Челси - Мальме. Прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.10.21

Лига Чемпионов, группа H. Третий тур

20 октрября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Мальме" 22:00

Трансляция – Megogo

Челси

После 8 туров действующий победитель Лиги Чемпионов лидирует в АПЛ, возможно в самом конкурентном сезоне чемпионата Англии в истории. Но в последнее время добывать результат "Челси" становится всё труднее и труднее. На выходных "Брентфорд" лишь чудом проиграл (0:1) "синим" благодаря чудесам на ленточке от Эдуара Менди. А до этого "Саутгемтон" (3:1) удалось дожать лишь после дебютного гола Тимо Вернера в сезоне после удаления у "святых".

А до этого были два минимальных поражения от "Ювентуса" (1:0) в ЛЧ и "Манчестер Сити" (0:1) в АПЛ, и победа над "Астон Виллой" (1:1, пен 4:3) уже в послематчевой лотерее. В последнее время сказываются проблемы с мотивацией после весеннего европейского триумфа, кадровых проблем (Канте, Маунт и Джеймс были травмированы) и излишней увлеченностью Тухеля оборонительным футболом. Тренер даже анонсировал возможную смену схемы, настолько напрашиваются перемены.

Мальме

После победы над "Эстерсундом" (0:3) "Мальме" поднялся на первую строчку чемпионата Швеции, опережая "Юргорден" и АИК лишь по разнице мячей. Ещё в двух очках от лидеров за 7 туров до финиша идёт "Эльфсборг". Сейчас "Мальме" всецело сосредоточен на защите внутреннего титула, и испытания в Лиге Чемпионов пришлись совсем некстати.

В первых двух турах команда Йон-Даля Томассона безнадёжно проиграла сначала "Ювентусу" (0:3) дома, а затем была бита в Питере "Зенитом" (4:0). Разгромы от традиционно оборонительной команды Аллегри, а затем ещё и от чемпиона РПЛ – это очень показательно. Пожалуй, "Мальме" стоит ждать разгрома и от "Челси", зачастую крайне экономного на забитые мячи. Настолько их уровень не соответствует оппонентам.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

В последних 10 матчах "Челси" в ЛЧ было забито меньше 3 голов

В последних 7 из 8 матчей "Мальме" в ЛЧ было забито 3 и больше голов

"Мальме" проиграл 3 последних игры в турнире

"Мальме" пропускал минимум дважды в 3 последних играх турнира

Лукаку не забивал в 6 последних матчах за "Челси"

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Ювентус 2 2 0 0 4-0 6 2 Зенит 2 1 0 1 4-1 3 3 Челси 2 1 0 1 1-1 3 4 Мальме 2 0 0 2 0-7 0

Ориентировочные составы

"Челси": Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Аспиликуэта – Джеймс, Канте, Маунт, Жоржиньо, Чилуэлл – Вернер, Лукаку

Не сыграют: Рюдигер (спина), Пулишич (голеностоп)

Под вопросом: Зиеш (болезнь)

"Мальме": Далин – Ларссон, Нильсен, Брорссон – Бергет, Ракип, Инносент, Кристиансен, Пенья – Чолак, Бирманчевич

Не сыграют: Ахмедходжич (дисквалификация), Левицки (колено), Беймо (ключица), Тойвонен (колено), Кнудсен (колено), Сейдиу (колено)

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч "Челси" – "Мальме" от UA-Футбол

"Челси" должен громить "Мальме", несмотря на все свои проблемы. У Лукаку будет отличный шанс прервать 6-матчевую безголевую серию, Вернер тоже может найти свой мяч. Соперник просто совсем не уровня ЛЧ. Прогноз: Победа "Челси" 3:0.