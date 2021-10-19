Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет А, 3-й тур

"Пари Сен-Жермен" 22:00 "РБ Лейпциг"

Трансляция – Megogo

Пари Сен-Жермен

На старте сезона ПСЖ выиграл 9 из 10 матчей в Лиге 1, а также победил финалиста Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" (2:0) в прошлом туре Лиги Чемпионов. Но за первым местом в обоих таблицах скрывается масса недостатков, коих хватает во всех линиях команды Маурисио Почеттино.

Зашкаливающий индивидуальный талант парижан помогает добывать результат на внутренней арене, хотя и там "Ренн" (0:2) в последнем туре перед международным перерывом оставил столичную команду ни с чем. Из последних четырёх побед три были добыты после 87-й минуты, и долго такое продолжаться не может.

Адаптация звёздных новичков продолжается, и выхлопа от них пока мало, за исключением Хакими. Латиноамериканские топчики поздно приехали из сборных и пропустили субботнюю игру с "Анже" (2:1). Возвращение Месси и компании ожидается во вторник, но их кондиции в любом случае не будут оптимальными.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" всё ещё свыкается с уходом Юлиана Нагельсманна. Джесси Марш, заступивший на его пост, справляется не так уж плохо, но стабильности "быкам" явно не хватает. Недавние поражения от "Майнца" (0:1) и "Вольфсбурга" (0:1) объясняются плохой реализацией, зато андердогам залетает помногу – шесть безответных было забито "Герте", три "Бохуму", четыре "Штутграту".

Но вот в Лиге Чемпионов дела идут однозначно плохо. На фоне провала ПСЖ в Брюгге (1:1) в первом туре казалось, что "Лейпциг" сумеет навязать борьбу в квартете. Сначала "быков" уничтожили на "Этихад" со счётом 6:3, хотя проблем "Манчестер Сити" удалось создать немало. Но последующее поражение от "Брюгге" (1:2) поставило амбиции на выход из группы под большой вопрос. Теперь надо либо удивлять ПСЖ, либо потихоньку примиряться с вылетом.

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Статистика и факты

"РБ Лейпциг" проиграл 4 последних матча в ЛЧ

"РБ Лейпциг" пропускал как минимум два гола в 6 последних матчах ЛЧ

В последних трёх матчах ПСЖ в ЛЧ было забито меньше трёх голов

ПСЖ пропустил 12 голов в 13 матчах сезона

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 ПСЖ 2 1 1 0 3-1 4 2 Брюгге 2 1 1 0 2-1 4 3 Манчестер Сити 2 1 0 1 6-5 3 4 РБ Лейпциг 2 0 0 2 4-8 0

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гейе, Верратти, Эррера – Неймар, Мбаппе, Месси

РБ Лейпциг: Гулачи – Орбан, Симакан, Клостерманн – Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Мукиеле – Нкунку, Форсберг – Поульсен

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Ставки и коэффициенты

Прогноз ПСЖ – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Победа ПСЖ 3:1. У "РБ Лейпциг" Нагельсманна были бы серьёзные шансы на то, чтобы оставить ПСЖ за бортом Лиги Чемпионов. Но в нынешнем виде "быкам" нечего противопоставить суперзвёздам Парижа. Оборона Парижа наверняка пропустит, но победа должна остаться за французами. Прогноз: 3:1. Ставка: оба забьют с коэффициентом 1.65.