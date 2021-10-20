Манчестер Юнайтед - Аталанта. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 20.10.2021

Лига Чемпионов

Группа F, третий тур

20 октября, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Прямая трансляция: Мегого

Матчи Лиги чемпионов приближаются к экватору. Группа F - одна из тех, где пока нет ярко выраженного лидера, но после этого тура все может измениться. Обе команды не слишком удачно выступают в текущем сезоне. Несмотря на это "Аталанта" сейчас возглавляет квартет, в то время как "Манчестер Юнайтед" уступает тому же андердогу "Янг Бойз". Даже разрывы в счетах всех сыгранных матчах были минимальны - максимум в один гол. Будет ли таким же напряженным и этот поединок?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Манчестер Юнайтед"

Наверное уже и сам Сульшер удивляется, что его еще не увольняют за провалы. 140 миллионов евро потратили на футболистов в летнее трансферное окно, усилив реально три нужные позиции: центрального защитника, вингера и форварда. Однако, несмотря на это, "манкунианцы" все равно в глубоких поисках стабильности. Новички не добавили спокойствия, а наоборот выглядят лишними в команде - Варан и Санчо так точно. Разве что Роналду благодаря своим забитым голам выделяется из этой тройки, однако та же его непродуктивность в прессинге и защите перекрывает его достижения.

Тот же Криштиану на уже пятой компенсированной минуте выбил для "красных дьяволов" первую в сезоне победу в ЛЧ. Очень тяжелые три очка для команды Сульшера, как, впрочем, и почти все в текущем сезоне. Разве что победы над "Лидсом" и "Ньюкаслом", аутсайдерами АПЛ, дались относительно легко.

Кадры хозяев

Лазарет в "манкунианцев" исключительно французский. Варан и Марсьяль травмировались во время паузы на международные матчи сборных, поэтому не примут участие во встрече против "Аталанты". В последнем поединке против "Лестера" в центре защиты играла пара Линделёфа- Магуайр, и они, откровенно говоря, полностью провалили матч. А особенно свою негативную лепту вложил Гарри, который только восстановился от травмы.

"Аталанта"

Очень атакующая сила Гасперини в прошлом сезоне неудачно выступает в этом. Хотя гола продолжают забиваться, однако в защите настоящая пропасть. И если бы были результативные матчи с преимуществом в сторону бергамасков, однако в этом сезоне "Аталанта" уже дважды проиграла и трижды сыграла вничью. Это позволяет ей разместиться лишь на шестой позиции Серии А с 10-очковым отрывом от лидера "Наполи", однако не мешает лидировать в группе ЛЧ. Здесь собрались те команды, которые друг друга стоят.

В предыдущей встречи еврокубка против "Янг Бойз" бергамаски тяжким трудом добыли минимальную победу, хотя могли забивать и больше. В то же время швейцарцы имели и свои моменты, которые были созданы, в основном, из-за ошибок защитников Гасперини. Пока итальянский специалист не может найти подход к своим подопечным в задней линии.

Кадры гостей

В "Аталанты" полный лазарет оборонцев. Гатебур, Госенс, Дьимсити и Толой не сыграют на "Олд Траффорд". Такой пробел в обороне - настоящий подарок для английской команды. Также бергамаскам не поможет и полузащитник Пессина.

Ориентировочные составы от УЕФА

"МЮ": Де Хеа - Далот, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред, Бруну Фернандеш - Роналду, Гринвуд, Решфорд.

"Аталанта": Муссо - Ловато, Паломино, Демирал - Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Меле - Пашалич - Малиновский, Сапата.

Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Аталанты"

Последние пять встреч хозяев

16.10.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2 (АПЛ)

02.10.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:1 (АПЛ)

29.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал" 2:1 (ЛЧ)

25.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" 0:1 (АПЛ)

22.09.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1 (Кубок Лиги)

Последние пять встреч гостей

17.10.2021. "Эмполи" - "Аталанта" 1:4 (Серия А)

03.10.2021. "Аталанта" - "Милан" 2:3 (Серия А)

29.09.2021. "Аталанта" - "Янг Бойз" 1:0 (ЛЧ)

25.09.2021. "Интер" - "Аталанта" 2:2 (Серия А)

21.09.2021. "Аталанта" - "Сассуоло" 2:1 (Серия А)

Турнирная таблица группы F

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Аталанта 2 1 1 0 3-2 4 2 Янг Бойз 2 1 0 1 2-2 3 3 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 3-3 3 4 Вильярреал 2 0 1 1 3-4 1

Личные встречи "Манчестер Юнайтед" и "Аталанты"

Еще ни разу команды между собой не играли. Матч в среду станет первым в истории противостояний "манкунианцев" и бергамасков.

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" от UA-Football

Несмотря на то, что "манкунианцы" играют дома, этот фактор не дает им преимущества. Они дважды проиграли за последние четыре матча на "Олд Траффорд" только при одной победе, да еще и в каждом домашнем поединке сезона непременно пропускали. В гостях "Аталанта” не забивала в последний раз еще в начале марта, поэтому матч должен получиться ярким на голы. Несмотря на ощутимые проблемы в защите гостей именно подопечные Сульшера должны найти больше пробелов в обороне соперника. Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" + обе забьют.