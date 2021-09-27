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Реал - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.09.2021

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(1 голосов)

Дебютант ЛЧ против ее рекордсмена

Реал - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.09.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
28 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:00 "Шериф"
Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Трансляция: MEGOGO

В первом туре "Реал" с трудом одолел "Интер" (1:0) благодаря голу Родриго. В это же время "Шериф" на своем поле не оставил малейших шансов "Шахтеру" - 2:0. Еще несколько месяцев назад в это бы никто не поверил, но завтра в очном матче Мадрид и Тирасполь разыграют первое место в группе ЛЧ. Как тебе такое, Илон Маск?

"Реал"

"Реал" в минувшем туре здорово намучился с "Вильярреалом", чью оборону так и не смог вскрыть - 0:0. До этого "Сливочные" выиграли пять поединков подряд, но все против более открытых, либо же банально слабых соперников. Из какой категории "Шериф"?

Есть соблазн сказать, мол, "слабых", но как быть с победами над "Шахтером", "Динамо Загреб", "Црвеной Звездой"? Понятно, что "Реалу" не простят любого другого результата, кроме победы, но ему нужно быть осторожным. Тираспольский интернационал очень опасен в контригре. Мадриду нужно забить первым, чтобы минимизировать риски.

На стороне "Реала" - класс игроков, выдающаяся форма Бензема и Винисиуса, фактор родных трибун, а еще сумасшедший опыт. Тот же Модрич выиграл в карьере больше, чем игроки "Шерифа" видели в своей жизни. Ничто не может помешать фавориту победить, кроме банальной недооценки. Так что мяч на поле Анчелотти.

"Шериф"

У "Шерифа" попросту нет конкурентов в чемпионате Молдовы. Два последних матча там коллектив Юрия Вернидуба выиграл с суммарным счетом 11:0. Если по-честному, эта команда и не создавалась для "Национальной Дивизии" - ее строили под еврокубки. И вот, наконец, получилось выстрелить.

Домашние 2:0 против "Шахтера" - пока самая историческая победа "Шерифа". В Тирасполе жаждут продолжения банкета, но на "Бернабеу" шансы молдаван минимальны. Надо забивать первыми и терпеть в защите против мотивированных Бензема, Винисиуса, Модрича, Асенсио, которые в этом сезоне еще ни разу не проигрывали. Все свои еврокубковые победы тираспольская команда добыла именно на контратаках. Никто не видел, как "Шериф" отыгрывается. А тут еще "Бернабеу" и такие мастера в соперниках…

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"Реал" - "Шериф": статистика личных встреч

Вы же не удивитесь, узнав, что доселе соперники нигде и никогда не пересекались, правда?

"Реал" - "Шериф": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Реал - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.09.2021 - изображение 1

Последние матчи "Шерифа"

Реал - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.09.2021 - изображение 2

Турнирное положение команд

Реал - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.09.2021 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры Карвахаль, Себальос, Бэйл и Марсело. Ферлан Менди и Тони Кроос уже вернулись к тренировкам, но оба отсутствовали с весны и им нужно время, чтоб набрать форму.

У "Шерифа" потеря всего одна - словенский форвард Ловро Бизьяк.

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Гутьеррес - Вальверде, Камавинга, Модрич - Азар, Бензема, Винисиус

"Шериф": Атанасиадис - Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Коловос, Аддо, Тилль - Траоре, Яхшибоев, Кастаньеда

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"Реал" - "Шериф": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Шериф": прогноз от UA-Football

"Реал" в этом сезоне неоднократно устраивал карнавальный футбол в матчах с соперниками невысокого класса. "Шериф" умеет атаковать пространство, это мы знаем. Но не поплывет ли он после 1-2 голов рекордсмена ЛЧ? Мы считаем - да, поэтому выберем ставку ТБ 3,5 - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 2,0-2,1.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.09.2021 в 23:22
Шериф - чемпион!
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