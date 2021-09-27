Порту - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 28.09.2021 

Лига чемпионов, группа B, второй тур

28 сентября 2021. Лиссабон, “Драгао”

“Порту” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” забивает в пяти последних матчах по три гола. Во вторник вечером команда Юргена Клоппа сыграет против “Порту”. Последние два матча “красных” на “Эштадиу Драгау” были сверхудачными: 5:0 в 1/8 Лиги чемпионов-2018 и 4:1 в четвертьфинале ЛЧ-2019.

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Порту

“Порту” в новом сезоне еще ни разу не проигрывал: пять побед и две ничьи в чемпионате Португалии и 0:0 с “Атлетико” Мадрид в первом туре Лиги чемпионов. Матч на “Ванда Метрополитано” остается единственным для команды Сержиу Консейсау, в которой ей не удалось забить ни одного гола.

“Порту” нельзя назвать зрелищной командой. С перевесом в три мяча и больше “драконы” победили дважды в сезоне, разгромив команды из второй половины таблицы “Ароуку” (3:0) и “Морейренсе” (5:0). С соперниками посильнее у “Порту” возникают проблемы, как в матчах против “Жиль Висенте” (2:1) и “Маритиму” (1:1). Некоторые результаты добываются на характере, например ничья с действующим чемпионом “Спортингом” (1:1) или тем же “Атлетико”.

По словам Консейсау, “Ливерпуль” в некоторые моменты игры – лучшая команда мира. И тренер “Порту” говорит, что это не преувеличение, так он видит футбол. “Они бывают очень сильные, очень агрессивно отбирают мяч, способны проводить быстрые атаки, очень интересно заполняют пространство, но есть у них и слабые места”.

По-прежнему травмирован вратарь “Порту” Агустин Марчесин, Мбемба дисквалифицирован, под вопросом участие в матче центрбека Пепе. В понедельник он не смог тренироваться с основной группой.

Ливерпуль

Как и "Порту", "Ливерпуль" ни разу не проигрывал в сезоне 2021/2022. Более того, после шестого тура АПЛ “красные” – единственная команда в чемпионате Англии без поражений. “Ливерпуль” возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая “Манчестер Сити”, “Челси”, “Манчестер Юнайтед” и “Эвертон” на одно очко. И еще один показатель, в котором “Ливерпуль” превосходит всех в своем чемпионате: “красные” забили в шести турах 15 очков.

В каждом матче “Ливерпуль” создает большое количество моментов, и реализация часто подводит команду Клоппу. Взять, к примеру, игру с “Брентфордом” (3:3) в последнем туре. При счете 3:2 Мо Салах должен был забивать четвертый мяч, но ударил выше. Затем лондонская команда забила третий, и “Ливерпуль” потерял очки.

По словам Клоппа, он не сильно обеспокоен из-за того, что “Ливерпуль” пропустил три гола от дебютанта лиги. “Не нужно особо переживать, мы с игроками поговорили об этом, это не должно повторяться, и я жду реакции”, – заверил тренер “Ливерпуля”.

И все же трата голевых шансов, и ошибки у своих ворот случались не только в игре с “Брентфордом”. Можно вспомнить и матч с “Миланом” в первом туре Лиги чемпионов, когда хозяева буквально уничтожали “россонери”, но забили всего один гол, и в конце первого тайма пропустили дважды буквально из ничего. Но голы Салаха и Хендерсона все же принесли “красным” победу.

Салах прекрасно начал новой сезон – он забивал в шести из семи матчей. Вероятно, египтянин начнет игру против "Порту" в основе, а Жота и Мане могут получить отдых. Их позиции в атаке готовы занять Ориги, Минамино и Фирмино. К матчу против португальской команды готовы все игроки “Ливерпуля”, кроме Тиаго Алькантары и Харви Эллиотта.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” не проигрывает во всех турнирах в 17 матчах подряд (12 побед, пять ничьих). Последней командой, которая обыгрывала “красных” был “Реал” Мадрид в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 2021/22 (3:1).

В пяти последних матчах “Ливерпуль” забивает по три гола.

“Порту” проиграл пять из восьми последних матчей против английских команд. “Драконы” вылетели от “Челси” в четвертьфинале прошлой ЛЧ, проиграв в первом матче 0:2, и выиграв ответную игру со счетом 1:0.

“Порту” пропустил девять голов в двух последних домашних матчах против “Ливерпуля”.

Игра с “Ливерпулем” станет для “Порту” 200-й в Лиге чемпионов. “Драконы” станут шестым клубом, который достиг этой отметки.

Последние пять матчей Порту и Ливерпуля

Порту

22.09 “Жиль Висенте” 2:1 (Примейра)

19.09 “Морейренсе” 5:0 (Примейра)

15.09 “Атлетико” Мадрид 0:0 (Лига чемпионов)

11.09 “Спортинг” 1:1 (Примейра)

28.08 “Ароука” 3:0 (Примейра)

Ливерпуль

25.09 “Брентфорд” 3:3 (АПЛ)

21.09 “Норвич” 3:0 (Кубок лиги)

18.09 “Кристал Пэлас” 3:0 (АПЛ)

15.09 “Милан” 3:2 (Лига чемпионов)

12.09 “Лидс” 3:2 (АПЛ)

Личные встречи

Команды сыграли между собой восемь матчей (из них шесть – в Лиге чемпионов), пять раз победил “Ливерпуль”, трижды была ничья. В четвертьфинале ЛЧ-2019 в ворота “Порту” забивали все нынешние игроки “красных”: Кейта и Фирмино в первом матче (2:0), Мане, Салах, Фирмино и ван Дейк во втором (4:1). Годом ранее “Ливерпуль” выбил “драконов” на стадии 1/8. В Португалии Мане сделал хет-трик, еще по голу забили Салах и Фирмино (5:0), на “Энфилде” команды сыграли 0:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 1 1 0 0 3-2 +1 3 2 "Атлетико" 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Порту" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 "Милан" 1 0 0 1 2-3 -1 0

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Ориентировочные составы

“Порту”: Диогу Коста – Корона, Пепе, Маркано, Венделл – Груйич, Урибе, Сержио Оливейра, Отавио – Диас, Тареми

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Жота

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Порту – Ливерпуль от UA-Football

В первом матче против “Милана” Клопп провел несколько изменений в составе, в частности игровые минуты получили Цимикас, Конате, Ориги и Минамино. Возможно, тренер “Ливерпуля” проведет ротацию и в матче против “Порту”, так как на следующих выходных “Ливерпулю” предстоит матч с “Манчестер Сити”. Но и полуоснова “красных” находится в хорошем игровом ритме. Команда Юргена Клоппа выглядит очень мощно на старте сезона. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.