положение, добыв победу в Киеве. Букмекеры отдают предпочтение гостям, с чем мы в целом согласны. У "Шахтера" и "Интера" летом поменялся тренер, но если де Дзерби приходится серьезно перестраивать команды, то у Индзаги ситуация немного проще. Он играет по схеме Конте, просто делая ставку не на Лукаку и Хакими, а на Джеко и Думфриса. В этом плане преимущество на стороне миланцев.
К тому же, "Интер" в этом сезоне достаточно много забивает, а у "горняков" местами все еще случаются сбои в обороне. Оба наставника хорошо знают друг друга, но под рукой у Индзаги более сыгранная команда, которая, к тому же, не разбалована победами в главном еврокубке. Наша ставка - напряженный матч, моменты у каждой стороны и итоговая победа миланцев с минимальной разницей.
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