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Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021

Лига Чемпионов
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Нужно повторить прошлогодний успех

Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В последние годы "Шахтеру" по-особому везет во время жеребьевки Лиги Чемпионов. Просто посмотрите на группы "горняков". Сначала их три года подряд кидали в один квартет с "Манчестер Сити", заставляя играть против машины Гвардиолы. После этот сценарий всем надоел и теперь "Шахтеру" второй год выпадает в соперники "Интер" и "Реал". Те самые "Интер" и "Реал", с которыми год назад "горняки" взяли восемь из 12, ни разу не проиграв европейским грандам. И вот спустя две недели после игры с миланцами, "Шахтер" на своем поле примет брата по несчастью.

Почему? И "горняки", и "сливочные" совершили настоящий подвиг, проиграв абсолютному дебютанту турнира - тираспольскому "Шерифу". Такой старт не лучшим образом отобразился на турнирном положении команд, у которых впереди спарка из двух матчей. Теперь обоим нужно стараться брать возможный максимум, вот только удастся это лишь одной стороне.

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"Шахтер" 22:00 "Реал"

ЛЧ, групповой этап. 3-й тур
19 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: С.Йованович
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Сравнивать нынешних "горняков" с той командой, которая год назад обыгрывала "Реал", нет никакого смысла. Команду летом возглавил новый тренер, затеявший перестройку стиля, которая дала нестабильность в паре с неплохими результатами. Да, было поражение "Шерифу", отскок с "Монако", в чемпионате "Шахтер" отстает от "Динамо", но команда вышла в группу ЛЧ и взяла Суперкубок. В целом, это далеко не худшие последствия перестроечного процесса.

В последних матчах "Шахтер" прибавил. Можно сказать, набрал неплохой ход. Да, в играх с "Динамо" и "Интером" были две нулевки, но в обеих встречах коллектив де Дзерби играл так, как того хотел тренер. И пусть оба матча попадали под категорию "равные", провальными их назвать язык не повернется. А перед игрой с "Реалом", вице-чемпион Украины уничтожил "Зарю" 6:1, дав отдохнуть некоторым лидерам. Неплохо.

Состав "Шахтера" на игру с мадридцами можно предсказать с точностью в 95 процентов. Трубин снова появится в рамке, о чем де Дзерби дал понять после последнего матча УПЛ, Степаненко вернется в опорную зону, Тете выйдет справа в атаке, разрывавший "Зарю" Фернандо - слева. На позиции форварда снова появится Педриньо, который после травмы Траоре получил роль "ложной девятки". Возможен еще вариант, что с первых минут выйдет Соломон, но это маловероятно.

Есть одна серьезная потеря. За день до матча стало известно, что игру из-за повреждения пропустит Николай Матвиенко. Вариантов у де Дзерби всего два - либо выпускать опытного Кривцова, либо молодого Витао.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Патрик, Фернандо - Педриньо

"Реал":

Мадридцы также изменились с момента своего последнего матча в Киеве. В прошлом сезоне они дошли до полуфинала ЛЧ, до последнего тура боролись за золото в Ла Лиге, а после сменили тренера. На место Зинедина Зидана пришел его наставник и ментор - Карло Анчелотти.

И игра "Реала" поменялась. Мадридцы красиво играют впереди, но оборона, даже несмотря на трансфер Алабы, остается слабым местом команды. Присутствует и нестабильность в результатах. "Сливочные" шикарно начали сезон, но в трех последних матчах не обыграли и не забили "Вильярреалу", а после проиграли "Шерифу" и "Эспаньолу". Далее была международная пауза, которая для команды Анчелотти длилась дольше обычной из-за отборочных матчей в Южной Америке. И такой простой может сказаться на игроках как положительно, так и отрицательно.

Перед игрой в Киеве у Анчелотти хватает кадровых проблем. Не попали в итоговую заявку Азар, Карвахаль, Иско, Йович и Бэйл, а Менди и Марсело только вернулись к тренировкам после травм. Параллельно с этим стоит учитывать, что уже на выходных коллектив Анчелотти сыграет с "Барселоной". И что делать итальянцу в этой ситуации? Ротации ведь не избежишь.

Ориентировочный состав: Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Алаба - Каземиро, Модрич, Вальверде - Родриго, Бензема, Винисиус

Цифры и факты

  • "Шахтер" и "Реал" в своей истории пересекались четыре раза - в сезонах 2015/16 и 2020/21. В первом случае дважды побеждали мадридцы, во втором - донецкий коллектив. Вот такое равенство.
  • "Шахтер" выиграл только четыре из последнего 21 матча в основной сетке Лиги чемпионов
  • "Горняки" встречались с испанскими клубами 27 раз в своей истории. На их счету семь побед, шесть ничьих и 14 поражений
  • В восьми последних выездных играх против украинских клубов, "Реал" выиграл всего дважды. Также на их счету два поражения и четыре ничьих
  • Роберто Де Дзерби - воспитанник "Милана", и он успел застать в клубе Анчелотти. Однако под руководство Карло нынешний алленаторе "горняков" так и не сыграл ни одного матча

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шериф 2 2 0 0 4-1 +3 6
2 Реал 2 1 0 1 2-2 0 3
3 Интер 2 0 1 1 0-1 -1 1
4 Шахтер 2 0 1 1 0-2 -2 1

Статистика команд

"Шахтер":

Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021 - изображение 1

"Реал":

Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021 - изображение 3

"Шахтер" - "Реал": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Реал" от UA-Football

Ничья 1:1. Рискованный прогноз, но делать ставки на матчи "Шахтера" эпохи де Дзерби в целом непросто. В пользу "горняков" есть несколько факторов. Команда набрала неплохую форму, все больше свыкается с идеями нового коуча, в то время как "Реал" прибудет в Киев без некоторых важных игроков, которые бы точно не помешали Анчелотти. Помимо этого, мадридцы 16 дней находились вне игры, что может отрицательно сказаться на команде. Не забывайте, что на выходных испанцев будет ждать "Барселона", куда более принципиальный соперник, на которого придется бросить большую часть ресурсов.

Ключ к успеху "Шахтера" - надежность в обороне. "Реал" сзади играет неидеально, оставляет зоны, но впереди у них слишком много качественных игроков, умеющих наказать за малейшую оплошность. А потому, де Дзерби нужно требовать от своей команды максимальной концентрации и идеальной реализации собственных моментов. А мы же поставим, что команды обменяются голами в матче вторника.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (5)
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Ракицкий (Питер)
18.10.2021 в 21:30
0-4 и хватит.кроты должны жить в земле.
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Maximum (Торонто)
18.10.2021 в 21:15
Это будет совсем не тот Реал который мучился с шерифом, к тому матчу они подходили расслабленно в качестве команды легко побеждающей в чемпионате, сейчас это будет злой гранд который планомерно готовился к Шахтёру несколько недель, нашим командам редко выпадает такая честь. Да и в том же матче с шерифом, я считаю это подвиг вратаря и колоссальная удача позволила молдованам победить. Подобное чудо и огромная самоотдача необходимы завтра чтобы расписать ничью
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-1
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таврия19752009 (симферополь)
18.10.2021 в 20:56
Удачи Шахтер !!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.10.2021 в 20:18
Так вроде был уже один прогноз на матч? Я вроде комментарий писал? Ну да ладно , ещё раз кротам удачи! )
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Loader (Днепр)
18.10.2021 в 20:35
Но у Реала не такие большие потери, как здесь расписано.По сути Карвахаль и Менди. Остальные или лавочники, или Бэйл-Азар, которые только в списке команды присутствуют.)) Но кротам удачи. Верю слабо, но вся Испания сейчас непредсказуема. А посмотрю, наверное, АМ - Ливер.
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