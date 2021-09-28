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Аталанта - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.09.2021

Лига Чемпионов
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Малиновский против швейцарцев

Аталанта - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.09.2021

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа F, второй тур

29 сентября, 19:45. "Джевисс Стэдиум" (Бергамо)

Главный арбитр: Брих (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

После первого тура группового этапа Лиги чемпионов неожиданно в квартете F лидирует "Янг Бойз", который заработал три очка в матче против "Манчестер Юнайтед". "Аталанте" же удалось получить всего один зачетный пункт в поединке с очень тяжелым "Вильярреалом". Швейцарцам победа далась гораздо легче, чем ничья итальянцам. И "Янг Бойз", и "Аталанта" делают ставку именно на свою атакующую мощь, а вот "желтая субмарина" достаточно неплохо умеет ликвидировать нападающих соперника, в отличие от "красных дьяволов", которые еще и были в меньшинстве. Смогут ли "пчелы" навязать борьбу явном лидеру этой игры?

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"Аталанта"

Стартовый отрезок сезона нельзя записать в актив бергамаскам. Сейчас подопечные Гасперини идут на седьмом месте Серии А с 11-ю очками после шести туров. Еще в Лиге Чемпионов они стартовали с ничьей против прямого конкурента за выход из группы. Сейчас в "Аталанты" только одно поражение: в матче с тремя пенальти от "Фиорентины" (1:2), но целых три ничейные результаты. Пока это не те бергамаски, которые в прошлом сезоне взяли бронзу чемпионата Италии и играли в плей-офф Лиги чемпионов.

Прежде всего проблема в атаке, ведь в защите у "Аталанты" все более-менее стабильно. Оборона команды в последние сезоны не сияет своей надежностью, поэтому восемь пропущенных голов в семи матчах - это неплохой результат. Но вот нападающие подводят Гасперини. Бомбардиры Сапата и Муриель забили всего три гола на двоих, да еще и Луис травмировался, а достойной замены ему нет - на его месте играл в последнем матче Малиновский. Концентрация в игре отсутствует, поэтому и результаты тоже.

Кадры хозяев

Точно пропустят матч двое игроков "Аталанты": Гатебур и тот же Муриель. Также неизвестно сыграет ли центрбэк Паломино, который был заменен по ходу предыдущего поединка против "Интера" из-за повреждения икроножной мышцы.

"Янг Бойз"

Действующий чемпион Швейцарии немного потерял позиции во внутреннем чемпионате. В прошлом сезоне "пчелы" аж на 31 очко опередили второй "Базель", а вот теперь команды поменялись местами. Сейчас "красно-синие" лидируют в швейцарской Суперлиге с 18-ю зачетными пунктами, а "Янг Бойз" расположился на втором месте, имея 14 очков с игрой в запасе. "Пчелы" акцентируют свое внимание и на еврокубках, ведь Лига чемпионов - это далеко не повседневность для них.

В предыдущем поединке самого престижного турнира Старого света против "Манчестер Юнайтед" "Янг Бойз" получил свою лишь вторую победу в ЛЧ. Самое интересное, что дважды "пчелы" побеждали в команды, за которые выступал Криштиану Роналду (предыдущий раз против "Ювентуса"). Тогда, в первом тайме, "манкунианцы" владели преимуществом на поле, но до удаления Ван-Биссаки. После этого "Янг Бойз" полностью захватил доминирование над соперником и нанес аж 19 ударов, все-таки достигнув положительного результата.

Кадры гостей

Лазарет у швейцарцев полный, но, в большинстве, там находятся игроки, которые давно не помощники команде. Главной потерей является игрок сборной Швейцарии Кристиан Фасснахт, который был заменен на 26-й минуте встречи против "Санкт-Галлена" в Суперлиге из-за травмы головы. Пока неизвестно сможет ли он принять участие в поединке.

Ориентировочные составы "Аталанты" и "Янг Бойз" от УЕФА

"Аталанта": Муссо - Толой, Демирал, Джимшити - Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Гозенс – Пессина - Малиновский, Сапата.

"Янг Бойз": фон Балльмос - Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия - Сьерро, Мартинс, Ебишер - Нгамале, Сибачо, Элиа.

Последние матчи "Аталанты" и "Янг Бойз"

Последние пять встреч хозяев

  • 25.09.2021. "Интер" - "Аталанта" 2:2 (Серия А)
  • 21.09.2021. "Аталанта" - "Сассуоло" 2:1 (Серия А)
  • 18.09.2021. "Салернитана" - "Аталанта" 0:1 (Серия А)
  • 14.09.2021. "Вильярреал" - "Аталанта" 2:2 (ЛЧ)
  • 11.09.2021. "Аталанта" - "Фиорентина" 1:2 (Серия А)

Последние пять встреч гостей

  • 25.09.2021. "Янг Бойз" - "Санкт-Галлен" 2:1 (швейцарская Суперлига)
  • 22.09.2021. "Лозанна" - "Янг Бойз" 1:6 (швейцарская Суперлига)
  • 19.09.2021. "Илирия" - "Янг Бойз" 1:7 (Кубок Швейцарии)
  • 14.09.2021. "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1 (ЛЧ)
  • 11.09.2021. "Янг Бойз" - "Цюрих" 4:0 (швейцарская Суперлига)

Турнирная таблица группы F

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Янг Бойз 1 1 0 0 2-1 3
2 Аталанта 1 0 1 0 2-2 1
3 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
4 Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0

Личные встречи "Аталанты" и "Янг Бойз"

Команды еще между собой никогда не играли. Этот матч станет первым в их истории противостояния.

Цифры и факты

  • За последние 10 матчей "Янг Бойз" выиграл в девяти при одной ничьей.
  • Восемь поединков подряд "пчелы" пропускают на выезде.
  • По данным аналитического портала Transfermarkt суммарная стоимость игроков "Аталанты" больше, чем в "Янг Бойз" в 6,7 раз: 415,35 млн евро против 62,08 млн.
  • "Аталанта" не побеждает в трех подряд встречах Лиги чемпионов.

Ставки и коэффициенты на матч "Аталанта" - "Янг Бойз"

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Прогноз на матч "Аталанта" - "Янг Бойз" от UA-Football

Несмотря на все вышеупомянутые проблемы, "Аталанта" все равно является лидером этого противостояния. Правда, швейцарцы тоже смогут показать свой класс в атакующей игре. Бергамаски в таком матче имеют в первую очередь набирать максимум очков, а если не получится - то тогда какая может идти речь о плей-офф Лиги Чемпионов. Прогноз на матч: Победа "Аталанты" + обе забьют.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Янг Бойз (Берн) Луис Муриэль
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