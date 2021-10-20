Бенфика - Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021 

Лига чемпионов, группа E, третий тур

20 октября 2021. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”

“Бенфика” 22:00 “Бавария”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Megogo

На “Эштадиу да Луш” встретятся лидеры группы E. Обе команды не пропустили пока ни одного гола, но “Бавария” обыграла “Динамо” Киев, а “Бенфика” – нет, поэтому турнирную таблицу возглавляет чемпион Германии.

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Бенфика

“Бенфика” выиграла семь стартовых матчей чемпионата Португалии, но затем, после исторической победы над “Барселоной” (3:0), неожиданно уступила в домашнем матче “Портимоненсе”. Лиссабонцы конечно же имели преимущество, больше атаковали, нанесли 24 удара, создали несколько моментов, попали в штангу, но и так не смогли забить – 0:1. “Бенфика” на первом месте в чемпионате, но “Порту” и “Спортинг” отстают теперь только на одно очко. После международной паузы у “орлов” был матч Кубка Португалии – полурезерв “Бенфики” только в овертайме смог обыграть “Трофенсе” (2:1).

Жорже Жезуш сразу говорит, что “Бавария” – это не “Барселона”. “Многие считают, что “Бавария” – сильнейшая команда в мире, и я с этим согласен”, – говорит тренер “Бенфики”, и добавляет, что его команда не станет для Нагельсманна таким же сюрпризом, как для Кумана в проигранном матче “Барселоны”. Тренер “Баварии” отличается тщательной подготовкой к матчам, и конечно, его сложно чем-то удивить.

Жезуш остерегается соперника, но не собирается играть от обороны. “Я собираюсь отправить команду вперед, в атаку. У нас будут шансы, и будем играть с уверенностью, что нам удастся забить”.

Матч с “Баварией” пропустят Сеферович, Родриго Пиньо, Лазаро и Жедсон Фернандеш.

Бавария

В субботнем матче “Бавария” разнесла “Байер” Леверкузен 5:1, вновь развеяв иллюзии о какой-то возможной конкуренции в Бундеслиге. Да, Дортмунд отстает после восьми туров только на одно очко от чемпиона, но на дистанции мощь “Баварии” все же должна сказаться.

“Бавария” забила все пять голов еще в первом тайме, поэтому Юлиан Нагельсманн мог себе позволить снять с поля Левандовского и Мюллера на 64-й минуте. Ранее покинули поле Дэвис и Горетцка. Они вдвоем и не сыграют против “Бенфики”. Леон простудился, а у Альфонсо небольшая травма. Первого вероятно заменит в старте экс-подопечный Нагельсманна в “Лейпциге” Марсель Забитцер, второго – Лукас Эрнандес.

Да, и “Бавария” может проигрывать свои матчи, как в позапрошлом туре Бундеслиги показал “Айнтрахт”, но такие результаты – это чаще всего стечение обстоятельств. Вратарь Франкфурта Кевин Трапп провел один из лучших матчей в своей карьере, удивительный гол забил Костич, “Бавария” не реализовала свои шансы. Если же оценивать сезон в целом, “Бавария” выглядит очень мощно и считается одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Юлиан Нагельсманн назвал своего предстоящего соперника “типичной португальской топ-командой с очень хорошими футболистами”. Также 34-летний тренер “Баварии” заметил, что у “Бенфики” очень опытный тренер. Жезуш старше своего визави на 33 года.

Статистика команд, цифры и факты

Роберт Левандовский забил четыре гола в двух матчах Лиги чемпионов 2021/22.

Помимо “Баварии” и “Бенфики” в группе ЛЧ не пропускал только “Ювентус”.

“Бавария” не проигрывает на выезде в Лиге чемпионов 19 матчей подряд.

“Бавария” забивала как минимум два гола в 20 из последних 23 матчей ЛЧ.

“Бенфика” не пропускала в пяти из шести последних матчей Лиги чемпионов.

Последние пять матчей Бенфики и Баварии

Бенфика

16.10 “Трофенсе” 2:1 (Кубок Португалии)

03.10 “Портимоненсе” 0:1 (Примейра)

29.09 “Барселона” 3:0 (Лига чемпионов)

25.09 “Витория СК” 3:1 (Примейра)

20.09 “Боавишта” 3:1 (Примейра)

Бавария

17.10 “Бавария” 5:1 (Бундеслига)

03.10 “Айнтрахт” 1:2 (Бундеслига)

29.09 “Динамо” Киев 5:0 (Лига чемпионов)

24.09 “Гройтер Фюрт” 3:1 (Бундеслига)

18.09 “Бохум” 7:0 (Бундеслига)

Личные встречи

Команды встречались в группе Лиги чемпионов 2018/19 и “Бавария” выиграла оба матча – 5:1 дома и 2:0 на выезде. В общей истории преимущество у немецкой команды: семь побед и три ничьи. История встреч “Бенфики” с клубами из Бундеслиги: 14 побед, 15 ничьих, 21 поражение.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 2 2 0 0 8-0 +8 6 2 "Бенфика" 2 1 1 0 3-0 +3 4 3 "Динамо" Киев 2 0 1 1 0-5 -5 1 4 "Барселона" 2 0 0 2 0-6 -6 0

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Ориентировочные составы

“Бенфика”: Влаходимос – Вериссимо, Отаменди, Вертонген – Жилберто, Вайгль, Марио, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук, Нуньес

“Бавария”: Нойер – Павар, Упамекано, Зюле, Эрнандес – Киммих, Забитцер – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовский

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Бенфика – Бавария от UA-Football

“Бавария” забила 37 голов в десяти официальных матчах сезона 2021/22 и это если не учитывать победу 12:0 в первом раунде Кубка Германии над полулюбительским “Бремером”. “Бавария” неудержима. “Бенфика” с Жезушом хорошо начала новый сезон, но и ей будет крайне сложно сопротивляться машине Нагельсманна. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.