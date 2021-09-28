Милан - Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.09.2021

"Сан Сиро" до сих пор остается раной для мадридского "Атлетико". В 2016-ом году он проиграл здесь свой второй финал Лиги Чемпионов за три года с незабитым пенальти Антуана Гризманна. С тех пор "матрасники" на этот стадион не возвращались. А Гризманн с "Барселоной" побеждал здесь, но не забивал. Сегодня он постарается победить, забить и вывести свою команду из мини-кризиса, а себя - из макси-. "Милан" же свои последние матчи в ЛЧ в 2014-ом году проводил против "Атлетико". Проиграв оба. Теперь желает добыть иной результат и заявить о своем возвращении.

28 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Второй тур. Группа В

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Атлетико"

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Разумеется, официально миланцы вернулись после 7.5 лет отсутствия еще в первом туре в Ливерпуле. Однако там проиграли, первые минут 30 выглядели просто беспомощно, были разгромлены в статистическом плане (7:23 по ударам, 39 процентов владения мячом) и уступили по счету (2:3). Этот матч они воспринимают как урок, как стадию учебы, привыкания к турниру, но недовольны исходом. Мадридцы также недовольны исходом своего первого матча. 0:0 дома против "Порту" со всего шестью ударами по воротам заставляют во втором туре бороться за результат.

В лиге "Милан" играл крайне медленно, устало и без мысли в первый час игры против "Венеции" и первые 45 минут против "Специи". В эти минуты он даже ни разу не попал в створ ворот. Победы удалось добыть благодаря настойчивости, характеру. И заменам, принесшим два гола и два ассиста. Главный тренер Стефано Пиоли говорит о взрослении команды, страданиях и ментальной силе. Такую силу она проявила и в гостях против "Ювентуса", отыгравшись с раннего 0:1. А вот до этого одержала одни из своих самых легких побед в 2021-ом году - дома над "Лацио" и "Кальяри".

"Атлетико" в двух последних турах Примеры также встречался с аутсайдерами. Против "Хетафе" ему также помогли замены. Они принесли два ассиста Луису Суаресу в концовке. Хотя нужно отметить, что всего лишь после удаления у соперника. У "Алавеса" никто не был удален, и на его ранний гол никто не ответил. Так чемпион потерпел первое поражение в сезоне. До этого они также не переиграли "Атлетик" Бильбао и "Вильярреал" и с большим трудом, камбеком на 99-ой минуте (вновь замена) - "Эспаньол". Они потеряли первое место и сейчас всего лишь четвертые.

Ясно, что "Атлетико" в худшей форме, чем "Милан", подвергается немалой критике. Суарес говорит о привычке к ней, Коке - о сплоченности, Ян Облак - о потребности в мощном начале матчей, агрессии уже с первых секунд, поскольку "после того, как мы пропускаем, нам тяжело". Их наставник Диего Симеоне заявляет, что "у всех бывают плохие периоды и, возможно, мы в таком". Утверждает, что настроение в команде хорошее, характер присутствует, полностью берет на себя ответственность за проблемы. То есть реагирует по-взрослому. Что, впрочем, не отменяет проблемы.

Какой будет игра? Команда Симеоне всегда играет очень осторожно, особенно в гостях, не ищет мяч. "Милан" также не всегда его ищет, но дома будет владеть. Он попытается включить свой главный козырь - скорость. Симеоне ожидает динамичную игру и собирается "затянуть "Милан" туда, где ему можно будет нанести урон". А Пиоли говорит о молодости игроков, требует играть быстро и перекрывать центр поля, чего не было на "Энфилде". Взять энтузиазмом, энергией, то, "что не можем взять опытом". "Атлетико" способен наказать нас за каждую ошибку, как "Ливерпуль".

Кадры

Пиоли заявляет, что мечтает о здоровом полном составе. Пока остается лишь мечтать. Златан Ибрагимович вновь вылетел. Лидер центра обороны Симон Кьер и игрок сборной Италии Алессандро Флоренци вернулись к тренировкам, но их форма неясна. Вице-капитан Калабрия и ведущий опорник Кесси уже играли, потому должны быть готовы. А вот Оливье Жиру играл, но в плохой форме. Автор гола в ворота "Атлетико" блестящим ударом через себя в предыдущем сезоне, скорее всего, начнет в запасе. Тем более, что Анте Ребич, например, забил на "Энфилде" с паса другого атакера Леау.

Особое внимание - к выходцам из мадридского "Реала" Тео Эрнандесу и Браиму Диасу. Левый защитник постоянно атакует, умеет и забивать, и ассистировать. Сделал и то, и другое против "Венеции". А "десятка" уже с четырьмя голами в нынешнем сезоне. Он умеет и проходить на дриблинге, и подключаться в штрафную без мяча и замыкать.

В "Атлетико" как раз вернулись Тома Лемар, Коке и Жоау Фелиш. Так что у Симеоне вариантов немало. Он даже может отойти от игры с тремя центральными защитниками, как против "Хетафе". Хотя вопрос в форме игроков. Оборона пропустила шесть мячей в восьми матчах, из них три - головой, что уж совсем нетипично. В атаке Гризманн не только не забивал, но даже в створ ворот не попадал. Симеоне заявил, что изберет самых подходящих игроков. В этом видят заявление о смене Антуана на Анхеля Корреа, до прихода француза забившего три мяча. Столько же и у Суареса.

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич

"Атлетико": Облак, Хименес, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Кондогбия, Коке, Льоренте, Карраско, Суарес, Корреа

Цифры и факты

"Милан" и "Атлетико" встречались всего дважды. В 2014-ом году в 1/8 финала Лиги Чемпионов оба матча выиграли испанцы - 1:0 в гостях и 4:1 дома. Тот гол в Милане был последним для мадридцев на итальянской земле. Затем в четырех матчах они проиграли дважды и дважды сыграли вничью 0:0

"Милан" выиграл лишь один из своих последних 17-ти матчей против испанских соперников на всех полях, проиграв девять и сыграв вничью семь

"Милан" пропускал в девяти из своих последних десяти Еврокубковых матчей

Луис Суарес не забивал в 25-ти последних своих гостевых матчах в Лиге Чемпионов. В последний раз он отличился голом в гостях 16-го сентября 2015-го года именно в Италии - в Риме против "Ромы"

В четырех матчах в нынешнем сезоне во всех турнирах "Атлетико" пропускал первым, в двух - забивал первым, еще два завершились со счетом 0:0. В своих последних шести матчах во всех турнирах он не забивал первым

"Атлетико" не сумел победить хотя бы в одном из двух первых матчей Лиги Чемпионов в каденции Симеоне лишь однажды - в сезоне 2017/18. Тогда, в частности, выезд в Рим к "Роме" завершился со счетом 0:0

Прогноз: Милан - Атлетико 1:1

"Милан" все еще не уверен в своих силах в этом турнире, не совсем понимает, на что способен. Потому будет осторожен. Тем более, что Пиоли считает игру важной, но не решающей. "Атлетико" не очень уверен в своих силах в этом сезоне, да и в гостях никогда не рискует. Хотя игроки и тренер и призывают к агрессивному началу матча, скорее добавлять обе команды будут в концовке. Ведь проводить замены они явно умеют. Темп матча, скорее всего, будет неровным, мы увидим и скучные, и энергичные отрезки. Увидим и ошибки в оборoне. Ничья кажется наиболее логичной.