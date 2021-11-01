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Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021

Лига Чемпионов
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Динамо - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.11.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче "Динамо" не воспользовалось кризисным положением соперника, оставшись на "Камп Ноу" без очков. Несмотря на поражение со счетом всего лишь 0:1, у киевлян не было шансов. Но есть еще одна попытка наконец-то забить гол в этой Лиге чемпионов, взять еще какие-то очки и вмешаться в борьбу за еврокубковую весну.

"Барселона" сменила тренера, но не избавилась от проблем. Последний матч "блауграны" в Примере в очередной раз продемонстрировал уязвимость каталонского гранда. Однако треснувшая ваза не распадется, если на нее не надавить. Вопрос в том, способно ли "Динамо" Мирчи Луческу быть тисками для кого-то за пределами УПЛ. Даже в Кубке с "Мариуполем" были относительные проблемы, а здесь сама "Барселона". В турнире, одно только название которого совершает на украинские команды большое психологическое давление. Истина проста: если "Динамо" дома не сможет навязать такой "Барсе" бой, тогда придется сильнее затянуть ремень. Чтобы не спали короткие штанишки.

Лига чемпионов. Группа Э. 4-й тур
02.11.2021. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Овидиу Хацеган (Румыния)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Барселона" (Испания)

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"Динамо"

У "Динамо" действительно мало проблем в УПЛ / Кубке Украины в плане результата. Но есть проблемы с игрой. По крайней мере, после двух последних матчей против "Мариуполя" Мирча Луческу выдвигал своим подопечным претензии. Претензии, касающиеся настроя на игру. На "Барсу" настроение будет что надо, но важно не перегореть и не проиграть самим себе еще до стартового свистка. К сожалению, такая история случилась две недели назад на "Камп Ноу", такая история была и в прошлогоднем матче "Динамо" против "Барсы" в Киеве.

Тут уж, ей Богу, некуда отступать. Поражение в этой игре почти наверняка будет означать финиш в группе Лиги чемпионов на последнем месте. То есть без еврокубковой весны. По сравнению с прошлогодним сезоном это будет даже не топтание на месте, а шаг назад.

Кадровая ситуация у Мирчу Луческу была бы оптимальной, если бы не потеря Виталия Миколенко. К отсутствию Владислава Кулача, Артема Беседина, Дениса Попова и Никиты Бурды уже все привыкли, а вот неготовность основного левого защитника выйти на поле – проблема. На этой позиции придется играть Караваеву (хотя есть еще Артем Шабанов).

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Де Пена, Цыганков – Гармаш

"Барселона"

Боссы "Барселоны" таки не выдержали и уволили Кумана еще до Рождества. Рональд вел команду в никуда, но не факт, что без него будет лучше. Каталонцы ждут и молятся на Хави, однако у него еще остаются незакрытые дела с арабами. Так что временно функции главного выполняет Серхи Бархуан.

Проблемы никуда не делись. На выходных каталонцы противостояли "Алавесу" в чемпионате и сыграли неважно. Рано что-то говорить об идеях тренера Бархуана, хотя очевидно, что ему, прежде всего, нужно наладить психологию подопечных. И подобрать оптимальный состав на данный момент. Ведь "Барсе" досаждают травмы.

Плохое функциональное состояние у Фати и Френки Де Йонга, но они в заявке. Точно не сыграют Педри, Пике, Мартин Брайтвайт и Серхио Агуэро.

Ориентировочный состав: тер Штеген – Мингеза, Эрик Гарсия, Лангле, Альба – Бускетс, Френки Де Йонг, Гави – Дест, Депай, Коутиньо

"Динамо" – "Барселона". Статистика личных встреч

В 90-х "Динамо" провело два выдающихся матча против "Барсы", но с тех пор гордиться больше нечем. Последние пять поединков – пять поражений. Три поражения этой серии – с сухим счетом. Последнее поражение хоть и было минимальным по счету, но получилось безнадежным по рисунку игры. Поэтому есть что доказывать себе и своим болельщикам.

Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021 - изображение 1

"Динамо" – "Барселона". Последние матчи команд

"Динамо" два последних матча провело против "Мариуполя" в разных турнирах, добилось двух побед. Но без феерии. Напротив, после игр к своим футболистам у Мирчи Луческу были претензии. В то же время тренер хвалил своих игроков за второй тайм поединка на "Камп Ноу". То поражение, кстати, – единственная неудача "Динамо" в картине последних поединков. Не клеятся результаты именно в Лиге чемпионов.

Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021 - изображение 2

"Барселона" не может выиграть уже три матча подряд. Ничья с "Алавесом" прервала мини-серию из двух неприятных поражений. Следовательно, победа над "Динамо" на "Камп Ноу" остается последним успешным результатом для каталонцев. В Киев команда снова едет с большими планами.

Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021 - изображение 3

"Динамо" – "Барселона". Турнирное положение команд

"Динамо" – последнее в таблице группы Е и практически не имеет права на ошибку. Поражение будет означать фактическое прекращение борьбы за плей-офф Лиги чемпионов и максимальное усложнение борьбы за выход в Лигу Европы. Многое также будет зависеть от результата параллельного матча между "Баварией" и "Бенфикой", но "Динамо" однозначно нужны свои очки. Когда, если не сейчас?

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 3 3 0 0 12-0 +12 9
2 "Бенфика" 3 1 1 1 3-4 -1 4
3 "Барселона" 3 1 0 2 1-6 -5 3
4 "Динамо" 3 0 1 2 0-6 -6 1

"Динамо" – "Барселона". Ставка и коэффициенты

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"Динамо" – "Барселона". Прогноз матча от UA-Football

Ничья 1:1. Рискнем. Даже по теории вероятности от украинской команды должен залететь гол в ворота соперника. Понятно, что не будет избиения или даже просто победы, но можно мечтать о домашней ничьей. Свои болельщики, турнирная безысходность, хитрость Мирчи Луческу по сравнению с его визави, кадровые проблемы соперника – нюансы, которые должны помочь "Динамо" не проиграть.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (14)
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Red_Cat (Салоники)
01.11.2021 в 22:16
у ДК не будет ни одного удара в створ ворот Барсы. как и в первом матче. а счет будет 1:0 или 2:0. Барса не будет сильно напрягаться. такая себе тренировка на кошках.
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+2
0
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МЕS QUE UN CLUB
01.11.2021 в 21:53
сьогодні я вакцинувався вдруге та отримав зелений сертифікат щойно відмітив це в ресторані Аделль. Було дуже смачно і навіть святково. Взавтра зранку закуплюся продуктами та підготуюся до цього матчу. Внутрішнє чуття підсказує, що Динамо має перемогти. Позор барси не за горами! Тому буду святкувати по повній
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0
-2
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Red_Cat (Салоники)
01.11.2021 в 22:12
судя по всему, желтопузый придурок ширнулся х№йловский спутником-V
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
01.11.2021 в 22:35
Я думаю "новичком", который, однако, его не убил, но сильно "штырит". Как яд кобры медоеда.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
01.11.2021 в 22:36
Чувак за один час съездил (как говорит) в ресторан, "отпраздновал" и успел вернуться. Шаурма на вынос? Такого скорострельного посещения кабака я еще не видел. Стремительный, что понос у Чапмана. Точно ширнулся спутником, Гагарин.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
01.11.2021 в 21:47
Шансов у Динамо нет даже против нынешней Барселоны.
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+2
0
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Red_Cat (Салоники)
01.11.2021 в 22:14
ты прав, "заклятый" :) только не вздумай обижатьзя на "заклятого". я в шутку....
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
01.11.2021 в 22:37
Если бы я на такое обижался, то уже не был бы жив.
0
0
Algrab (Костопiль)
01.11.2021 в 21:05
Поразка Барселони 1-2.
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+2
-13
дЫркофан
01.11.2021 в 21:13
Ответить
+1
-9
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
01.11.2021 в 20:55
Динамо-машина - каталонський НЕДОгранд-БАНКРУТ Барселона - 4:1 ( і те один гол блаугран чисто фартовий їм буде, динамівці розслабляться під кінцівку матчу і дадуть мессозбоченим лузерам забити гол престижу)))
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+9
-3
дЫркофан
01.11.2021 в 21:14
идиот это навсегда
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+3
-10
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 20:42
0:0
Ответить
+1
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 20:40
1-1
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+1
-4


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