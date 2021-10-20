Барселона - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021

Можно ближайшие два матча с "Барселоной" рассматривать сквозь призму прошлогоднего противостояния. Но это ничего не даст, кроме субъективных попыток сравнить прошлогодний и нынешний уровне киевского "Динамо". Правда в том, что в каждом сезоне и даже в каждом матче – новая история. Сегодняшняя история для "Динамо" заключается в том, что без очков, набранных в противостоянии с каталонцами, придется смириться с последним местом группы. Если очки будут – тогда будут шансы обеспечить себе евровесну. Чем больше баллов – тем больше перспектив. Вот и вся арифметика.

Говорят, что "Барса" уже не так. Это действительно так, ведь нельзя не разделять эпоху команды / клуба на до и после Лионеля Месси. Без аргентинца "Барселона" стала уязвимой, однако не стала командой, у которой с позиции силы могут побеждать представители УПЛ. Миллиардер, обеднев, становится "всего-навсего" миллионером. А ты все равно живешь от зарплаты до зарплаты.

Лига чемпионов. Группа Е. Третий тур

Испания. Барселона. "Камп Ноу"

Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)

"Барселона" (Испания) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина)

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO | аудио-трансляция -YouTube канал "Подкасты UA-Футбол" >>>

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Барселона"

После того, как "Барса" поочередно влетела в Лиге чемпионов "Баварии" и "Бенфике", украинских болельщиков футбола тревожил один момент: чтобы, мол, к противостоянию с "Динамо" не уволили Рональда Кумана. Не уволили, но аккуратно перед "Динамо" каталонцы выдали свой лучший матч сезона. Именно так – победа над "Валенсией" показала, что не следует полностью принижать способность испанского коллектива бороться за нужный ему результат. В том поединке "Барселона" проявила характер, показала содержательный комбинационный футбол и предоставила заряд уверенности Рональду Куману.

Поэтому матч с "Динамо" "Барса" начнет в приподнятом настроении. И одновременно – с пониманием того, что отступать некуда. Ноль очков после двух туров не оставляют "кулес" выбора, кроме как атаковать с самого начала. Даже ничья будет расцениваться как провал.

Очень важный для "Барсы" момент – возвращение после травм Фати. Юный испанец сейчас является лидером атак и забивает там, где ошибается, например, Депай. А полузащита держится на Гави, который отлично работает в отборе и уменьшает нагрузку на линию обороны. Эти футболисты – это настоящее и будущее "Барсы". Как и Педри, который травмирован и не сыграет с "Динамо". Вне обоймы остаются также Брайтвайт, Араухо, Эрик Гарсия, Дембеле.

Ориентировочный состав: тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - де Йонг, Бускетс, Гави - Фати, Депай, Дест

"Динамо"

"Динамо" набрало классную форму. Но оценивать мы можем только на фоне УПЛ, где большинство соперников не могут противопоставить киевлянам каких-либо серьезных аргументов. Против "Баварии" в Лиге чемпионов был проигрыш в одни ворота, но более показательно – это матч с "Бенфикой". Тогда "Динамо" одержало ничью не с позиции силы, что Мирча Луческу расценил как позитив. "Бенфика" после того одолела "Барсу" и заявила о своих амбициях бороться за выход из группы. А что сможет "Динамо"?

В гостевом поединке киевлян удовлетворит и ничья, но играть с расчетом на нее категорически запрещено. "Динамо" должно взять на вооружение модель, которую обычно против него применяют соперники в УПЛ – дисциплинированная игра вторым номером на контратаках. Но если удастся забить, важно не расклеиться, как это было в последнем матче против "Динамо" со стороны "Львова". Дисциплина – это не до первого забитого или пропущенного. Это от свистка до свистка.

Что касается состава, то возникают вопросы на позиции центрального нападающего. Супряга полетел в Барселону, но вряд ли сыграет со старта. Шкурин? Также неочевидный вариант, нужна скорость. Луческу может рискнуть и выставить Витиньо, который неплохо сыграл в роли нападающего против "Шахтера". Если нет, то всегда готов к бою Денис Гармаш.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Гармаш

"Барселона" - "Динамо". Статистика личных встреч

У "Динамо" есть три победы над "Барселоной", но все они произошли еще в прошлом тысячелетии. В новейшей истории (с 2009-го годи и до сих пор) – только поражения. Примечательно, что в десяти поединках между собой команды ни разу не сыграли вничью.

"Барселона" - "Динамо". Последние матчи команд

О хронологически последнем матче "Барсы" уже упоминалось – уверенная победа над "Валенсией". Но перед тем действительно была печаль. Ранее "гранатовые" страдали не только в Лиге чемпионов, а в и Примере с "Атлетико", "Кадисом", еще раньше – "Гранадой".

В статистику последних пяти матчей "Динамо" попадают два разгрома – такое не часто увидишь в "динамовской" картине, однако сейчас именно так. 0:3 от "Шахтера" в Суперкубке, 0:5 от "Баварии" в Лиге чемпионов. Не совсем тешат самолюбие болельщиков "Динамо" нули с "Шахтером" в чемпионате. Поэтому единственное достижение последних пяти матчей – это две победы над львовскими пассажирами.

"Барселона" - "Динамо". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 2 2 0 0 8-0 +8 6 2 "Бенфика" 2 1 1 0 3-0 +3 4 3 Динамо 2 0 1 1 0-5 -5 1 4 "Барселона" 2 0 0 2 0-6 -6 0

Еще один необычный аспект предматчевых расписаний – то, что "Динамо" начнет игру в статусе находящейся выше в турнирной таблице команды. От "Барселоны" оба сегодняшних соперники получили по самые "не хочу", но "Бенфике" "Динамо", в отличие от "Барселоны", в первом круге не проиграло. Поэтому у "Динамо" один, у "Барсы" – ноль.

"Барселона" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Барселона" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Барселоны" 2:1. Прогнозируем, что это будет довольно ровный матч. Точно без разгрома или просто существенного игрового преимущества одной из команд. "Динамо" точно не останется без шансов на голы и добытые очки, но все же есть опасения, что магия "Камп Ноу" сыграет в пользу хозяев.