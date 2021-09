Бенфика - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.09.2021

В первом туре группы Е "Барселона" вчистую провалилась против "Баварии" (0:3), так ни разу и не ударив в створ ворот немцев. "Бенфика" же в Киеве вроде доминировала с "Динамо", но была ближе к поражению, чем к победе - 0:0.

Завтра для пиренейских команд наступает время "Ч". Обоим нужны победы, чтобы иметь поул-позишн в борьбе за место в плей-офф. Де-факто оно всего одно, ведь "Бавария" круче всех и с 99% вероятностью выиграет квартет.

"Орлы" доминируют в Примейре, где выиграли все семь матчей на старте сезона, забивая в каждом матче не менее двух мячей. У "Бенфики" все получается, она смело тасует состав, но результаты остаются - налицо глубина состава.

В ЛЧ ситуация другая. Мы помним, как "Орлы" сыграли с "Динамо" - академично, уверенно, но безыдейно, а на последних минутах еще и пожарно. Может, где-то в Португалии такого футбола и хватает для победы, но с каталонцами надо демонстрировать большее. Даже сегодня, когда "Барса" почти что у разбитого корыта.

