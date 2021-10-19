Брюгге - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 19.10.2021

Лига чемпионов, группа A, третий тур

19 октября 2021. Брюгге, “Ян Брейдель”

“Брюгге” 19:45 “Манчестер Сити”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Megogo

“Манчестер Сити” начнет матч третьего тура в качестве третьей команды группы A. “Брюгге” в стартовых двух матчах смог удивить, взяв четыре очках в играх с “Пари Сен-Жермен” и “РБ Лейпциг”, “Сити” тоже переиграл немецкую команду, но вице-чемпиону Франции уступил.

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Брюгге

Диковинное поражение 1:6 еще в августе от “Гента” остается единственным для “Брюгге” в сезоне. В чемпионате Бельгии команда Клемана занимает второе место, уступая только сенсации сезона “Юниону”, второе место у “Брюгге” и в группе Лиги чемпионов, но впереди, и только по разнице мячей – “Пари Сен-Жермен”.

В пятницу “Брюгге” обыграл “Кортрейк” (дубль Вормера), но Филипп Клеман особо радовался этой победе, так как его команде удалось сохранить ворота на замке. Это был пятый матч в сезоне, в котором “Брюгге” не пропустил. В бельгийской лиге "Брюгге" пока пропускает больше гола за поединок (13 в 11 турах).

Все игроки “Брюгге” готовы к матчу против “Манчестер Сити”, но Клеман говорит о своем “реалистическом" настрое. По его мнению, “Манчестер Сити” и “Бавария” – две лучшие команды мира в данный момент. Но после победы над “РБ Лейпциг” и ничьей с “ПСЖ” тренер “Брюгге" замечает и другую динамику: “Приятно видеть, что люди начинают верить в нашу команду после двух хороших стартовых матчей”.

Манчестер Сити

Пеп Гвардиола вновь проявил свою максимальную вежливость и отвесил несколько комплиментов “Брюгге”. По мнению тренера “Манчестер Сити”, “Брюгге” – “это самая важная команда Бельгии. Они играют очень агрессивно, вертикально и у них есть хорошие игроки в последней трети. Когда я увидел жеребьевку, я подумал: “Вау. Они непростые”, и потом они выиграли у “Лейпцига”. Это топ-команда”.

“Манчестер Сити” по разу проиграл в чемпионате Англии и Лиги чемпионов, выдал странную ничью в АПЛ с “Саутгемптоном”, но в целом “Сити” сезон пока проходит без больших потрясений. Единственный новичок Джек Грилиш хорошо вписался в новую команду, Фил Фоден и Бернарду Силва из матча в матч демонстрируют свой невероятный прогресс, Лапорт борется со Стоунзом за место в основе.

Иногда “Сити” испытывает проблемы с реализацией, и тогда можно вспомнить, что “горожане” фактически играют без нападающих (Жезус чаще всего действует как вингер), но в большинстве матчей это обстоятельство малоощутимо – настолько сильны игроки “Сити” в других линиях.

Матч с “Брюгге” из-за травмы пропустит Ферран Торрес, бразильцы Жезус и Эдерсон присоединились к команде после окончания своего карантина.

Статистика команд, цифры и факты

В двух матчах Лиги чемпионов “Манчестер Сити” пропустил больше голов (пять), чем в восьми – английской Премьер-лиги (три).

В сезоне 2021/22 “Манчестер Сити” в среднем забивает 2.54 гола за матч.

“Брюгге” пропускает в среднем 1.21 гола за матч, только в пяти из 14 матчей нового сезона чемпиону Бельгии удалось не пропустить.

Лучший бомбардир “Манчестер Сити” после 11 сыгранных матчей всего сезона – Рияд Марез (четыре гола)

Последние пять матчей Брюгге и Манчестер Сити

Брюгге

15.10 “Кортрейк” 2:0 (Лига Жюпиле)

03.10 “Андерлехт” 1:1 (Лига Жюпиле)

28.09 “РБ Лейпциг” 2:1 (Лига чемпионов)

24.09 “Левен” 1:1 (Лига Жюпиле)

18.09 “Шарлеруа” 1:0 (Лига Жюпиле)

Манчестер Сити

16.10 “Бернли” 2:0 (АПЛ)

03.10 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

28.09 “Пари Сен-Жермен” 0:2 (Лига чемпионов)

25.09 “Челси” 1:0 (АПЛ)

21.09 “Уиком” 6:1 (Кубок лиги)

Личные встречи

Это будет первый матч в истории между “Брюгге” и “Манчестер Сити”. Результаты “Брюгге” против английских команд: шесть побед, пять ничьих и 15 поражений. “Сити” против бельгийцев: пять побед, одно поражение.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Пари Сен-Жермен" 2 1 1 0 3-1 +2 4 2 "Брюгге" 2 1 1 0 3-2 +1 4 3 "Манчестер Сити" 2 1 0 1 6-5 +1 3 4 "РБ Лейпциг" 2 0 0 2 4-8 -4 0

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Ориентировочные составы

“Брюгге”: Миньоле – Мата, Хендри, Н’Соки, Соболь – Вормер, Ритс, Ванакен – Соуа, Де Кетеларе, Ланг

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне – Жезус, Фоден, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брюгге – Манчестер Сити от UA-Football

“Брюгге” способен на сюрпризы. Это команда-гегемон в своей лиге, кроме того у нее уже есть хороший еврокубковый опыт. Но у “Манчестер Сити” нет проблем. Команда Гвардиолы должна была побеждать “ПСЖ”, но не реализовала свои моменты. Второй раз эта история не повторится. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.