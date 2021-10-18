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Атлетико - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 19.10.2021
Битва лидеров квартета
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов. Группа B, третий тур
19 октября, 22:00. "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Прямая трансляция: Мегого
Сразу после жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в группе B определились два лидера и команды, которые будут бороться за путевку в Лигу Европы. Стартовые два тура показали, что этот прогноз оправдывается, ведь и "Ливерпуль" и "Атлетико" опережают своих соперников в квартете. Возможно, где-то не слишком справедливо, но факт остается фактом. Теперь же они будут в очном противостоянии решать, кто же все-таки заслуживает быть единоличным лидером по всем показателям, в том числе и в личных встречах.
"Атлетико"
Турецкий арбитр Джюнейт Чакир стал настоящим героем трех очков в матче против "Милана". Это, наверное, понимают и сами "матрасники", особенно в моменте с несправедливым пенальти в ворота "россонерри". Благодаря этой гостевой победе (2:1) подопечные Симеоне и занимают второе место в группе с четырьмя очками в активе. Защиту "Порту" на "Ванда Метрополитано" все-таки мадридская команда не смогла пробить. Да и поединок против португальцев был классическим матчем двух оборонительных команд - минимум остроты в атаке.
В последний раз "Атлетико" проводил официальный матч еще 2 октября, ведь поединок против "Гранады", который должен был состояться в минувшие выходные, был перенесен. Причиной стало участие игроков "матрасников" в матчах отбора на Чемпионат Мира-2018 южноамериканских команд. Вообще в КОНМЕБОЛ свои уставы, но это уже другая история. В общем дела в Ла Лиге для "матрасников" идут неплохо - только "Реал Сосьедад" перегнал подопечных Симеоне по очкам, однако не забываем о матче с "Гранадой" в запасе.
???? & ⚽ pic.twitter.com/38Fqu6flsu— Atlético de Madrid (@Atleti) October 18, 2021
Кадры хозяев
В поединке против "мерсисайдцев" мадридцам не поможет только центральный защитник Стефан Савич. Черногорец продолжает отбывать дисквалификацию за свою выходку во встрече 1/8 ЛЧ прошлого сезона против "Челси". Напомним, что тогда он был удален за удар локтем в солнечное сплетение Рюдигеру, а ограничения в четыре еврокубковые матчи получил еще и за грубые высказывания в сторону арбитра.
"Ливерпуль"
"Мерсисайдцы" прекрасно стартовали в Лиге Чемпионов. И прекрасно с двух сторон: и для своих фанатов, и для нейтральных болельщиков. 11 голов в двух матчах подопечных Клоппа, волевая победа против "Милана" и максимальные шесть очков подтверждает прогнозируемое лидерство в квартете. Трио Салах, Мане и Фирмино продолжает разрывать - шесть голов на троих. Что может быть лучше? Разве что меньше пропущенных мячей в свои ворота.
В чемпионате Англии дела идут не намного хуже. "Ливерпуль" после восьми туров остается единственной командой в АПЛ, которая не проигрывала в текущем сезоне соревнования. Сейчас подопечные Клоппа расположились на втором месте, уступая "Челси" одно очко. Сказалась ничья против "Брентфорда" и мировые с "Манчестер Сити" и теми же "аристократами".
Getting set for the latest instalment of #UCL action!— Liverpool FC (@LFC) October 18, 2021
???? Madrid ✈️ pic.twitter.com/0colS67IOw
Кадры гостей
Потерь у "Ливерпуля" немного больше. В лазарете находятся Тьяго Алькантара, Кертис Джонс и Харви Эллиот. В последнее время испанца в центре поля заменяет 35-летний Милнер, да и Кейта наконец понемногу набирает форму, так что особых проблем из-за травмированных не должно быть.
Ориентировочные составы от УЕФА
"Атлетико": Облак - Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Карраско - Льоренте, Коке, Лемар - Жоау Феликс, Суарес
"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Кейта, Фабиньо, Хендерсон - Салах, Жота, Мане
Последние матчи "Атлетико" и "Ливерпуля"
Последние пять встреч хозяев
- 02.10.2021. "Атлетико" - "Барселона" 2:0 (Ла Лига)
- 28.09.2021. "Милан" - "Атлетико" 1:2 (ЛЧ)
- 25.09.2021. "Алавес" - "Атлетико" 1:0 (Ла Лига)
- 21.09.2021. "Хетафе" - "Атлетико" 1:2 (Ла Лига)
- 18.09.2021. "Атлетико" - "Атлетик" 0:0 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
- 16.10.2021. "Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:5 (АПЛ)
- 03.10.2021. "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:2 (АПЛ)
- 28.09.2021. "Порту" - "Ливерпуль" 1:5 (ЛЧ)
- 25.09.2021. "Брентфорд" - "Ливерпуль" 3:3 (АПЛ)
- 21.09.2021. "Норвич" - "Ливерпуль" 0:3 (Кубок Лиги)
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|8-3
|6
|2
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3
|Порту
|2
|0
|1
|1
|1-5
|1
|4
|Милан
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
Личные встречи между "Атлетико" и "Ливерпулем"
В шести официальных матчах между командами преимущество пока на стороне испанского коллектива: три победы против одной. Еще два поединка завершились вничью. Последний раз они играли между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020, и тогда обменялись минимальными победами (1:0, 0:1) в основное время, а в дополнительное "Атлетико" дожал "мерсисайдцев" на "Энфилде".
Шесть официальных матчей между командами
- 11.03.2020. "Ливерпуль" - "Атлетико" 1:0 (2:3 после дополнительного времени) (ЛЧ)
- 18.02.2021. "Атлетико" - "Ливерпуль" 1:0 (ЛЧ)
- 29.04.2010. "Ливерпуль" - "Атлетико" 2:1 (ЛЕ)
- 22.04.2020. "Атлетико" - "Ливерпуль" 1:0 (ЛЕ)
- 04.11.2008. "Ливерпуль" - "Атлетико" 1:1 (ЛЧ)
- 22.10.2008. "Атлетико" - "Ливерпуль" 1:1 (ЛЧ)
Цифры и факты
- "Ливерпуль" - одна из двух команд из топ-5 чемпионатов, еще не уступала в текущем сезоне. Компанию "мерсисайдцам" также составляет немецкий "Фрайбург".
- В последний раз "Атлетико" уступал дома как раз в домашнем матче Лиги чемпионов. В феврале этого года шедевральный гол Жиру выбил "матрасников" из турнира.
- В очных противостояниях на групповом этапе еврокубков команды еще не побеждали друг у друга.
- В последних четырех матчах в ЛЧ дома "Атлетико" забил всего один гол - "Баварии".
- В каждом выездном поединке этого сезона "Ливерпуль" забил хотя бы три мяча. В общем - 22 гола за шесть встреч.
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Ставки и коэффициенты на матч "Атлетико" - "Ливерпуль"
Прогноз на матч "Атлетико" - "Ливерпуль" от UA-Football
Суперзащитная команда против суператакующей. Трудно взвесить чашу весов в сторону одной модели, но все же надо учесть тот факт, что игра будет проходить на "Ванда Метрополитано". Не сможет "Ливерпуль" уйти без гола в этом матче, однако и "матрасники" имеют хороший атакующий потенциал. Тем более, что у подопечных Симеоне было больше времени для отдыха. Прогноз: голевая ничья.
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