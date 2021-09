Реал - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.09.2021

В первом туре "Реал" с трудом одолел "Интер" (1:0) благодаря голу Родриго. В это же время "Шериф" на своем поле не оставил малейших шансов "Шахтеру" - 2:0. Еще несколько месяцев назад в это бы никто не поверил, но завтра в очном матче Мадрид и Тирасполь разыграют первое место в группе ЛЧ. Как тебе такое, Илон Маск?

"Реал" в минувшем туре здорово намучился с "Вильярреалом", чью оборону так и не смог вскрыть - 0:0. До этого "Сливочные" выиграли пять поединков подряд, но все против более открытых, либо же банально слабых соперников. Из какой категории "Шериф"?

Есть соблазн сказать, мол, "слабых", но как быть с победами над "Шахтером", "Динамо Загреб", "Црвеной Звездой"? Понятно, что "Реалу" не простят любого другого результата, кроме победы, но ему нужно быть осторожным. Тираспольский интернационал очень опасен в контригре. Мадриду нужно забить первым, чтобы минимизировать риски.

1 - Karim @Benzema ???????? has scored eight goals in @LaLigaEN this season and has an Expected Goals tally of 3.2, making him the player with the highest differential between their goals and xG in the top five European leagues in 2021/22 (+4.8). Stellar. pic.twitter.com/baUQ1vvo1S