Вольфсбург - Севилья. Прогноз и анонс матча Лиги чемпионов на 29.09.2021

Уже завтра состоится поединок второго тура Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская "Севилья" и немецкий "Вольфсбург". Да, это далеко не самые известные представители своих лиг в футболе, однако это вовсе не означает, что нас ждет скучный футбол.

Лига чемпионов 2021/22, 2-й тур

29.09.2021, 22:00, Фольксваген Арена, Вольфсбург

Судья: Георгий Кабаков (Болгария)

Прямая трансляция: MEGOGO

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Севилья

После прихода в команду главного тренера Хулена Лопетеги испанский клуб наконец вернул себе ту стабильность, которая была во времена Унаи Эмери. Место в топ-5 Ла Лиги для "Севильи" уже не роскошь, а обычная вещь, на которую никто особенно и не обращает внимания. Несмотря на это, играть сразу в двух турнирах подопечным Лопетеги иногда трудно, так как у клуба нет двух равноценных составов, и над физическими кондициями футболистов приходится работать достаточно тщательно.

Во внутреннем чемпионате команда Лопетеги сыграла 6 матчей, в которых одержала 14 очков. Это позволяет клубу разместиться на третьей строчке Ла Лиги. Также стоит отметить, что в сыгранных поединках "Севилья" забила 10 мячей, в то время как пропустила лишь 2. Конечно, можно апеллировать к тому, что команда еще не встречались с испанскими грандами, но уже позади встречи с "Валенсией" ( 3:1) и с "Сосьедадом" (0:0). Кроме этого, клуб выиграл "Райо Вальекано" (3:0), "Хетафе" (0:1), "Эспаньол" (2:0), а также сыграл вничью с "Эльче" (1:1).

В Лиге чемпионов всё не так солнечно. В первом туре самого престижного европейского турнира "Севилья" сыграла вничью с "Зальцбургом" (1:1). Матч тогда вышел достаточно драматичным: австрийский клуб не смог реализовать два пенальти в первом тайме, а в начале второй половины встречи нападающий испанцев Эн-Несири получил красную карточку. "Севилья" почти весь тайм играла в меньшинстве, однако удержала ничью.

Вольфсбург

У команды Ван Боммела в этом году дела складываются еще лучше, чем в прошлом. С середняка, которым были "волки" последние несколько лет, клуб превратился в участника Лиги чемпионов. Состав команды тоже нельзя назвать слабым: здесь и Ксавер Шлагер и Доди Лукебакио, и Вауд Вегхорст. Конечно, можно заметить, что клуб достаточно много пропускал в прошлом сезоне, и сейчас эта тенденция все еще не преодолена полностью.

В Бундеслиге дела "Вольфсбурга" очень похожи на "Севилью": после 6 туров национального чемпионата "волки" занимают третье место с 13 очками. При этом клуб Ван Боммела забил 8 мячей и пропустил 5 раз. Вместе с этим следует заметить, что немцы в предыдущих турах играли далеко не с аутсайдерами: позади победа над "Лейпцигом" (1:0) и "Гертой" (2:1), а также ничья с "Айнтрахтом" (1:1). Такие результаты свидетельствуют, что тренер проводит качественную работу и выжимает максимум из не самого звездного состава.

В Лиге чемпионов позади у "Вольфсбурга" матч с "Лиллем". Он закончился сухой ничьей, однако скучным его назвать трудно. Из состава "волков" удалили защитника Брукса, а "Лилль" в свою очередь забил гол, который был отменен после просмотра ВАР.

Ставки і коэффициенты

Прогноз от UA-Football

Вспоминая, какими жаркими были матчи "Вольфсбурга" и "Севильи" в первом туре Лиги чемпионов, можно спрогнозировать, что скучным поединок точно не будет. Также стоит упомянуть, что в последнем туре Бундеслиги "волки" проиграли "Хоффенхайму" со счетом 3:1, а испанцы в свою очередь выиграли "Эспаньол" в меньшинстве (2:0). Прогноз: Победа "Севильи", обе забьют.