Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси - Мальме. Прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.10.21
"Синие" должны реабилитироваться после фиаско в Турине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Челси
После 8 туров действующий победитель Лиги Чемпионов лидирует в АПЛ, возможно в самом конкурентном сезоне чемпионата Англии в истории. Но в последнее время добывать результат "Челси" становится всё труднее и труднее. На выходных "Брентфорд" лишь чудом проиграл (0:1) "синим" благодаря чудесам на ленточке от Эдуара Менди. А до этого "Саутгемтон" (3:1) удалось дожать лишь после дебютного гола Тимо Вернера в сезоне после удаления у "святых".
А до этого были два минимальных поражения от "Ювентуса" (1:0) в ЛЧ и "Манчестер Сити" (0:1) в АПЛ, и победа над "Астон Виллой" (1:1, пен 4:3) уже в послематчевой лотерее. В последнее время сказываются проблемы с мотивацией после весеннего европейского триумфа, кадровых проблем (Канте, Маунт и Джеймс были травмированы) и излишней увлеченностью Тухеля оборонительным футболом. Тренер даже анонсировал возможную смену схемы, настолько напрашиваются перемены.
Мальме
После победы над "Эстерсундом" (0:3) "Мальме" поднялся на первую строчку чемпионата Швеции, опережая "Юргорден" и АИК лишь по разнице мячей. Ещё в двух очках от лидеров за 7 туров до финиша идёт "Эльфсборг". Сейчас "Мальме" всецело сосредоточен на защите внутреннего титула, и испытания в Лиге Чемпионов пришлись совсем некстати.
В первых двух турах команда Йон-Даля Томассона безнадёжно проиграла сначала "Ювентусу" (0:3) дома, а затем была бита в Питере "Зенитом" (4:0). Разгромы от традиционно оборонительной команды Аллегри, а затем ещё и от чемпиона РПЛ – это очень показательно. Пожалуй, "Мальме" стоит ждать разгрома и от "Челси", зачастую крайне экономного на забитые мячи. Настолько их уровень не соответствует оппонентам.
Статистика и факты
- В последних 10 матчах "Челси" в ЛЧ было забито меньше 3 голов
- В последних 7 из 8 матчей "Мальме" в ЛЧ было забито 3 и больше голов
- "Мальме" проиграл 3 последних игры в турнире
- "Мальме" пропускал минимум дважды в 3 последних играх турнира
- Лукаку не забивал в 6 последних матчах за "Челси"
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Зенит
|2
|1
|0
|1
|4-1
|3
|3
|Челси
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Мальме
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Ориентировочные составы
"Челси": Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Аспиликуэта – Джеймс, Канте, Маунт, Жоржиньо, Чилуэлл – Вернер, Лукаку
Не сыграют: Рюдигер (спина), Пулишич (голеностоп)
Под вопросом: Зиеш (болезнь)
"Мальме": Далин – Ларссон, Нильсен, Брорссон – Бергет, Ракип, Инносент, Кристиансен, Пенья – Чолак, Бирманчевич
Не сыграют: Ахмедходжич (дисквалификация), Левицки (колено), Беймо (ключица), Тойвонен (колено), Кнудсен (колено), Сейдиу (колено)
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Коэффициенты и ставки
Прогноз на матч "Челси" – "Мальме" от UA-Футбол
"Челси" должен громить "Мальме", несмотря на все свои проблемы. У Лукаку будет отличный шанс прервать 6-матчевую безголевую серию, Вернер тоже может найти свой мяч. Соперник просто совсем не уровня ЛЧ. Прогноз: Победа "Челси" 3:0.
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал 0:5. Провальная авантюра мистера де Дзерби
- 0:1. Шахтёр пропускает от себя же в матче с Реалом – Видео
- Снова Динамо. Монзуль рассудит матч Лиги Европы
- Интер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.10.2021
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО