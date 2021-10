Атлетико - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 19.10.2021

Лига чемпионов. Группа B, третий тур

19 октября, 22:00. "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Сразу после жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в группе B определились два лидера и команды, которые будут бороться за путевку в Лигу Европы. Стартовые два тура показали, что этот прогноз оправдывается, ведь и "Ливерпуль" и "Атлетико" опережают своих соперников в квартете. Возможно, где-то не слишком справедливо, но факт остается фактом. Теперь же они будут в очном противостоянии решать, кто же все-таки заслуживает быть единоличным лидером по всем показателям, в том числе и в личных встречах.

Турецкий арбитр Джюнейт Чакир стал настоящим героем трех очков в матче против "Милана". Это, наверное, понимают и сами "матрасники", особенно в моменте с несправедливым пенальти в ворота "россонерри". Благодаря этой гостевой победе (2:1) подопечные Симеоне и занимают второе место в группе с четырьмя очками в активе. Защиту "Порту" на "Ванда Метрополитано" все-таки мадридская команда не смогла пробить. Да и поединок против португальцев был классическим матчем двух оборонительных команд - минимум остроты в атаке.

В последний раз "Атлетико" проводил официальный матч еще 2 октября, ведь поединок против "Гранады", который должен был состояться в минувшие выходные, был перенесен. Причиной стало участие игроков "матрасников" в матчах отбора на Чемпионат Мира-2018 южноамериканских команд. Вообще в КОНМЕБОЛ свои уставы, но это уже другая история. В общем дела в Ла Лиге для "матрасников" идут неплохо - только "Реал Сосьедад" перегнал подопечных Симеоне по очкам, однако не забываем о матче с "Гранадой" в запасе.

В поединке против "мерсисайдцев" мадридцам не поможет только центральный защитник Стефан Савич. Черногорец продолжает отбывать дисквалификацию за свою выходку во встрече 1/8 ЛЧ прошлого сезона против "Челси". Напомним, что тогда он был удален за удар локтем в солнечное сплетение Рюдигеру, а ограничения в четыре еврокубковые матчи получил еще и за грубые высказывания в сторону арбитра.

"Мерсисайдцы" прекрасно стартовали в Лиге Чемпионов. И прекрасно с двух сторон: и для своих фанатов, и для нейтральных болельщиков. 11 голов в двух матчах подопечных Клоппа, волевая победа против "Милана" и максимальные шесть очков подтверждает прогнозируемое лидерство в квартете. Трио Салах, Мане и Фирмино продолжает разрывать - шесть голов на троих. Что может быть лучше? Разве что меньше пропущенных мячей в свои ворота.

В чемпионате Англии дела идут не намного хуже. "Ливерпуль" после восьми туров остается единственной командой в АПЛ, которая не проигрывала в текущем сезоне соревнования. Сейчас подопечные Клоппа расположились на втором месте, уступая "Челси" одно очко. Сказалась ничья против "Брентфорда" и мировые с "Манчестер Сити" и теми же "аристократами".

Getting set for the latest instalment of #UCL action!



???? Madrid ✈️ pic.twitter.com/0colS67IOw