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Барселона - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021
Барселона - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.10.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Можно ближайшие два матча с "Барселоной" рассматривать сквозь призму прошлогоднего противостояния. Но это ничего не даст, кроме субъективных попыток сравнить прошлогодний и нынешний уровне киевского "Динамо". Правда в том, что в каждом сезоне и даже в каждом матче – новая история. Сегодняшняя история для "Динамо" заключается в том, что без очков, набранных в противостоянии с каталонцами, придется смириться с последним местом группы. Если очки будут – тогда будут шансы обеспечить себе евровесну. Чем больше баллов – тем больше перспектив. Вот и вся арифметика.
Говорят, что "Барса" уже не так. Это действительно так, ведь нельзя не разделять эпоху команды / клуба на до и после Лионеля Месси. Без аргентинца "Барселона" стала уязвимой, однако не стала командой, у которой с позиции силы могут побеждать представители УПЛ. Миллиардер, обеднев, становится "всего-навсего" миллионером. А ты все равно живешь от зарплаты до зарплаты.
Лига чемпионов. Группа Е. Третий тур
Испания. Барселона. "Камп Ноу"
Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)
"Барселона" (Испания) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина)
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"Барселона"
После того, как "Барса" поочередно влетела в Лиге чемпионов "Баварии" и "Бенфике", украинских болельщиков футбола тревожил один момент: чтобы, мол, к противостоянию с "Динамо" не уволили Рональда Кумана. Не уволили, но аккуратно перед "Динамо" каталонцы выдали свой лучший матч сезона. Именно так – победа над "Валенсией" показала, что не следует полностью принижать способность испанского коллектива бороться за нужный ему результат. В том поединке "Барселона" проявила характер, показала содержательный комбинационный футбол и предоставила заряд уверенности Рональду Куману.
Поэтому матч с "Динамо" "Барса" начнет в приподнятом настроении. И одновременно – с пониманием того, что отступать некуда. Ноль очков после двух туров не оставляют "кулес" выбора, кроме как атаковать с самого начала. Даже ничья будет расцениваться как провал.
Очень важный для "Барсы" момент – возвращение после травм Фати. Юный испанец сейчас является лидером атак и забивает там, где ошибается, например, Депай. А полузащита держится на Гави, который отлично работает в отборе и уменьшает нагрузку на линию обороны. Эти футболисты – это настоящее и будущее "Барсы". Как и Педри, который травмирован и не сыграет с "Динамо". Вне обоймы остаются также Брайтвайт, Араухо, Эрик Гарсия, Дембеле.
Ориентировочный состав: тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - де Йонг, Бускетс, Гави - Фати, Депай, Дест
"Динамо"
"Динамо" набрало классную форму. Но оценивать мы можем только на фоне УПЛ, где большинство соперников не могут противопоставить киевлянам каких-либо серьезных аргументов. Против "Баварии" в Лиге чемпионов был проигрыш в одни ворота, но более показательно – это матч с "Бенфикой". Тогда "Динамо" одержало ничью не с позиции силы, что Мирча Луческу расценил как позитив. "Бенфика" после того одолела "Барсу" и заявила о своих амбициях бороться за выход из группы. А что сможет "Динамо"?
В гостевом поединке киевлян удовлетворит и ничья, но играть с расчетом на нее категорически запрещено. "Динамо" должно взять на вооружение модель, которую обычно против него применяют соперники в УПЛ – дисциплинированная игра вторым номером на контратаках. Но если удастся забить, важно не расклеиться, как это было в последнем матче против "Динамо" со стороны "Львова". Дисциплина – это не до первого забитого или пропущенного. Это от свистка до свистка.
Что касается состава, то возникают вопросы на позиции центрального нападающего. Супряга полетел в Барселону, но вряд ли сыграет со старта. Шкурин? Также неочевидный вариант, нужна скорость. Луческу может рискнуть и выставить Витиньо, который неплохо сыграл в роли нападающего против "Шахтера". Если нет, то всегда готов к бою Денис Гармаш.
Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Гармаш
"Барселона" - "Динамо". Статистика личных встреч
У "Динамо" есть три победы над "Барселоной", но все они произошли еще в прошлом тысячелетии. В новейшей истории (с 2009-го годи и до сих пор) – только поражения. Примечательно, что в десяти поединках между собой команды ни разу не сыграли вничью.
"Барселона" - "Динамо". Последние матчи команд
О хронологически последнем матче "Барсы" уже упоминалось – уверенная победа над "Валенсией". Но перед тем действительно была печаль. Ранее "гранатовые" страдали не только в Лиге чемпионов, а в и Примере с "Атлетико", "Кадисом", еще раньше – "Гранадой".
В статистику последних пяти матчей "Динамо" попадают два разгрома – такое не часто увидишь в "динамовской" картине, однако сейчас именно так. 0:3 от "Шахтера" в Суперкубке, 0:5 от "Баварии" в Лиге чемпионов. Не совсем тешат самолюбие болельщиков "Динамо" нули с "Шахтером" в чемпионате. Поэтому единственное достижение последних пяти матчей – это две победы над львовскими пассажирами.
"Барселона" - "Динамо". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|2
|2
|0
|0
|8-0
|+8
|6
|2
|"Бенфика"
|2
|1
|1
|0
|3-0
|+3
|4
|3
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|0-5
|-5
|1
|4
|"Барселона"
|2
|0
|0
|2
|0-6
|-6
|0
Еще один необычный аспект предматчевых расписаний – то, что "Динамо" начнет игру в статусе находящейся выше в турнирной таблице команды. От "Барселоны" оба сегодняшних соперники получили по самые "не хочу", но "Бенфике" "Динамо", в отличие от "Барселоны", в первом круге не проиграло. Поэтому у "Динамо" один, у "Барсы" – ноль.
"Барселона" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Барселона" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Барселоны" 2:1. Прогнозируем, что это будет довольно ровный матч. Точно без разгрома или просто существенного игрового преимущества одной из команд. "Динамо" точно не останется без шансов на голы и добытые очки, но все же есть опасения, что магия "Камп Ноу" сыграет в пользу хозяев.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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