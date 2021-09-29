Бенфика - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.09.2021

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

29 сентября. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: MEGOGO

В первом туре группы Е "Барселона" вчистую провалилась против "Баварии" (0:3), так ни разу и не ударив в створ ворот немцев. "Бенфика" же в Киеве вроде доминировала с "Динамо", но была ближе к поражению, чем к победе - 0:0.

Завтра для пиренейских команд наступает время "Ч". Обоим нужны победы, чтобы иметь поул-позишн в борьбе за место в плей-офф. Де-факто оно всего одно, ведь "Бавария" круче всех и с 99% вероятностью выиграет квартет.

"Бенфика"

"Орлы" доминируют в Примейре, где выиграли все семь матчей на старте сезона, забивая в каждом матче не менее двух мячей. У "Бенфики" все получается, она смело тасует состав, но результаты остаются - налицо глубина состава.

В ЛЧ ситуация другая. Мы помним, как "Орлы" сыграли с "Динамо" - академично, уверенно, но безыдейно, а на последних минутах еще и пожарно. Может, где-то в Португалии такого футбола и хватает для победы, но с каталонцами надо демонстрировать большее. Даже сегодня, когда "Барса" почти что у разбитого корыта.

Roman Yaremchuk has started the season on FIRE!



His two goals helped Benfica to a 3-1 victory vs Vitória SC and maintain their perfect start to the Liga campaign.



| 4 goals and one assist in seven games. pic.twitter.com/x8QXhbgL2s — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) September 25, 2021

Украинских болельщиков точно интересует, сыграет ли наш Роман Яремчук - кажется, его месту ничего не угрожает. Второй бомбардир "Орлов" Харис Сеферович выбыл приблизительно до матчей сборных, так что особого выбора у Жорже Жезуша нет. Да и зачем искать от добра добра? В минувшем туре против "Витории Гимарайнш" Рома оформил дубль - форма у него что надо.

"Барселона"

"Барселона" проводила сентябрь слабо, не могла справиться с середняками Примеры, что давило на Рональда Кумана. Тренер по итогу не выдержал и заработал дисквалификацию в чемпионате. И когда он исчез с лавки, "Барса" внезапно разразилась разгромом "Леванте" - 3:0.

Как это оценивать - посмотрим дальше. Констатируем лишь, что тинэйджеры Гави и Нико Гонсалес привыкают к элите быстрее, чем можно было предположить. Вдобавок вернулся в состав после 10 месяцев лечения Ансу Фати и сходу забил красавец-гол. После этого фаны "Кулес" осторожно воспрянули духом.

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Понятно, что "Бенфика" - не "Леванте", но проблемы "Барсы" на старте сезона были не в соперниках, а в ней самой. Команда потеряла идентичность после ухода Месси, и Куман не смог предложить новую. Вдобавок неудачи высосали из раздевалки весь позитив, команда выглядела угрюмо. "Орлам" будет сложнее, ведь теперь у "Барсы" есть, от чего оттолкнуться. В конце концов, не все так ужасно - она даже не проигрывала в шести стартовых турах Примеры.

"Бенфика" - "Барселона": статистика личных встреч

"Орлы" и "Кулес" встречались между собой 7 раз и португальцы выиграли лишь самый первый матч, сыгранный в 1961 году - 3:2.

Последний раз соперники пересекались в группе ЛЧ-2012/13 - и тогда "Барса" победила в гостях 2:0 благодаря голам Алексиса и Сеска, а дома выставила второй состав и скатала скучные нули.

"Бенфика" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Бенфики"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" хорошие новости: помимо Ансу Фати в заявку после травм возвращаются Серхи Роберто и Педри. Это значит, что у Кумана впервые за месяц будет 3-4 достойных игрока на замене.

Касательно "Бенфики", то здесь вне игры форвард Сеферович, а защитник Лукас Вериссимо возвращается после дисквалификации - почти наверняка мы его увидим завтра в старте.

"Бенфика": Влаходимос - Вериссимо, Отаменди, Вертонген - Пицци, Вайгль, Марио, Гримальдо - Рафа Силва, Яремчук, Дарвин Нуньес

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Араухо, Дест - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Коутиньо, Люк де Йонг, Депай

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"Бенфика" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Бенфика" - "Барселона": прогноз от UA-Football

Готова ли "Бенфика" побеждать "Барсу"? Не факт. Готова ли "Барса" на выезде бить "Бенфику"? Тоже большой вопрос. А раз соперники настолько равны, поставим на ничью - ее букмекеры оценивают с коэффициентами около 3,5.