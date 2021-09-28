Манчестер Юнайтед - Вильярреал. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 29.09.2021 

Лига чемпионов, группа F, второй тур

29 сентября 2021. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Вильярреал”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

0:0, 0:0, 0:0, 0:0 и 1:1 после 120 минут финала Лиги Европы прошлого сезона – история встреч между “Манчестер Юнайтед” и “Вильярреалом” не обещает веселого матча в среду вечером. Команда Сульшера проиграла последние два матча, а “Вильярреал” выиграл в сезоне 2021/22 всего однажды.

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Манчестер Юнайтед

Три поражения в последних четырех матчей – и на “Олд Траффорд” и в социальных сетях набирает оборот призыв “Ole out”. Конечно же, иерархия МЮ не будет расставаться с норвежским тренером на такой ранней стадии сезона, тем более недавно переподписав с ним контракт. Но это не значит, что к работе Сульшера нет вопросов.

Трансферы Санчо, Варана и Роналду подняли планку ожиданий. От “Манчестер Юнайтед” ждут трофеев, но шанс выиграть один из них, Кубок Лиги, “Юнайтед” уже упустил, проиграв в прошлую среду “Вест Хэму”. В матче против “хаммерс” играл полуосновной состав МЮ. Первая команда вернулась на поле в субботу, на матч Премьер-лиги, но и она не смогла порадовать 70-тысячную публику. “Манчестер Юнайтед” проиграл “Астон Вилле” (0:1), Бруну Фернандеш на 90+3 не забил пенальти и после игры зачем-то попросил у болельщиков прощения в социальных сетях.

Главная претензия к тренеру “Юнайтед” – он не знает, как удовлетворить футбольное эго всех своих игроков атаки, сохранив при этом командную структуру. Роналду, Фернандеш, Погба, Гринвуд, Санчо, Марсьяль – все хотят играть, но это игроки разных профилей и функций, и часто они просто несовместимы на поле.

После сенсационного поражения “Янг Бойзу” в первом туре, от “Манчестер Юнайтед” ждут только победы. Но “Вильярреал” традиционно непросто обыграть, кроме того “МЮ” будет уязвим в линии защиты – из-за травм и дисквалификаций не сыграют в среду Магуайр, Шоу, Уан-Биссака. По-прежнему восстанавливаются от повреждений Рэшфорд и Амад Диалло.

Вильярреал

Помимо “Вильярреала”, в топ-5 лигах только франкфуртский “Айнтрахт” пять раз сыграл вничью в шести турах. Но если немецкая команда в еще одном матче чемпионата проиграла, то “Вильярреалу” один раз в сезоне удалось победить – в прошлую среду был переигран “Эльче” (4:1).

Помимо чемпионата Испании, “Вильярреал” играет ничьи в других турнирах. Со счетом 2:2 завершилась игра первого тура Лиги чемпионов с “Аталантой”, в основное время не был определен победитель и в матче Суперкубка УЕФА с “Челси” (1:1).

“Вильярреал” готов играть ничьи со всеми: это могут быть лидеры Ла Лиги “Реал” Мадрид (0:0) и “Атлетико” (2:2) или команды из нижней половины таблицы “Эспаньол” (0:0) и “Гранада” (0:0).

Как можно было заметить, “Вильярреал” мало забивает, но и мало пропускает. Шесть голов в шести турах – это один из худших показателей в чемпионате. При этом нельзя сказать, что команде Эмери не везет. Количество забитых голов не сильно расходится с показателем суммарного xG (7.0). Что не скажешь о пропущенных голах – “желтая субмарина” пропустила три мяча, а показатель xGA составляет 6.7.

“Вильярреал” создает мало моментов и фрустрирует соперника хорошей обороной. В матче против МЮ атака будет ослаблена – Морено и Чуквуэзе травмированы, Коклен дисквалифицирован. Вероятно, гости снова будут играть на ничью.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” ни разу в своей истории не проигрывал в европейских соревнованиях первые два матча.

“Вильярреал” не проигрывает в последних 16 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

“Манчестер Юнайтед” выиграл только 16 раз в 62 поединках с испанскими командами (24 ничьи, 22 поражения).

“Вильярреал” не проигрывает не испанским командам в последних 26 матчах в еврокубках (16 побед, 10 ничьих). Результаты против английских команд – пять побед, девять ничьих и пять поражений.

“Манчестер Юнайтед” не сыграл ни одной безголевой ничьи в сезоне 2021/2022. “Вильярреал” четыре матча провел на ноль для себя и соперника.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вильярреала

Манчестер Юнайтед

25.09 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

22.09 “Вест Хэм” 0:1 (Кубок лиги)

19.09 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

14.09 “Янг Бойз” 1:2 (Лига чемпионов)

11.09 “Ньюкасл” 4:1 (АПЛ)

Вильярреал

25.09 “Реал” Мадрид 0:0 (Ла Лига)

22.09 “Эльче” 4:1 (Ла Лига)

19.09 “Мальорка” 0:0 (Ла Лига)

14.09 “Аталанта” 2:2 (Лига чемпионов)

03.09 “Брага” 2:3 (ТМ)

Личные встречи

История встреч “Манчестер Юнайтед” с “Вильярреалом” обрастает своими легендами. По две ничьи 0:0 в Лиге чемпионов 2005/06 и снова дважды 0:0 в группе ЛЧ 2008/09. Первые голы были забиты только в финале Лиги Европы-2021: у “Вильярреала” забил Жерар Морено, у “Юнайтед” – Эдинсон Кавани. Надолго запомнится и серия пенальти из 21 точного удара подряд и решающего промаха Де Хеа.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Янг Бойз" 1 1 0 0 2-1 +1 3 2 "Аталанта" 1 0 1 0 2-2 0 1 3 "Вильярреал" 1 0 1 0 2-2 0 1 4 "Манчестер Юнайтед" 1 0 0 1 1-2 -1 0

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Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Линделеф, Алекс Теллес – Фред, Мактомини – Погба, Фернандеш, Гринвуд – Роналду

“Вильярреал”: Рулли – Фойт, Альбиоль, Торрес, Морено – Тригерос, Капу, Парехо – Пино, Алкасер, Данджума

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вильярреал от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” сложно атаковать против команд, которые хорошо защищаются, у “Вильярреала” в новом сезоне пока только это и получается. Ничья – результат, который напрашивается сам собой. К тому же, матч вероятно не будет результативным. Прогноз – 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.