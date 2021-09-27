Реал - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.09.2021

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

28 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Шериф"

Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: MEGOGO

В первом туре "Реал" с трудом одолел "Интер" (1:0) благодаря голу Родриго. В это же время "Шериф" на своем поле не оставил малейших шансов "Шахтеру" - 2:0. Еще несколько месяцев назад в это бы никто не поверил, но завтра в очном матче Мадрид и Тирасполь разыграют первое место в группе ЛЧ. Как тебе такое, Илон Маск?

"Реал"

"Реал" в минувшем туре здорово намучился с "Вильярреалом", чью оборону так и не смог вскрыть - 0:0. До этого "Сливочные" выиграли пять поединков подряд, но все против более открытых, либо же банально слабых соперников. Из какой категории "Шериф"?

Есть соблазн сказать, мол, "слабых", но как быть с победами над "Шахтером", "Динамо Загреб", "Црвеной Звездой"? Понятно, что "Реалу" не простят любого другого результата, кроме победы, но ему нужно быть осторожным. Тираспольский интернационал очень опасен в контригре. Мадриду нужно забить первым, чтобы минимизировать риски.

1 - Karim @Benzema ???????? has scored eight goals in @LaLigaEN this season and has an Expected Goals tally of 3.2, making him the player with the highest differential between their goals and xG in the top five European leagues in 2021/22 (+4.8). Stellar. pic.twitter.com/baUQ1vvo1S — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2021

На стороне "Реала" - класс игроков, выдающаяся форма Бензема и Винисиуса, фактор родных трибун, а еще сумасшедший опыт. Тот же Модрич выиграл в карьере больше, чем игроки "Шерифа" видели в своей жизни. Ничто не может помешать фавориту победить, кроме банальной недооценки. Так что мяч на поле Анчелотти.

"Шериф"

У "Шерифа" попросту нет конкурентов в чемпионате Молдовы. Два последних матча там коллектив Юрия Вернидуба выиграл с суммарным счетом 11:0. Если по-честному, эта команда и не создавалась для "Национальной Дивизии" - ее строили под еврокубки. И вот, наконец, получилось выстрелить.

Домашние 2:0 против "Шахтера" - пока самая историческая победа "Шерифа". В Тирасполе жаждут продолжения банкета, но на "Бернабеу" шансы молдаван минимальны. Надо забивать первыми и терпеть в защите против мотивированных Бензема, Винисиуса, Модрича, Асенсио, которые в этом сезоне еще ни разу не проигрывали. Все свои еврокубковые победы тираспольская команда добыла именно на контратаках. Никто не видел, как "Шериф" отыгрывается. А тут еще "Бернабеу" и такие мастера в соперниках…

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"Реал" - "Шериф": статистика личных встреч

Вы же не удивитесь, узнав, что доселе соперники нигде и никогда не пересекались, правда?

"Реал" - "Шериф": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Шерифа"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры Карвахаль, Себальос, Бэйл и Марсело. Ферлан Менди и Тони Кроос уже вернулись к тренировкам, но оба отсутствовали с весны и им нужно время, чтоб набрать форму.

У "Шерифа" потеря всего одна - словенский форвард Ловро Бизьяк.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Камавинга, Модрич - Азар, Бензема, Винисиус

"Шериф": Атанасиадис - Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Коловос, Аддо, Тилль - Траоре, Яхшибоев, Кастаньеда

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"Реал" - "Шериф": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Шериф": прогноз от UA-Football

"Реал" в этом сезоне неоднократно устраивал карнавальный футбол в матчах с соперниками невысокого класса. "Шериф" умеет атаковать пространство, это мы знаем. Но не поплывет ли он после 1-2 голов рекордсмена ЛЧ? Мы считаем - да, поэтому выберем ставку ТБ 3,5 - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 2,0-2,1.