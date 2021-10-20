Прогноз на матч Барселона – Динамо. Еще один экзамен для Кумана

20 октября в Испании Динамо проведет против Барселоны матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (начало в 19:45). Старт турнира обе команды провели не лучшим образом, пока ни киевлянам, ни каталонцам не удалось забить первый мяч в еврокубках. При этом Динамо сыграло в ничью с Бенфикой, тогда как у Барселоны два поражения.

Не все гладко у испанской команды и в чемпионате, где она идет на седьмом месте. Поговаривают, что Рональда Кумана уже в любой момент могут отправить в отставку. Если Барселона не выиграет дома у Динамо, так вполне может случиться. Впрочем, в такой исход мало кто верит. Аналитики Parimatch сейчас дают 74% на победу каталонцев, 16% на ничью и 10% на успех киевлян.

Динамо продолжает лидировать в чемпионате Украины, накануне команда уверенно обыграла ФК Львов 4:1, хотя и пропустила первой. Учитывая, что Барселона сейчас испытывает множество проблем, киевлянам вполне по силам отобрать очки у каталонцев и громкой сенсацией это выглядеть не будет.

Если Динамо выстроит четкий план на игру и придерживаться его, то украинская команда вполне сможет навязать борьбу Барселоне и воспользоваться тем, что европейский гранд сейчас далеко не в самой лучшей форме.