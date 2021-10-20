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Бенфика - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021
Бенфика – Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 октября 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа E, третий тур
20 октября 2021. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”
“Бенфика” 22:00 “Бавария”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Megogo
На “Эштадиу да Луш” встретятся лидеры группы E. Обе команды не пропустили пока ни одного гола, но “Бавария” обыграла “Динамо” Киев, а “Бенфика” – нет, поэтому турнирную таблицу возглавляет чемпион Германии.
Бенфика
“Бенфика” выиграла семь стартовых матчей чемпионата Португалии, но затем, после исторической победы над “Барселоной” (3:0), неожиданно уступила в домашнем матче “Портимоненсе”. Лиссабонцы конечно же имели преимущество, больше атаковали, нанесли 24 удара, создали несколько моментов, попали в штангу, но и так не смогли забить – 0:1. “Бенфика” на первом месте в чемпионате, но “Порту” и “Спортинг” отстают теперь только на одно очко. После международной паузы у “орлов” был матч Кубка Португалии – полурезерв “Бенфики” только в овертайме смог обыграть “Трофенсе” (2:1).
Жорже Жезуш сразу говорит, что “Бавария” – это не “Барселона”. “Многие считают, что “Бавария” – сильнейшая команда в мире, и я с этим согласен”, – говорит тренер “Бенфики”, и добавляет, что его команда не станет для Нагельсманна таким же сюрпризом, как для Кумана в проигранном матче “Барселоны”. Тренер “Баварии” отличается тщательной подготовкой к матчам, и конечно, его сложно чем-то удивить.
Жезуш остерегается соперника, но не собирается играть от обороны. “Я собираюсь отправить команду вперед, в атаку. У нас будут шансы, и будем играть с уверенностью, что нам удастся забить”.
Матч с “Баварией” пропустят Сеферович, Родриго Пиньо, Лазаро и Жедсон Фернандеш.
Бавария
В субботнем матче “Бавария” разнесла “Байер” Леверкузен 5:1, вновь развеяв иллюзии о какой-то возможной конкуренции в Бундеслиге. Да, Дортмунд отстает после восьми туров только на одно очко от чемпиона, но на дистанции мощь “Баварии” все же должна сказаться.
“Бавария” забила все пять голов еще в первом тайме, поэтому Юлиан Нагельсманн мог себе позволить снять с поля Левандовского и Мюллера на 64-й минуте. Ранее покинули поле Дэвис и Горетцка. Они вдвоем и не сыграют против “Бенфики”. Леон простудился, а у Альфонсо небольшая травма. Первого вероятно заменит в старте экс-подопечный Нагельсманна в “Лейпциге” Марсель Забитцер, второго – Лукас Эрнандес.
Да, и “Бавария” может проигрывать свои матчи, как в позапрошлом туре Бундеслиги показал “Айнтрахт”, но такие результаты – это чаще всего стечение обстоятельств. Вратарь Франкфурта Кевин Трапп провел один из лучших матчей в своей карьере, удивительный гол забил Костич, “Бавария” не реализовала свои шансы. Если же оценивать сезон в целом, “Бавария” выглядит очень мощно и считается одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Юлиан Нагельсманн назвал своего предстоящего соперника “типичной португальской топ-командой с очень хорошими футболистами”. Также 34-летний тренер “Баварии” заметил, что у “Бенфики” очень опытный тренер. Жезуш старше своего визави на 33 года.
Статистика команд, цифры и факты
- Роберт Левандовский забил четыре гола в двух матчах Лиги чемпионов 2021/22.
- Помимо “Баварии” и “Бенфики” в группе ЛЧ не пропускал только “Ювентус”.
- “Бавария” не проигрывает на выезде в Лиге чемпионов 19 матчей подряд.
- “Бавария” забивала как минимум два гола в 20 из последних 23 матчей ЛЧ.
- “Бенфика” не пропускала в пяти из шести последних матчей Лиги чемпионов.
Последние пять матчей Бенфики и Баварии
Бенфика
- 16.10 “Трофенсе” 2:1 (Кубок Португалии)
- 03.10 “Портимоненсе” 0:1 (Примейра)
- 29.09 “Барселона” 3:0 (Лига чемпионов)
- 25.09 “Витория СК” 3:1 (Примейра)
- 20.09 “Боавишта” 3:1 (Примейра)
Бавария
- 17.10 “Бавария” 5:1 (Бундеслига)
- 03.10 “Айнтрахт” 1:2 (Бундеслига)
- 29.09 “Динамо” Киев 5:0 (Лига чемпионов)
- 24.09 “Гройтер Фюрт” 3:1 (Бундеслига)
- 18.09 “Бохум” 7:0 (Бундеслига)
Личные встречи
Команды встречались в группе Лиги чемпионов 2018/19 и “Бавария” выиграла оба матча – 5:1 дома и 2:0 на выезде. В общей истории преимущество у немецкой команды: семь побед и три ничьи. История встреч “Бенфики” с клубами из Бундеслиги: 14 побед, 15 ничьих, 21 поражение.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|2
|2
|0
|0
|8-0
|+8
|6
|2
|"Бенфика"
|2
|1
|1
|0
|3-0
|+3
|4
|3
|"Динамо" Киев
|2
|0
|1
|1
|0-5
|-5
|1
|4
|"Барселона"
|2
|0
|0
|2
|0-6
|-6
|0
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Ориентировочные составы
“Бенфика”: Влаходимос – Вериссимо, Отаменди, Вертонген – Жилберто, Вайгль, Марио, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук, Нуньес
“Бавария”: Нойер – Павар, Упамекано, Зюле, Эрнандес – Киммих, Забитцер – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовский
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Бенфика – Бавария от UA-Football
“Бавария” забила 37 голов в десяти официальных матчах сезона 2021/22 и это если не учитывать победу 12:0 в первом раунде Кубка Германии над полулюбительским “Бремером”. “Бавария” неудержима. “Бенфика” с Жезушом хорошо начала новый сезон, но и ей будет крайне сложно сопротивляться машине Нагельсманна. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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