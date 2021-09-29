Ювентус - Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.09.2021

В группе с двумя явными фаворитами, двумя Топ-клубами, обычно спокойнее. Тем более, когда они выиграли первые матчи. "Челси" и "Ювентус" считают очный матч важным, но не решающим. Массимилиано Аллегри даже точно назвал решающие - против "Зенита". Рассуждая о дальнейших амбициях после выхода из группы, о желании выйти в финал и выиграть турнир. А его капитан Джорджо Кьеллини рассчитывает, как победа над англичанами позволит сразу же играть "матчбол" с россиянами на выход из группы и затем беречь силы, энергию в дальнейших турах.

Впрочем, история "Шерифа" должна настораживать. Сорвать планы способен кто угодно. Тот же "Зенит" проиграл в Лондоне лишь со счетом 0:1, а это демонстрация силы. Потому фаворитам группы нужно искать очки в каждом матче и не позволять себе расслабляться. Да и сами по себе такие матчи, как говорит Кьеллини, очень приятны. Своим уровнем, вызовом, блеском. Аллегри говорит о бурных эмоциях, стимулирующих на из ряда вон выходящие действия и достижения, и о замечательном вечере без связи с результатом. Вечер в Турине может стать таким.

29 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Н

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Челси"

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

В последнее время "Челси" несколько барахлит. В последних четырех матчах, кроме разгрома "Тоттенхэма", были и всего 1:0 над "Зенитом", и 1:1 и серия пенальти в Кубке Лиги против "Астон Виллы", и первое поражение в сезоне - на днях от "Манчестер Сити" (0:1). Причем интересно, что все проблемные матчи состоялись дома, а "Тоттенхэм" - в гостях. За "Сити" команда подверглась немалой критике, Томас Тухель признал, что ошибся с переходом на 3-5-2. Говоря также о слишком пассивной обороне, слишком глубоком сидении без мяча.

У "Ювентуса" весь сезон на внутренней арене барахлит. Он побил свои антирекорды 52-летней давности, первую победу в лиге добыл лишь в пятом туре Серии А. Пропустил в шести матчах Серии А десять мячей, пропустил там хотя бы один в 20-ом матче подряд. В первых пяти матчах сезона во всех турнирах не забил ни одного мяча во втором тайме и ни одного после того, как пропустил. Зато в ЛЧ в Мальме победил легко (3:0). Одержал победы и наконец-то в лиге, две подряд. С камбеком в одном из матчей. Хотя и с двумя пропущенными в каждом.

Эти пропущенные, игра в обороне, стали главной темой обсуждения вокруг клуба. Аллегри признал, что также рассматривает игру с тремя центральными защитниками. Главное же - требует от подопечных играть технично, терпеливо, сохранять баланс при прессинге, помнить о контратаках и стандартных положениях соперника. "Они накажут нас за каждую ошибку". Тухель же говорит о положительной энергии, которую хочет увидеть от подопечных. Реабилитироваться в этом матче могут захотеть обе команды.

Кадры

"Ювентус" лишился лидеров своей атаки Дибалы и Мораты. Придется ему ставить Мойзе Кена, который уже отметился первым голом. Также нет Аарона Рэмзи. Адриен Рабио вернулся, и Аллегри говорит о его огромном потенциале, но неизвестно, готов ли француз играть. Тренер объявил, что точно сыграют вратарь Щесны, немало ошибавшийся в самых первых турах, Локателли, Алекс Сандро и Данило. Должен сыграть и Федерико Кьеза. Аллегри заявляет, что после победы на Евро он уже не молодой игрок, и от него нужно требовать больше.

Выйдут ли в обороне одновременно Де Лихт, Бонуччи и Кьеллини? Вопрос остается.

"Челси" также лишился лидера. Нголо Канте заразился коронавирусом. Без него на поле в Лиге Чемпионов команда пропускает в среднем по два гола за матч. С ним - 0.6. Так что потеря очень существенна. Существенна и потеря Мейсона Маунта, связывания центра поля с атакой которого не хватило против "Сити". Хавертц, Сауль или Зиех сейчас слабее. Плохие новости для Ромелу Лукаку. Также придется искать замены игрокам правого фланга - Джеймсу и Пулишичу.

Лукаку забил единственный гол "Зениту", но в трех матчах после этого не забивал. Он отобрал у "Ювентусa" титул чемпиона Италии в предыдущем сезоне, но в шести матчах против него в карьере побеждал лишь однажды и забил один мяч. Сумеет ли исправиться?

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Локателли, Бентанкур, Кьеза, Кен, Куадрадо

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Чилвелл, Жоржиньо, Ковачич, Хавертц, Зиех, Лукаку

Очные матчи

20.11.2012. Лига Чемпионов. Групповой турнир. "Ювентус" - "Челси" 3:0

19.09.2012. Лига Чемпионов. Групповой турнир. "Челси" - "Ювентус" 2:2

10.03.2009. Лига Чемпионов. 1/8 финала. "Ювентус - "Челси" 2:2

25.02.2009. Лига Чемпионов. 1/8 финала. "Челси" - "Ювентус" 1:0

После хронологически первой дуэли "Челси" прошел дальше и вылетел в полуфинале. После второй "Ювентус" вышел из группы, а "Челси", тогда действующий победитель Лиги Чемпионов - нет.

Прогноз: Ювентус - Челси 1:1

Обе команды никуда не спешат в Лиге Чемпионов, имеют запас. Также отвлекаются на проблемы дома. Особенно "Ювентус". Обе потеряли весьма важных игроков. Конечно, это может высвободить их и принести нам веселый матч. Но скорее будет осторожная игра. Тем более, что обе такую исповедуют и собираются играть с тремя центральными защитниками. "Юве" пропускал уже в 11-ти матчах дома подряд во всех турнирах, "Челси" забивал в гостях в десяти подряд. Так что голы будут. Хотя не так много. 2:2 вряд ли повторится.