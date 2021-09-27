Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет A, второй тур

28 сентября. Париж, Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" – "Манчестер Сити" 22:00

"Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" последними причалили к порту под названием "топ-клубы Европы". Две многомиллиардные яхты – два проекта, построенные на нефтяные деньги с Ближнего Востока. Оба резко влетели и недавно добирались до финала Лиги Чемпионов, но их подход в корне разнится – пока Париж скупал "новый галактикос", тонкий визионер Пеп Гвардиола скрупулёзно собирал под себя команду.

"Пари Сен-Жермен"

Агрессия, с которой Париж вырвался на трансферный рынок этим летом, не знала равных в Европе. Всё началось с Вейналдума и 60-миллионный Хакими и выглядело здравым усилением, но затем боссы ПСЖ явно увлеклись – Серхио Рамос, Джиджи Доннарумма при живом Кейлоре Навасе, и напоследок Лионель Месси и 19-летний вундеркинд Нуну Мендеш, взятый в аренду. Большая часть звёздных новичков пришла на правах свободных агентов, но всё равно обойдутся в огромные суммы. А самое главное, Париж не стал существенно сильнее.

Месси пока только мешает команде, и за свои три матча ничем не отметился, а последние игры пропускал из-за повреждения колена. Проблемы со здоровьем до сих пор не позволили дебютировать Серхио Рамосу, и как Почеттино будет ставить с 35-летним ветераном высокую линию обороны для прессинга – открытый вопрос. Вейналдум неплохо зашёл, но пока его затмевает Андер Эррера – баск на старте сезона взял на себя роль лидера полузащиты, и кроме тонны полезной черновой работы отметился уже 6 результативными действиями, включая единственный гол в ворота "Брюгге"(1:1) в первом туре ЛЧ. Один лишь Хакими зашёл на ура. В частности, своим дублем принёс победу над "Метцем"(1:2) в предпоследнем туре Лиги 1.

В чемпионате у "Пари Сен-Жермен"набралось уже неприличное количество побед – 8 из 8. Но это скорее показатель силы лиги, чем парижского гранда. ПСЖ пропустил 5 мячей в 3 стартовых турах от "Труа", "Страсбура"и "Бреста". "Лион", и как "Метц", был обыгран только благодаря победным голами в компенсированное время. На старте у столичного клуба был очень лёгкий календарь, но разгромили они соперников лишь однажды. Еврокубковые баталии рискуют обнажить реальное положение вещей в клубе.

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити"же в противовес Парижу не позарился на возможность подписать суперзвезду мирового масштаба, и позволил Криштиану Роналду перебраться обратно в красную часть города. Но совсем воздержаться от дорогостоящих трансферов на фоне послаблений правил финансового фейр-плей не сумел. Гвардиола получил дорогостоящий подарок в лице Джека Грилиша. Англичанин добавил команде силы на фоне Стерлинга, но стоило ли это 100 млн фунтов – тот ещё вопрос. Потенциально Джек может составить гениальный креативных дуэт свободных восьмёрок вместе с Де Брюйне, но пока эта идея далека от реализации.

"Сити"не стал форсировать возвращение звёзд в состав после тяжелого лета, поэтому "горожане"слили первые игры сезона – против "Лестера"(0:1) в Суперкубке и "Тоттенхэма"(1:0) в первом туре АПЛ. Но потом коллектив Гвардиолы не на шутку разошёлся – 5:0 с "Норвичем"и с "Арсеналом", реванш у "Лестера"(0:1) и долгожданная победа над "Челси"Томаса Тухеля (0:1) . Не в финале ЛЧ, так хоть в чемпионате.

Шутки в сторону – "Манчестер Сити"на выходных устрашающе выглядел на "Стэмфорд Бридж", и счёт мог быть и покрупнее. Это было первое реальное громкое заявление "горожан"о своих намерениях в сезоне, но теперь пора возвращаться в ЛЧ.

В первом туре "Манчестер Сити"прояснил ситуацию в группе, разнеся в пух и прах "РБ Лейпциг"со счётом 6:3. Три пропущенных немного выпадают из общей картины на фоне одного мяча, побывавшего в сетке Эдерсона в АПЛ за 6 туров, но это объясняется исключительно безумным напором той игры на "Этихад". Теперь на очереди Париж: после едкого Тухеля и его тактически выверенного "Челси"встреча с бывшим клубом немецкого специалиста за праздник – ПСЖ сейчас в полном рассинхроне, и Пеп большой любитель таким пользоваться.

Статистика и факты

"Манчестер Сити"выиграл 8 из 9 последних матчей в ЛЧ

"Ман Сити"забивал как минимум дважды в 8 из 9 последних матчей ЛЧ

"Ман Сити"выиграл 3 последних игры у ПСЖ

"Ман Сити"пропустил всего один гол в 6 матчах АПЛ, у Парижа – 7 пропущенных в 8 турах Лиги 1

13 разных игроков отмечались голами за "Сити"в этом сезоне

У Месси ноль результативных действий в сезоне

Личные встречи

Это будет всего пятая встреча команд в истории. Нулевую ничью в Кубке УЕФА 2008/09 выносим за скобки. Остаются встречи в 1/4 финала ЛЧ в 2016-м и полуфинале прошлого года. "Сити"оба раза проходил дальше, выиграв 3 последних личных встречи – 1:0, 1:2 и 2:0.

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Турнирная таблица

# Клуб И В Н П М РМ О 1 Манчестер Сити 1 1 0 0 6-3 +3 3 2 ПСЖ 1 0 1 0 1-1 0 1 3 Брюгге 1 0 1 0 1-1 0 1 4 РБ Лейпциг 1 0 0 1 3-6 -3 0

Ориентировочные встречи

"ПСЖ": Навас; Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш; Эррера, Паредес, Гуйе; Месси, Мбаппе, Неймар

"Ман Сити": Эдерсон; Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу; Силва, Фернандиньо, де Брeйне; Марез, Жезус, Грилиш

Не сыграют: Рамос (бедро), Ди Мария (дисквалификация)

Под вопросом: Месси (колено), Верратти (колено) – Гюндоган (ушиб), Зинченко (икроножная мышца)

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Манчестер Сити от UA-Футбол

Прогноз: победа гостей 1:2. "Манчестер Сити"на данный момент находится на другом этапе эволюции относительно ПСЖ. "Горожане"уверенно справились с Парижем в прошлой ЛЧ, и в этот раз всё должно повториться. Хотя атака Неймар-Мбаппе-Месси потенциально может доставить проблемы, но системно ПСЖ уступает почти во всём.