Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.09.2021
Малиновский против швейцарцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа F, второй тур
29 сентября, 19:45. "Джевисс Стэдиум" (Бергамо)
Главный арбитр: Брих (Германия)
Прямая трансляция: Мегого
После первого тура группового этапа Лиги чемпионов неожиданно в квартете F лидирует "Янг Бойз", который заработал три очка в матче против "Манчестер Юнайтед". "Аталанте" же удалось получить всего один зачетный пункт в поединке с очень тяжелым "Вильярреалом". Швейцарцам победа далась гораздо легче, чем ничья итальянцам. И "Янг Бойз", и "Аталанта" делают ставку именно на свою атакующую мощь, а вот "желтая субмарина" достаточно неплохо умеет ликвидировать нападающих соперника, в отличие от "красных дьяволов", которые еще и были в меньшинстве. Смогут ли "пчелы" навязать борьбу явном лидеру этой игры?
"Аталанта"
Стартовый отрезок сезона нельзя записать в актив бергамаскам. Сейчас подопечные Гасперини идут на седьмом месте Серии А с 11-ю очками после шести туров. Еще в Лиге Чемпионов они стартовали с ничьей против прямого конкурента за выход из группы. Сейчас в "Аталанты" только одно поражение: в матче с тремя пенальти от "Фиорентины" (1:2), но целых три ничейные результаты. Пока это не те бергамаски, которые в прошлом сезоне взяли бронзу чемпионата Италии и играли в плей-офф Лиги чемпионов.
Прежде всего проблема в атаке, ведь в защите у "Аталанты" все более-менее стабильно. Оборона команды в последние сезоны не сияет своей надежностью, поэтому восемь пропущенных голов в семи матчах - это неплохой результат. Но вот нападающие подводят Гасперини. Бомбардиры Сапата и Муриель забили всего три гола на двоих, да еще и Луис травмировался, а достойной замены ему нет - на его месте играл в последнем матче Малиновский. Концентрация в игре отсутствует, поэтому и результаты тоже.
Кадры хозяев
Точно пропустят матч двое игроков "Аталанты": Гатебур и тот же Муриель. Также неизвестно сыграет ли центрбэк Паломино, который был заменен по ходу предыдущего поединка против "Интера" из-за повреждения икроножной мышцы.
#AtalantaYoungBoys that ⬅️ way ????????♂️#UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/kZHWX1WHls— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 28, 2021
"Янг Бойз"
Действующий чемпион Швейцарии немного потерял позиции во внутреннем чемпионате. В прошлом сезоне "пчелы" аж на 31 очко опередили второй "Базель", а вот теперь команды поменялись местами. Сейчас "красно-синие" лидируют в швейцарской Суперлиге с 18-ю зачетными пунктами, а "Янг Бойз" расположился на втором месте, имея 14 очков с игрой в запасе. "Пчелы" акцентируют свое внимание и на еврокубках, ведь Лига чемпионов - это далеко не повседневность для них.
В предыдущем поединке самого престижного турнира Старого света против "Манчестер Юнайтед" "Янг Бойз" получил свою лишь вторую победу в ЛЧ. Самое интересное, что дважды "пчелы" побеждали в команды, за которые выступал Криштиану Роналду (предыдущий раз против "Ювентуса"). Тогда, в первом тайме, "манкунианцы" владели преимуществом на поле, но до удаления Ван-Биссаки. После этого "Янг Бойз" полностью захватил доминирование над соперником и нанес аж 19 ударов, все-таки достигнув положительного результата.
Кадры гостей
Лазарет у швейцарцев полный, но, в большинстве, там находятся игроки, которые давно не помощники команде. Главной потерей является игрок сборной Швейцарии Кристиан Фасснахт, который был заменен на 26-й минуте встречи против "Санкт-Галлена" в Суперлиге из-за травмы головы. Пока неизвестно сможет ли он принять участие в поединке.
Reise-Impressionen ????????✈️ #BSCYB #ATAYB #UCL pic.twitter.com/sMBlmtzIy7— BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) September 28, 2021
Ориентировочные составы "Аталанты" и "Янг Бойз" от УЕФА
"Аталанта": Муссо - Толой, Демирал, Джимшити - Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Гозенс – Пессина - Малиновский, Сапата.
"Янг Бойз": фон Балльмос - Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия - Сьерро, Мартинс, Ебишер - Нгамале, Сибачо, Элиа.
Последние матчи "Аталанты" и "Янг Бойз"
Последние пять встреч хозяев
- 25.09.2021. "Интер" - "Аталанта" 2:2 (Серия А)
- 21.09.2021. "Аталанта" - "Сассуоло" 2:1 (Серия А)
- 18.09.2021. "Салернитана" - "Аталанта" 0:1 (Серия А)
- 14.09.2021. "Вильярреал" - "Аталанта" 2:2 (ЛЧ)
- 11.09.2021. "Аталанта" - "Фиорентина" 1:2 (Серия А)
Последние пять встреч гостей
- 25.09.2021. "Янг Бойз" - "Санкт-Галлен" 2:1 (швейцарская Суперлига)
- 22.09.2021. "Лозанна" - "Янг Бойз" 1:6 (швейцарская Суперлига)
- 19.09.2021. "Илирия" - "Янг Бойз" 1:7 (Кубок Швейцарии)
- 14.09.2021. "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1 (ЛЧ)
- 11.09.2021. "Янг Бойз" - "Цюрих" 4:0 (швейцарская Суперлига)
Турнирная таблица группы F
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|Аталанта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|3
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|4
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Личные встречи "Аталанты" и "Янг Бойз"
Команды еще между собой никогда не играли. Этот матч станет первым в их истории противостояния.
Цифры и факты
- За последние 10 матчей "Янг Бойз" выиграл в девяти при одной ничьей.
- Восемь поединков подряд "пчелы" пропускают на выезде.
- По данным аналитического портала Transfermarkt суммарная стоимость игроков "Аталанты" больше, чем в "Янг Бойз" в 6,7 раз: 415,35 млн евро против 62,08 млн.
- "Аталанта" не побеждает в трех подряд встречах Лиги чемпионов.
Ставки и коэффициенты на матч "Аталанта" - "Янг Бойз"
Прогноз на матч "Аталанта" - "Янг Бойз" от UA-Football
Несмотря на все вышеупомянутые проблемы, "Аталанта" все равно является лидером этого противостояния. Правда, швейцарцы тоже смогут показать свой класс в атакующей игре. Бергамаски в таком матче имеют в первую очередь набирать максимум очков, а если не получится - то тогда какая может идти речь о плей-офф Лиги Чемпионов. Прогноз на матч: Победа "Аталанты" + обе забьют.
Популярное сейчас
- Совершена еще одна попытка нападения на клубный автобус Черноморца
- Худший жребий для Динамо. Чего ждать от Баварии Нагельсманна
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Ворскла замыкает ТОП-3. Таблица УПЛ 2021/22
- Боруссия Д - Спортинг. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 28.09.2021
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО